Dr. Reuter Investor Relations: Water Ways Technologies: Mit Schwung ins neue Jahr

Über einen positiven Jahresstart mit vielen Highlights berichtet Water Ways Technologies. Zum einen konnte der kanadisch-israelische Anbieter von smarten landwirtschaftlichen Bewässerungssystemen in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres einige bedeutende Order unterzeichnen. Darunter ein Rekordauftrag aus Usbekistan im Gesamtvolumen von 9,4 Mio. CAD$ (umgerechnet rund 6,6 Mio. Euro). Zum anderen wurde im Januar ein Letter of Intent zur Übernahme von 51 Prozent des chilenischen Anbieters von Bewässerungs- und Hydrauliksystemen Hidrotop unterzeichnet.

Die Übernahme der Aktienmehrheit bei Hidrotop ist ein Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte sagt Ronnie Jaegermann, Direktor bei Water Ways Technologies. Der Deal sei ein wichtiger Schritt, Water Ways als einen der weltweit führenden Anbieter von Bewässerungs- und Landwirtschaftstechnologie zu etablieren. Durch die Mehrheit bei Hidrotop, so Jaegermann weiter, könne die Präsenz auf dem südamerikanischen Markt gestärkt und ausgebaut werden.

Mit der chilenischen Firma arbeitet Water Ways bereits seit Jahren partnerschaftlich zusammen. Geht alles nach Plan, erfolgt die Konsolidierung der Umsätze von Hidrotop ab dem zweiten Quartal 2022, erklärt Jaegermann. Für Water Ways habe das signifikante Größengewinne zur Folge. Details über die Geschäftszahlen von Hidrotop will Water Ways Technologies zeitnah veröffentlichen.

Gut gefüllte Auftragsbücher

Sehr zufrieden zeigt sich Jaegermann auch mit der Auftragsentwicklung. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt des laufenden Jahres würde das Projektvolumen den Wert des vergangenen Jahres übersteigen (2021: 10,1 Millionen kanadische Dollar). Ein Unsicherheitsfaktor stellt für Jaegermann der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dar. Beides sind bedeutende landwirtschaftliche Produzenten. Gleichwohl ist er überzeugt, dass der Markt für intelligente landwirtschaftliche Bewässerungstechnologien langfristig enorm an Bedeutung gewinnen wird. Um die steigende Weltbevölkerung zu ernähren, bedürfe es eines effizienten und optimierten Einsatzes des knappen Gutes Wasser, so Jaegermann. Genau dazu trage Water Ways Technologies mit seinen Angeboten und Dienstleistungen bei.

Water Ways Technologies hat seinen Wurzeln im Israel, einem Land, das für seine führende landwirtschaftliche und intelligente Bewässerungstechnologie bekannt ist. Der Hauptsitz der Gesellschaft befindet sich im kanadischen Toronto. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres (2021) erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 12,6 Mio. CAD$ – ein Plus von 79 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Die Aktie von Water Ways Technologies ist an der Toronto Stock Exchange Venture gelistet und seit August 2021 auch an der Frankfurter Börse (ISIN: CA9411881043).

Water Ways Technologies

ISIN: CA9411881043

WKN: A3CRRX

www.water-ways-technologies.com

Land: Kanada

