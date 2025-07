75 Jahre Fachschule für Technik Kassel e.V. – Erste Abschlussfeier würdigt Absolvent*innen

Unter dem Motto „Technik braucht Menschen – und Menschen brauchen Bildung“ feierte die FTK eine feierliche Verabschiedung und ein historisches Jubiläum: 75 Jahre Fachschule für Technik in Kassel.

Unter dem Motto _“Technik braucht Menschen – und Menschen brauchen Bildung“_ feierte die Fachschule für Technik Kassel e.V. am 11. Juli 2025 im Foster’s Garden ihre erste offizielle Abschlussfeier – und zugleich ihr 75-jähriges Bestehen.

Rund 170 Gäste – darunter 60 Absolvent_innen, ihre Familien, Lehrkräfte sowie Vertreter_innen aus Wirtschaft und Kammern – nahmen teil und machten den Abend zu einem besonderen Meilenstein für die Schule und die Region.

Die Veranstaltung bot inspirierende Redebeiträge:

Lars Reiße (IHK Kassel-Marburg) hielt die Anerkennungsrede und würdigte die Leistung der Absolvent*innen.

Reiner Brandt (IT Netzwerk e.V., signet GmbH) sprach in seiner Festrede über Digitalisierung, Fachkräfteentwicklung und die Zukunft technischer Bildung.

Für emotionale Höhepunkte sorgten die persönlichen Worte der beiden Absolvent*innen Isabell Huhn und Daniel Clasen, die Einblicke in ihren Weg als angehende Industriemeister gaben.

Alle Absolvent*innen erhielten eine Herkules-Statue – Sinnbild für Stärke und Verantwortung – sowie den Impuls des Kasseler Himmelsstürmers als Zeichen für Mut und Aufbruch.

Ein großer Dank gilt den Partnern, die diese Feier ermöglicht haben:

Kasseler Sparkasse, SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG, Foster’s Garden, DJ Udo und Farzam Fotografie.

„Unsere Türen stehen offen – für Menschen, die sich weiterentwickeln wollen, für Unternehmen, die auf Qualität setzen, und für Partner, die mit uns gemeinsam die Bildung von morgen gestalten möchten“, so Schulleiterin Olga Koch zum Abschluss des Abends.

Seit 1949 steht die Fachschule für Technik Kassel für praxisnahe Weiterbildung und fundierte Fachqualifizierung im technischen Bereich. Generationen von Technikern, Industriemeistern und Führungskräften haben hier die Grundlage für ihren beruflichen Aufstieg gelegt. In einer Zeit des Fachkräftemangels und des digitalen Wandels hat sich die FTK als verlässlicher Partner von Wirtschaft, Handwerk und Industrie in Nordhessen etabliert.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der berufsbegleitenden Weiterbildung von Industriemeisterinnen, Technischen Betriebswirtinnen und Fachkräften für Produktionsorganisation. Die Programme der FTK orientieren sich eng an den Anforderungen der industriellen Praxis und ermöglichen qualifizierten Fachkräften, sich gezielt für Führungspositionen in der Produktion, Instandhaltung und Organisation weiterzuentwickeln.

Zahlreiche regionale Unternehmen – darunter Global Player ebenso wie Mittelständler – profitieren von diesem praxisnahen Qualifizierungsangebot, das nicht nur individuelle Karrieren stärkt, sondern auch zur Wettbewerbsfähigkeit des Standortes beiträgt.



