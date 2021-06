A. H. Henderson – Das unglaublichste Mädchen des ganzen Westens

Hugin West entführt die Leser in „A. H. Henderson“ in den abenteuerlichen Westen, wo sie zusammen mit dem Protagonisten auf ein besonderes Mädchen treffen.

Eigentlich war der Protagonist des neusten Romans aus der Feder von Hugin West ein erfolgreicher Kopfgeldjäger, als er nach New Davenport kam. Er war auch nicht der Schlechteste – in seinen eigenen Augen war er sogar der Beste, aber darüber kann man natürlich streiten. Jedenfalls aber begann er dann, darüber nachzudenken, dieses Geschäft an den Nagel zu hängen, denn da war dieses Mädchen. Letzten Endes entschied er sich auch wirklich dazu, sein Leben zu verändern, doch das Ende war dann ganz anders, als er es sich beim besten Willen je hätte denken können. Aber, so wie die Dinge heute liegen, kann er nur sagen: Besser hätte es gar nicht kommen können. Was genau geschah, teilt der Protagonist den Lesern nun in seiner Geschichte mit.

Wer gerne noch mehr Romane im Ton des Buchs „A. H. Henderson“ von Hugin West lesen möchte, der kann via tredition glücklicherweise schnell Nachschub finden. Es erschienen bisher die Romane „Pik-Ass schlägt alles“, „Bill Mohenny“, „Lancaster“ und „Mad Max Moore“.

Der Autor Hugin West wurde am 23.7.1950 in Wien geboren und legte im Jahr 1969 die HTL-Matura im Tiefbau ab. Es folgte der Wehrdienst und das Studium der theoretischen Physik, Mathematik und Astronomie. Er arbeitet als Präparator in der Geol.-Paläontol. Abteilung des naturhistorischen Museums in Wien.

