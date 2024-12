Aussichtsreiche Kandidaten für 2025 – Uran und Kali

Weltweit nimmt die Nachfrage nach hochwertigem Kalidünger zu. Auch der Uranbedarf wächst.

In China wächst der Düngemittelbedarf, speziell bei Kalidünger. Daher hat das Land jetzt mit einem multinationalen Produktionskonzern ein wichtiges Rahmenabkommen vereinbart. Demnach wird man von 2025 bis 2027 insgesamt 2,5 Millionen Tonnen Kalidünger an China liefern, eventuell noch weitere 960.000 Tonnen. Auf dem Kaliumchlorid-Markt ist die Nachfrage stark. In Brasilien, einem Hauptabnehmer von Kalidünger, steigen die Preise. So zeigen sich auch die Verkäufer bezüglich zukünftiger Markttrends optimistisch. Auf dem globalen Kaliumchlorid-Markt rechnen sie im nächsten halben Jahr mit Preissteigerungen. In Indien machen sich steigende Weltmarktpreise für Düngemittel und die zugrundeliegenden Rohstoffe bemerkbar. In Indiens Haushalt müssen die Berechnungen für die Düngemittelsubventionen womöglich neu durchdacht werden.

Ein Spieler auf dem Kalimarkt ist Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ -. Dessen Banio-Kaliprojekt in Gabun, Afrika hat beste Voraussetzungen auf Erfolg, wobei Gabun mit Bergbaufreundlichkeit und sehr guten Voraussetzungen punktet.

Dass im Uranbereich die Nachfrage nach dem Rohstoff steigt, ist nicht verwunderlich. Werden doch neue Kernkraftwerke gebaut und geplant und Laufzeiten verlängert oder stillgelegte Reaktoren wieder in den Betriebszustand versetzt. China plant derzeit die meisten Atomreaktoren, nämlich mehr als 40, gefolgt von Russland und Indien. Die USA verfügen über mehr als 90 Reaktoren in 28 Bundesstaaten. Es gibt verschiedene an Uran reiche Gebiete auf der Welt. Berühmt ist das Athabasca Becken in Saskatchewan, Kanada.

In den USA hat sich Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – in drei bedeutenden Urangegenden große Liegenschaften gesichert. Einmal in Colorado und einmal in Wyoming und in New Mexico.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -) und Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -).

