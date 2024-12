Ab 1. Januar 2025: Die Ottozeus GmbH verschmilzt auf die RUDERER KLEBETECHNIK GmbH

Zum 1. Januar 2025 vereinen sich die OTTOZEUS GmbH und die RUDERER KLEBETECHNIK GmbH. Kunden profitieren künftig von gebündelter Expertise, erweitertem Service – alles aus einer Hand.

Wenn aus zwei nicht nur eins, sondern „einzigartig“ werden soll, braucht es eine Entscheidung. Eine solche hat die RUDERER KLEBETECHNIK GmbH für ihren Onlineshop „Ottozeus.com“ getroffen, der bislang als eigenständiges Unternehmen unter der Firmenbezeichnung OTTOZEUS GmbH im Handelsregister eingetragen war. Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 verschmelzen die bereits in der Vergangenheit eng verbundenen Unternehmen zu einer gesellschaftsrechtlichen Einheit. Ansprech- und Geschäftspartner für Kunden ist mit diesem Stichtag die RUDERER KLEBETECHNIK GmbH am Standort Zorneding bei München. Durch die Fusion vereinfachen die geschäftsführenden Gesellschafter Petra und Jens Ruderer ihre administrativen Prozesse und bieten sowohl gewerblichen Kunden aus Handel und Handwerk als auch industriellen Verarbeitern das umfassende Leistungs- und Produktangebot aus einer Hand. Durch die gesellschaftliche Verschmelzung genießen OTTOZEUS-Kunden nicht nur das volle Potenzial einer ganzheitlichen Beratung durch die RUDERER KLEBETECHNIK GmbH, sondern dürfen auch deren Dienstleistungen rund ums Kleben in Anspruch nehmen, wie beispielsweise Alterungstests, Klebeversuche, Lohnklebung und Schulungen. Darüber hinaus profitieren sie weiterhin vom Zugang zu namhaften Klebstoffmarken wie technicoll®, 3M, Araldite®, Bondan, Bio-Circle, Bostik, Cyberbond®, DELO, H.B. Fuller, Henkel, Kömmerling®, Loctite, Lohmann, Marston Domsel, Otto Chemie, Panacol, Sika®, WEICON® oder Weiss-Chemie. Da der Erfolg der RUDERER KLEBETECHNIK GmbH auf dem eigenen Anspruch basiert, alle Kunden vollumfänglich zufriedenzustellen, wird das perfekt auf die Zielgruppe zugeschnittene Sortiment stetig mit hochwertigen Kleb- und Dichtstoffen erweitert. Durch die Bündelung beider Unternehmen hat der Onlineshop eine noch größere Menge an Markenartikeln auf Lager, die schnell und direkt auch in größeren Mengen ausgeliefert werden können. OTTOZEUS Kunden profitieren zudem auch von der RUDERER Export-Abteilung, künftig auch Lieferungen an Nicht-EU-Länder möglich sein.

Ein Ansprechpartner, ein Rechnungsempfänger, eine Lieferadresse. Die OTTOZEUS GmbH mit Sitz in Zorneding bei München organisiert ihre Unternehmensstruktur neu und verschmilzt mit Wirkung zum 1. Januar 2025 auf die RUDERER KLEBETECHNIK GmbH. Beide Unternehmen arbeiten seit Jahren eng zusammen und haben sich bislang mit ihrem Produkt- und Leistungsangebot perfekt ergänzt. Die Firma OTTOZEUS GmbH wurde von RUDERER im Jahr 2007 ins Leben gerufen und hat sich auf den Klebstoffhandel spezialisiert. Mit dem eigenen Onlineshop „www.ottozeus.com“ bietet das Unternehmen ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Industrieklebstoffen aller führenden Hersteller samt passendem Zubehör. Für industrielle Verarbeiter, gewerbliche Kunden aus Handel und Handwerk, aber auch ambitionierte Heim- und Handwerker ist der Onlineshop der Schlüssel zum Eintritt in die Welt professioneller Industrieklebstoffe, da diese dort auch in kleinen Mengen bestellbar sind. Anwender finden im Onlineshop neben vielen benutzerfreundlichen Funktionen und Features umfassende Informationen zu den einzelnen Produkten, Klebstoffanleitungen, Video-Tutorials und Anwendungsbeispiele.

