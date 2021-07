9 Seminare für Einkäufer – Bleibe Up to Date im Einkauf

Check – Change – Act: Welche Skills benötigst du für die Zukunft? 9 Seminare für Einkäufer halten dich fit. Neueste Verhandlungstechniken für mehr Erfolg im Einkauf

Verhandelst du als Einkäufer eher aggressiv, offensiv, defensiv oder kompromissbereit? Welche Verhandlungsstrategie macht wann Sinn?

Agiles Verhandeln erfordert spezielle Skills. Mit Seminare Einkauf erhältst du Techniken um Gespräche als Einkäufer gewinnbringend führen zu können. Mit der richtigen Verhandlungsstrategie und geeigneten Verhandlungstaktiken behältst du als Einkäufer die eigenen Ziele im Blick.

Wähle dein passendes Seminar für Einkäufer:

Seminare Einkäufer Basis

Seminare Einkäufer Aufbau

Seminare Einkäufer AddOn

Neue Seminare für Einkäufer

Weg von allzu starren Planungsstrukturen und hin zu agilen Verhandlungszielen.

Es wird weniger an einem Stück verhandelt als immer mehr mit hybriden Verhandlungsstrategien und Vorabklärungen per Telefon und per Mail.

Mit Seminare Einkauf erfährst du alles über die zentralen Bausteine deines Verhandlungserfolgs. Hierzu zählen u.a. der gezielte Beziehungsaufbau aus der Distanz, Anker-Effekte und Schlagfertigkeit am Telefon.

Kläre die sensiblen Produkte und Stellschrauben in Deiner Produktionskette

Grundvoraussetzung für Deinen Verhandlungserfolg ist, dass Du weißt, welche Produkte in Deiner Produktionskette die größte Wirkmacht entfalten, sofern Du einen besseren Preis aushandeln kannst. Führe hierzu eine Produkt-Analyse durch, um eine Rangfolge Deiner Beschaffungsgüter zu erhalten. Du wirst feststellen, dass einige Produkte in der Produktionskette eine gewichtigere Rolle spielen als andere. An diesen Stellschrauben ist der Einstieg in intensive Verhandlungen – auch mit mehreren Lieferanten – unabdingbar.

Egal, ob es um einfache Materialien, komplexe Baugruppen oder Investitionen geht, ist eine Preisstruktur- und Herstellkostenanalyse Voraussetzung. Indem Preis- und Kostenstrukturen besser durchleuchtet werden, deckt der Einkäufer Gewinn-Maximierungs-Potenziale gezielter auf.

Mit Geschick und einigen Tricks an wertvolle Informationen kommen.

Sammel Informationen zur Herstellkostenkalkulationen für Lieferantenleistungen und verknüpfe diese mit strukturierten Marktinformationen. Hole im Gespräch mit anderen Lieferanten Informationen ein, die Dir helfen den Preisaufbau Deines Gegenübers zu verstehen. So kannst Du den Materialanteil vom Dienstleistungsanteil trennen und dich im Gespräch an die Kostengrenzen heranarbeiten.

Tipp: S+P Online Schulungen bringen Dein Office direkt in unseren Seminarraum. S+P Online Schulungen sind interaktiv und spannend. Wähle Dein passendes Online Schulungsprogramm aus!

