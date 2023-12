Warum Kalidünger so wichtig ist und Kali ein interessanter Rohstoff

Die Weltbevölkerung muss ernährt werden. Noch immer hungern viele. Dünger ist für gute Ernteerträge nötig.

Kalidünger ist nicht nur für die Ertragsreaktion wichtig, sondern auch für die Qualität der Pflanzen. So besitzen Zuckerrüben, wenn sie Kalidünger bekommen, einen höheren Zuckergehalt. Auch Kartoffeln profitieren durch Kali-Düngergaben, indem sie eine bessere Lagerfähigkeit bekommen und eine geringere Schwarzfleckigkeit. Kalium ist ein essenzieller Pflanzennährstoff für die Bildung des Ertrages. Denn Kalium wirkt auf viele Aufgaben im Pflanzenstoffwechsel. Es ist an der Photosynthese beteiligt, an der Enzymaktivierung, an der Widerstandskraft der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge. Auch Frost- und Trockenstress können gedüngte Pflanzen besser überstehen. Zucker und Stärke können besser gebildet werden, Eiweiß- und Vitamingehalte steigen.

Für Anleger sind es aber weniger die Wirkungen des Kalidüngers auf die Pflanzen wichtig, sondern wie sich die Aussichten beim Investment in Kali-Unternehmen darstellen. China, die USA oder Brasilien, um nur einige zu nennen, gehören zu den größten Kali-Verbrauchern. Experten gehen für die kommenden Jahre von einem deutlich steigenden Kali-Bedarf aus. Aktuell werden rund 73 Millionen Tonnen Kali gebraucht. Bis 2030 soll die Nachfrage auf geschätzte 90 Millionen Tonnen steigen, denn die Weltbevölkerung wächst weiter.

