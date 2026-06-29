8.000 m Bohrprogramm und neue Australien-Pipeline!

Nach hochgradigen Wintertreffern rückt dieser Trend erneut in den Fokus. Parallel liefern Tony M und Wiluna zusätzliche strategische Bausteine.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von IsoEnergy Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit IsoEnergy Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 29. Juni 2026, 5:43 Uhr Europa/Berlin.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Uranmarkt bleibt ein Engpassmarkt mit enormer strategischer Bedeutung. Indien will seine Kernkraftkapazität laut World Nuclear Association von rund 7.900 MWe auf mindestens 100 GWe bis 2047 ausbauen. Für 2050 beschreibt die WNA zudem ein mögliches globales Kernkraftszenario von bis zu 1.446 GWe.

Mehr Reaktoren benötigen mehr Brennstoff. Im Referenzszenario des World Nuclear Fuel Report 2025 steigt die jährliche Reaktornachfrage bis 2040 auf etwas über 150.000 tU, grob 391 Mio. Pfund U3O8. Das identifizierbare Angebot deckt diesen Bedarf nach den in IsoEnergys (WKN: A412Q0) Präsentation verwendeten Marktdaten nur teilweise ab.

Diese Versorgungslücke macht…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

1 World Nuclear Association: India – World Nuclear Outlook Report; World Nuclear Outlook Report 2026.

2 World Nuclear Association: The Nuclear Fuel Report 2025 / Global trends reports.

3 World Nuclear Association: Nuclear Power in India, Stand 27. Mai 2026.

4 Cameco: Cigar Lake – Unternehmensinformationen zur Mine und Produktion.

5 IsoEnergy Ltd.: Pressemitteilung vom 12. Mai 2026 – High Grade Uranium Mineralization on the Hurricane South Trend.

6 IsoEnergy Ltd.: Pressemitteilung vom 11. Juni 2026 – Commences 8,000 Metre Summer Drill Program at Larocque East.

7 IsoEnergy Ltd.: Pressemitteilung vom 23. April 2026 – Flatiron / Tony M Bulk Sample Update.

8 IsoEnergy Ltd.: Unternehmenspräsentation, MD&A und technische Berichte zu Larocque East/Hurricane und Tony M. Grafiken im Artikel: IsoEnergy. Intro- bzw. Symbolbilder, soweit verwendet: KI-generiert.

9 IsoEnergy Ltd.: Pressemitteilung vom 10. Juni 2026 – Results Following Annual General Meeting of Shareholders / Toro-Scheme-Update.

10 Toro Energy Ltd.: ASX-Mitteilung vom 16. Juni 2026 – Effective Date / Implementation Date 25. Juni 2026 für das Scheme of Arrangement.

11 IsoEnergy Ltd. / Toro Energy Ltd.: Meldung vom 12./13. Oktober 2025 zur geplanten Übernahme von Toro Energy und zum Wiluna-Uranprojekt.

Methodik/Annahmen: Grundlage dieser Veröffentlichung sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, MD&A-Unterlagen, technische Berichte nach NI 43-101 sowie öffentlich zugängliche Marktdaten. Es wurde kein eigenes Kursmodell, kein Unternehmensbewertungsmodell und keine eigene technische Prüfung erstellt. Die Einordnung erfolgt qualitativ und werblich. Update-Policy: kein regelmäßiges Update geplant; Änderungen der Faktenlage können diese Einschätzung jederzeit überholen. Maßgeblich für technische Unternehmensangaben sind die englischsprachigen Originalmeldungen und technischen Berichte des Emittenten.

Technischer Hinweis zu NI 43-101/BCSC-naher Rohstoff-Disclosure: Wissenschaftliche und technische Angaben zu IsoEnergy wurden aus Emittentenangaben übernommen. Laut IsoEnergy wurden die wissenschaftlichen und technischen Angaben zu IsoEnergy von Dr. Dan Brisbin, P.Geo., Vice President Exploration und Qualified Person gemäß NI 43-101, geprüft. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und belegen noch keine wirtschaftliche Förderbarkeit. Bohrabschnitte sind, soweit nicht anders angegeben, Bohrlochlängen; wahre Mächtigkeiten können abweichen. Angaben zu Toro/Wiluna können auf JORC-, historischen oder ausländischen Schätzungen beruhen und sind nicht automatisch mit aktuellen NI-43-101-Mineralressourcen gleichzusetzen. Projektangaben zu benachbarten oder vergleichbaren Lagerstätten sind nicht zwingend indikativ für IsoEnergy-Projekte.

Offenlegung, Risikohinweise und Haftungsausschluss

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Ersteller/Interessenkonflikte: Ersteller ist die JS Research GmbH, Olsberg. Verantwortlicher Autor ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. Die JS Research GmbH erhält für die Erstellung und/oder Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung über SRC swiss resource capital AG. SRC swiss resource capital AG unterhält nach Angaben des Erstellers eine entgeltliche IR-/Beraterbeziehung mit IsoEnergy Ltd. Zum Zeitpunkt der Erstellung halten Jörg Schulte, die JS Research GmbH und deren Mitarbeiter nach eigener Kenntnis keine Aktienbestände bzw. keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von mindestens 0,5 % in IsoEnergy Ltd. Es bestehen keine bekannten Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen des Erstellers zu IsoEnergy Ltd. Der Ersteller, nahestehende Personen oder Auftraggeber können jedoch jederzeit und ohne weitere Ankündigung Geschäfte in den genannten Wertpapieren oder darauf bezogenen Instrumenten tätigen. Daraus können Interessenkonflikte entstehen.

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Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Einschätzungen, unter anderem zu Uranbedarf, Angebotsdefiziten, Projektpotenzial, Explorationschancen, möglicher Ressourcenentwicklung, möglichen Produktionsentscheidungen und Marktumfeld. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen, Erwartungen und öffentlich verfügbaren Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Es besteht keine Verpflichtung zur Aktualisierung.

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