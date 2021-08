Als das im Hafen noch Säcke gab – Ein heiterer seemännischer Rückblick

Ein Schüler berichtet in Akono Schmidts „Als das im Hafen noch Säcke gab“ aus Reederei und Schiffsmaklerbetrieb.

Akono Schmidt fand als Siebzigjähriger seine Schul- und Berichtshefte wieder, in denen er als 12-, 15- und 20-jähriger Junge und Mann über die Schifffahrt geschrieben hatte. Er hat jeweils Teile daraus in diesem Buch in der „Originalsprache“ zusammengefasst, was das Lesen der reich bebilderten 80 Seiten interessant und heiter macht. Die Leser finden am Ende des Buch auch einen Text mit dem Titel „Was nun?“, der vom Autor im Alter von 30 Jahren verfasst wurde.

Obwohl die Texte viele Jahrzehnte zurückliegen, beinhalten sie einiges an Wissen, das auch heute noch aktuell ist, etwa einen spannenden Einblick in die alte Alsterschifffahrt. Einer der Texte beschäftigt sich mit dem Beruf des Reedereikaufmanns, seiner Herkunft, den Einstellungsbedingungen und den Tätigkeitsmerkmalen. Der Autor selbst dachte sich als Jugendlicher, dass dies ein interessanter Beruf für ihn sein könnte und folgte diesem Interesse mit Erfolg.

Die Illustrationen (mit Ausnahme des Schreibtischkapitäns auf dem Umschlag) und Originaltexte des Buchs „Als das im Hafen noch Säcke gab“ von Akono Schmidt entstanden zwischen 1963 und 1971, als dieser zwischen 12 und 20 Jahre alt war. Das Buch ist vor allem für Leser, die sich selbst für die Arbeit in Reedereien interessieren, eine aufschlussreiche Lektüre, die auch heute noch relevant ist.

Akono Schmidt wurde 1951 in Hamburg geboren und hat via tredition bereits die Titel „Von Ziegen, vom Fliegen, vom Scheitern und vom Siegen“ (kurze und längere Geschichten aus dem Kopf und aus dem Leben) und „70 Jahre im Wilden Westen“ (eine romanhafte Biografie) veröffentlicht.

„Als das im Hafen noch Säcke gab“ von Akono Schmidt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35146-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