Es wächst zusammen, was zusammengehört.

Als zukunftsorientiertes Familienunternehmen ist die RUDERER KLEBETECHNIK GmbH darauf fokussiert, seinen Kunden einen echten Mehrwert beim Kleben zu schaffen. Daher sind die Klebstofflösungen exakt auf die Zielgruppe sowie die unterschiedlichsten Materialien und technischen Anforderungen zugeschnitten. Das Thema „SERVICE“ wird bei RUDERER ebenfalls großgeschrieben und als ganzheitlicher Prozess verstanden. Der Kunde steht im Mittelpunkt und wird von der Produktauswahl bis zur vollständigen Klebung natürlich auch beim Online-Shoppen professionell begleitet. Die gesellschaftsrechtliche Verschmelzung der OTTOZEUS GmbH auf die RUDERER KLEBETECHNIK GmbH soll beide Unternehmen noch besser miteinander verzahnen. Ziel der Bündelung ist es, das volle Leistungspotenzial beider Firmen auszuschöpfen, administrative und operative Hürden abzubauen und mehr Flexibilität zu schaffen. Kunden profitieren somit nicht nur von der großen, klebtechnischen Beratungskompetenz der RUDERER KLEBETECHNIK GmbH, sondern auch von der schnellen Reaktions- und Lieferzeit des OTTOZEUS-Onlineshops. Die beiden Geschäftsführer Petra Ruderer und Jens Ruderer sind davon überzeugt, dass ein Ansprechpartner, ein Rechnungsempfänger und eine Lieferadresse die internen Abläufe mit Lieferanten und Kunden erleichtern und zur vollumfänglichen Kundenzufriedenheit der Kunden führen werden. Durch den Zusammenschluss beider Unternehmen erweitert sich zudem der Lagerbestand im Onlineshop, was eine noch schnellere Auslieferung auch in größeren Mengen ermöglicht. Ebenso sind über die RUDERER KLEBETECHNIK GmbH Lieferungen an Nicht-EU-Länder möglich, wovon international potenzielle Kunden profitieren, die bislang nicht über den Onlineshop beliefert werden konnten.

Markentreue und Markenerweiterung

Ein weiterer Vorteil für bisherige OTTOZEUS-Kunden besteht darin, sämtliche Dienstleistungen rund ums Kleben, darunter Alterungstests, Klebeversuche, Lohnklebung und Schulungen der RUDERER KLEBETECHNIK GmbH in Anspruch nehmen zu können. Allein der Zugang zu namhaften Klebstoffmarken wie technicoll®, 3M, Axson, Araldite®, Bondan, Bio-Circle, Bostik, Cyberbond®, DELO, H.B. Fuller, Henkel, Kömmerling®, Loctite, Lohmann, Marston Domsel, Otto Chemie, Panacol, Sika®, WEICON® oder Weiss-Chemie definiert die Rahmenbedingungen für ideale Kleberesultate. Mit dem Anspruch, hochwertige Produkte schnell und zuverlässig zu vertreiben und den wachsenden Ansprüchen der Fügetechnik des 21. Jahrhunderts jederzeit gerecht zu werden, arbeitet die RUDERER KLEBETECHNIK GmbH als Händler, Hersteller und Dienstleister konsequent an einer Erweiterung ihres Portfolios. Ein Beispiel ist die Übernahme des baden-württembergischen Familienunternehmens Daxberger-Schwall Ende Juni dieses Jahres. Die Firma war als Händler für den international tätigen Klebstoffhersteller KÖMMERLING tätig und wurde nach 20 Jahren erfolgreicher Tätigkeit aus Altersgründen verkauft. Vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklung auf dem Technologiesektor und der stetig wachsenden Anforderungen in der Klebetechnologie ist die Verschlankung und Vereinfachung interner Prozesse für ein modernes und zukunftsorientiertes Unternehmen wie RUDERER ein wichtiger Schritt, um maximale Kundenzufriedenheit bei minimaler Ressourcenverschwendung zur erreichen.

