Metastasen: Warum das Immunsystem im Kampf gegen Krebs eine entscheidende Rolle spielt

Neue Forschung zeigt, warum das Immunsystem und zirkulierende Tumorzellen dabei eine Schlüsselrolle spielen.

Die Diagnose Krebs löst bei Betroffenen und Angehörigen häufig große Unsicherheit aus. Viele Menschen konzentrieren sich zunächst auf den Primärtumor. Tatsächlich zeigt die wissenschaftliche Forschung jedoch seit Jahren, dass bei den meisten soliden Tumorerkrankungen nicht der ursprüngliche Tumor selbst, sondern die Entstehung von Metastasen die häufigste Ursache krebsbedingter Todesfälle ist. Schätzungen gehen davon aus, dass mehr als 90 Prozent der krebsbedingten Todesfälle mit der Metastasierung zusammenhängen.

Metastasen entstehen, wenn sich einzelne Tumorzellen aus dem Primärtumor lösen, in Blut- oder Lymphgefäße eindringen und sich an anderer Stelle im Körper ansiedeln. Dort können sie neue Tumorherde bilden und lebenswichtige Organe wie Leber, Lunge, Gehirn oder Knochen befallen.

Zirkulierende Tumorzellen – die „Reisenden“ im Blutkreislauf

Im Mittelpunkt der modernen Krebsforschung stehen heute die sogenannten zirkulierenden Tumorzellen (CTC). Diese Zellen verlassen den Primärtumor, gelangen in den Blutkreislauf und bilden die Grundlage für spätere Metastasen.

Der menschliche Körper verfügt jedoch über ein hoch entwickeltes Immunsystem. Unter normalen Bedingungen erkennen natürliche Killerzellen (NK-Zellen), T-Lymphozyten und weitere Immunzellen viele dieser entarteten Zellen und beseitigen sie. Tumorzellen entwickeln allerdings raffinierte Strategien, um dieser Immunüberwachung zu entgehen. Sie verändern ihre Oberflächenstrukturen, bilden schützende Zellverbände oder beeinflussen gezielt das Tumormikromilieu, sodass sie der körpereigenen Abwehr teilweise entkommen können.

Dendritische Zellen als Schaltzentrale der Immunabwehr

Eine zentrale Rolle übernehmen dendritische Zellen. Sie gelten als „Dirigenten des Immunsystems“, weil sie Tumorantigene aufnehmen, verarbeiten und den T-Zellen präsentieren. Erst dadurch kann eine gezielte Immunantwort gegen Tumorzellen ausgelöst werden.

Internationale Forschungsgruppen untersuchen deshalb intensiv, wie dendritische Zellen, T-Zellen und natürliche Killerzellen besser zusammenarbeiten können, um die körpereigene Tumorabwehr zu stärken. Gleichzeitig werden Kombinationen mit modernen Immuntherapien und personalisierten Impfstoffkonzepten erforscht.

Warum Tumorzählung und Tumordynamik an Bedeutung gewinnen

Mit dem besseren Verständnis der Metastasierung rücken auch moderne diagnostische Verfahren stärker in den Fokus.

Die Bestimmung zirkulierender Tumorzellen (CTC) ermöglicht es, Hinweise auf Tumoraktivität und Veränderungen im Krankheitsverlauf zu gewinnen. Ergänzend können wiederholte Messungen der Tumordynamik zeigen, ob sich die Zahl der Tumorzellen im Blut verändert.

Ebenso wichtig ist der Immunstatus. Die Analyse von T-Zellen, B-Zellen, natürlichen Killerzellen, Monozyten und weiteren Immunzellpopulationen liefert zusätzliche Informationen über die Leistungsfähigkeit der körpereigenen Immunabwehr.

Diese Untersuchungen ersetzen weder bildgebende Verfahren noch die leitliniengerechte Diagnostik. Sie können jedoch zusätzliche Informationen liefern, die den behandelnden Ärzten helfen können, den Krankheitsverlauf umfassender zu beurteilen.

Personalisierte Immunmedizin – Forschung mit Blick in die Zukunft

Die internationale Krebsforschung entwickelt sich zunehmend in Richtung einer Präzisionsmedizin. Tumorbiologie, molekulare Veränderungen, Immunstatus, Biomarker und Tumordynamik werden künftig immer häufiger gemeinsam betrachtet.

Auch dendritische Zelltherapien gehören zu den personalisierten immunologischen Verfahren, die bei verschiedenen Tumorarten wissenschaftlich untersucht werden. Ziel dieser Forschung ist es, die körpereigene Immunantwort gegen Tumorzellen besser zu verstehen und gegebenenfalls gezielt zu unterstützen. Welche Patientengruppen davon profitieren können und welche Kombinationen besonders wirksam sind, ist Gegenstand laufender klinischer Studien.

Je früher Tumoraktivität erkannt, Immunveränderungen verstanden und individuelle Risiken bewertet werden können, desto größer ist die Chance, Therapieentscheidungen künftig noch präziser und persönlicher zu gestalten.

Weitere Informationen

www.dendritische-zelltherapie-deutschland.com

www.medical-evidence.com

Aktuelle wissenschaftliche Quellen

* Circulating tumor cells: mechanisms and clinical significance (_Molecular Cancer_, 2025)

* Invasion and metastasis in cancer: molecular insights and therapeutic strategies (_Signal Transduction and Targeted Therapy_, 2025)

* Immune responses against disseminated tumor cells (_Review_)

Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich der medizinischen Information und ersetzt keine ärztliche Beratung oder individuelle Therapieempfehlung.

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IMMUMEDIC Limited

Herr Andreas Rach

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Unternehmensbeschreibung – Dendritische Zelltherapie Deutschland

Dendritische Zelltherapie Deutschland ist ein internationales Kompetenznetzwerk für immunologische Therapieansätze, ergänzende Diagnostik und strukturierte Orientierung im Bereich Krebs & Immunologie.

Ein besonderer Fokus liegt auf Brustkrebs (Mammakarzinom), da sich zunehmend mehr Patientinnen und Angehörige für die Rolle des Immunsystems, immunologische Diagnostik sowie ergänzende Therapieansätze interessieren.

Das Netzwerk informiert über:

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o Tumorzählung & Tumordynamik

o immunologische Begleitdiagnostik

o aktuelle Entwicklungen im Bereich Immunonkologie

Dabei arbeitet das Netzwerk mit Ärzten, Praxen, Kliniken und immunologischen Speziallaboren in Deutschland und Europa zusammen.

Ziel ist die strukturierte Information und Orientierung von Patientinnen, Angehörigen sowie medizinischen Fachkreisen zu ergänzenden immunologischen Möglichkeiten bei Brustkrebs und anderen onkologischen Erkrankungen.

Im Rahmen der erweiterten Diagnostik können unter anderem Immunzellpopulationen sowie zirkulierende Tumorzellen (CTC) analysiert werden. Viele Betroffene möchten besser verstehen, welche Rolle das Immunsystem beim individuellen Krankheitsverlauf und Therapieansprechen spielen kann.

Neben der Aufklärung über immunologische Therapieansätze bietet die Plattform Informationen zu wissenschaftlichen Entwicklungen, diagnostischen Möglichkeiten sowie strukturierter Fallorientierung.

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