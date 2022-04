ABC-Hüpfburg-mieten – der deutschlandweite Hüpfburgverleih aus Berlin

Der ABC Hüpfburg Mieten Hüpfburgenverleih – aus Berlin & Brandenburg – vermietet & versendet deutschlandweit Hüpfburgen für Kindergeburtstage.

Einen Kindergeburtstag zu etwas ganz speziellem zu machen, ist das Ziel und die Freude aller Eltern. Mit einer gemieteten Hüpfburg von ABC Hüpfburg Mieten kommt man diesem Ziel definitiv ein großes Stück näher. Schließlich ist dies eine ganz besondere Attraktion welche es ganz sicher nicht auf jeder Geburtstagsfeier gibt. Daher ist eine Hüpfburg mieten bei ABC-Hüpfburg-mieten.de immer eine tolle Option. Gerade in den Sommer Monaten gibt es für Kindergeburtstage keinen größeren Spaß als den Kindern ein tolles Erlebnis mit einer Hüpfburg zu verschaffen.

Der ABC Hüpfburgenverleih aus Berlin & Brandenburg bietet zahlreiche, verschiedene Hüpfburgen zum mieten an. Diese können im Lager in Hennigsdorf bei Berlin selbst abgeholt werden oder man kann sich die Hüpfburg auch ganz einfach Liefern lassen.

Sie sind nicht aus Berlin oder Brandenburg? Auch das ist kein Problem. Die ABC Hüpfburgvermietung versendet deutschlandweit. So können z.B. auch Feiern in Bayern oder in Baden-Württemberg mit einer Hüpfburg bereichert werden.

Im Sortiment befinden sich Springburgen mit verschiedensten Themen und Features. Abenteuerburg, Prinzessinnenschloss, Drachenschloss oder Candy-Store gehören ebenso dazu wie Hüpfburgen mit Rutschen oder mit Wasserrutschen. Ganz speziell ist die Hochzeitshüpfburg die das Traumevent noch etwas schöner werden lässt und auch von Erwachsenen genutzt werden kann.

Die Hüpfburgen werden rechtzeitig geliefert inkl. einer Aufbauanleitung. Bei Fragen oder Problemen gibt es auf der Seite der ABC Hüpfburgvermietung ein Tutorial-Video. Zudem ist der Support telefonisch und per WhatsApp erreichbar, auch am Wochenende. Nach der Feier muss die Hüpfburg lediglich gereinigt und trocken wieder in die entsprechende Transportbox zusammengepackt und zurückgesendet werden. So einfach kann man deutschlandweit eine Hüpfburg für einen Kindergeburtstag mieten. Und das Tolle ist die Hüpfburg ist auch ganz einfach über die Website reserviert, mit Live Buchungskalender um die Verfügbarkeiten direkt zu sehen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klassen & Masica GBR

Herr Artur Klassen

Beusselstrasse 18

10553 Berlin

Deutschland

fon ..: 0162 856 4099

web ..: https://www.abc-huepfburg-mieten.de/

email : seo@abc-huepfburg-mieten.de