Über die RUDERER KLEBETECHNIK GMBH

Die RUDERER KLEBETECHNIK GMBH ist Ihr Spezialist für Premium-Industrieklebstoffe unterschiedlichster Art. Wir sind ein stetig wachsendes Familienunternehmen in zweiter Generation. Unser Hauptsitz ist in Zorneding bei München. Mit unserer über 30-jährigen Produkt- und Branchen-Expertise im Bereich Kleben können wir unsere Kunden aus Industrie und Handwerk optimal betreuen und bei Klebeprojekten begleiten – sowohl mit den richtigen Klebstoff-Produkten, als auch mit dem erforderlichen Know-how um Verbundstoffe, Technologien, und Anwendungen.

Wir sind Händler und wir sind Hersteller. Das garantiert unseren Kunden nicht nur die jeweils beste technologische Klebstoff-Lösung, sondern durch unser großes Lager auch eine sehr hohe Produktverfügbarkeit für schnelle, stabile Lieferketten sowie größtmögliche Flexibilität, z.B. bei der Gebindegröße oder bei Änderungswünschen von Lieferterminen.

Unser breites und tiefes Klebstoffsortiment umfasst viele Premiumklebstoffe namhafter Hersteller wie technicoll, Araldite, Sika, H.B. Fuller, 3M, Panacol, Otto-Chemie, Kömmerling, Born2Bond (Bostik), Weiss-Chemie, Drei Bond, Loctite, Teroson. Unsere Lieferanten wählen wir sorgfältig aus und achten darauf, dass wir nur Klebstoffe mit hervorragender Qualität in unser Portfolio aufnehmen. Der Zugriff auf viele verschiedene Klebstoffmarken ermöglicht es uns, unseren Kunden eine markenunabhängige Beratung zu bieten, stets herstellerneutral im Sinne der besten Lösung für die jeweilige Anforderung. In unserem Technikum können wir für unsere Kunden Testverklebungen durchführen, um den richtigen Klebstoff ermitteln zu können. Dies ist vor allem immer dann hilfreich und sinnvoll, wenn der Kunde die genauen Eigenschaften der zu klebenden Werkstoffe nicht kennt. Zudem können wir für unsere Kunden Alterungstests, Klimawechseltests usw. durchführen und Zugscherfestigkeiten ermitteln. Wenn unsere Kunden keine Kapazitäten in der Fertigung frei haben, oder das Kleb-Know-how fehlt, kümmern wir uns um die Klebeprojekte und führen die Klebung in Lohn durch.

Mit unserer eigenen Marke, der Traditionsmarke technicoll®, (www.technicoll.de) bieten wir ein Klebstoff-Komplettsortiment für professionelle Anwendungen und modifizieren oder entwickeln bei Bedarf den passenden Klebstoff für individuelle Kundenanforderungen. technicoll® ist seit über 50 Jahren auf dem Klebstoffmarkt bekannt. Seit Jahrzehnten beliefern wir erfolgreich die Schlüsselbranchen der Industrie, wie z.B. Automotive/Transportation/Sonderfahrzeugbau, Kunststoffindustrie, Polsterindustrie oder Metallindustrie

Als zukunftsorientiertes Familienunternehmen in 2. Generation legen wir großen Wert auf Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Fokus unseres spezialisierten Teams ist stets, mit tiefem technischem Know-how unseren Kunden stets kompetent zu beraten und falls notwendig über komplette Projekte hinweg zu betreuen.

Unsere Zukunft ist digital. Das haben wir schon 2007 erkannt und unseren Onlineshop www.ottozeus.de ins Leben gerufen. Dort erhalten unsere Kunden alle hochwertigen Klebstoffmarken, das passende Zubehör, viele wichtige Informationen und bei Bedarf auch eine telefonische Klebeberatung – alles schnell und zuverlässig, so wie es von einem Onlineshop erwartet wird. Das umfangreiche Klebstoff-Sortiment auf www.ottozeus.de umfasst knapp 1000 Artikel, die sowohl für Gewerbekunden aus Handel, Handwerk und Industrie, als auch erfahrene Heimwerker 24/7 bestellbar sind.

Weitere Infos unter www.ruderer.de , www.technicoll.de und www.ottozeus.de

