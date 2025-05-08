Abcourt durchteuft 170,9 g/t Au auf 0,8 m bei Sleeping Giant

Rouyn-Noranda, Kanada, 17. Juni 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (TSX-V: ABI) (OTCQB: ABMBF) setzt seine Arbeiten in Richtung Aufnahme der kommerziellen Produktion fort. Die aktuelle Bohrkampagne, in deren Rahmen 40.632 Meter niedergebracht wurden, trägt zur Stärkung der Assets des Unternehmens sowie der Bestätigung des Potenzials der Mine Sleeping Giant, seines Hauptprojekts, bei.

Highlights für Investoren:

– Intensivierung der Bohrleistung: Seit Dezember 2023 wurden 370 Bohrlöcher über insgesamt 40.632 m niedergebracht, davon allein 15.371 m im Jahr 2026.

– Beschleunigung der Betriebstätigkeit: Einsatz eines dritten Bohrgeräts, um eine Bohrleistung von 4.500 m pro Monat zu erreichen.

– Hochgradige Ergebnisse: Bemerkenswerte Abschnitte von unter anderem 170,9 g/t Au auf 0,8 m und 107,7 g/t Au auf 0,5 m.

– Künftiger Fortschritt: Die Definitionsarbeiten stärken den Abbauplan und optimieren den Betrieb für 2027.

Bohrstrategie: Umwandlung für die Produktion

Abcourt geht bei den Vorbereitungen auf seinen künftigen Betrieb über Bohrungen hinaus. Die Verteilung der 40.000 m veranschaulicht das rigorose auf Wertschöpfung ausgerichtete Management:

Bohrtyp Umfang Strategisches Ziel

Erschließung 27.418 m Umwandlung von vermuteten in angedeutete Ressourcen

Definition 9.368 m Optimierung des Strossendesigns für einen effizienten Abbau

Exploration 3.846 m Erprobung des Tiefenpotenzials und lateraler Erweiterungen

Ergebnisse bestätigen Bergbaupotenzial

Die jüngsten Bohrungen haben hochgradige mineralisierte Zonen außerhalb der Zielgebiete aufgezeigt:

Bedeutende Abschnitte (bisher unveröffentlicht):

– Zone 3A3B: 170,9 g/t Au auf 0,8 m (Bohrloch 23-561)

– Zone A(HW): 138,5 g/t Au auf 0,5 m (Bohrloch 14-127)

– Zone 15: 107,7 g/t Au auf 0,5 m (Bohrloch 29-310)

– Zone 20: 73,3 g/t Au auf 0,5 m (Bohrloch 23-583)

Nächste Schritte: Auf dem Weg zu einer aktualisierten Ressourcenschätzung

Die Erhöhung der Bohrleistung (Ziel von 4.500 m pro Monat) wird es Abcourt zusammen mit den jüngsten LiDAR- und geophysikalischen Vermessungen ermöglichen:

1. den Abbauplan für eine erhöhte Betriebsflexibilität zu verfeinern.

2. eine neue Phase der auf die Tiefenbereiche ausgerichteten Exploration aufzunehmen.

3. eine aktualisierte umfassende Mineralressourcenschätzung unter Berücksichtigung dieser überzeugenden Ergebnisse zu veröffentlichen.

Kommentare des Managements:

Pascal Hamelin, P.Eng., President und Chief Executive Officer von Abcourt Mines, sagt dazu: Der Erfolg dieser Bohrkampagne stellt in jeder Hinsicht einen Wendepunkt dar. Hinsichtlich der Produktion bedeutet die Entdeckung dieser sehr hochgradigen Zonen, dass wir unser Erzprofil sichern und stark anreichern können, was sich direkt auf unsere Gewinnmargen auswirken wird. Darüber hinaus sind ein rasch wachsendes Projekt und derartig spektakuläre Ergebnisse ein echter Anziehungspunkt für die Anwerbung von Mitarbeitern. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es ein echter Wettbewerbsvorteil für die Gewinnung und Bindung von Spitzenkräften, dass wir Bergleuten und Branchenexperten ein anregendes Umfeld mit langfristiger Perspektive und technischen Herausforderungen dieser Größenordnung bieten können.

Mohamed Haithem Bennia, geologischer Superintendent, P.Geo., fügt hinzu: In einer auf Erzgängen aufbauenden Mine verbessert die Erhöhung der Bohrdichte und -leistung die genaue Abgrenzung der Ressourcen, ermöglicht die Überwachung der Erschließungsarbeiten und trägt zur Optimierung der Abbauplanung bei. Diese Ergebnisse stärken unsere operative Flexibilität und unterstützen ein stabiles und nachhaltiges Produktionsszenario. Die Ergebnisse dieser Kampagne stimmen uns sehr zuversichtlich und bestärken uns in unserer Überzeugung, dass die Mine über ein großes Potenzial und eine vielversprechende Zukunft verfügt.

Abbildung 1: Entwicklung der Bohrleistung und des Bohrvolumens seit Aufnahme der Kampagne

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Abbildung 2: Wesentliche unveröffentlichte Bohrergebnisse sowie Bohrgebiete und -strossen.

Zone Strosse / Abschnitt Bohrloch-Nr. von (m) bis Abschnitt (m) endgültiger Erzgang

(m) Au-Wert

(g/t)

DAC 5 29-DAC5 23-532 20 23 3 4,6 Ziel DAC5-V1

einschl. 22 23 1 8

und 28,5 29 0,5 58,1 Ziel DAC5-V8

23-540 22 25,1 3,1 22 Ziel DAC5-V1

einschl. 24,6 25,1 0,5 58,5

15 41-15-N397 41-436 72,5 73 0,5 36,9 Anderer Erzgang

41-442 100,7 101,2 0,5 45,9 Anderer Erzgang

15 29-15-N400 29-310 5 5,5 0,5 107,7 Anderer Erzgang

29-320 und 63 64 1 10,9 Zielerzgang 15

70,2 72 1,8 24,3 Anderer Erzgang

einschl. 70,9 72 1,1 35,9

15 41-15-N419 41-422 112 113,6 1,6 34,1 Anderer Erzgang

einschl. 112,5 113 0,5 69,8

41-435 29,2 30,5 1,3 28,3 Anderer Erzgang

einschl. 29,8 30,5 0,7 47,6

20 LT-23-20-N420 23-583 48,6 49,1 0,5 73,3 Anderer Erzgang

23-586 59 60,1 1,1 29,1 Zielerzgang 20

einschl. 59,6 60,1 0,5 61,6

23-593 24 24,5 0,5 43,3 Anderer Erzgang

und 63 63,5 0,5 8,9 Zielerzgang 20

3A3B CP-29-3A3B 23-561 21,5 22,3 0,8 170,9 Anderer Erzgang

und 25 26,2 1,2 50,8 Zielerzgang 3A3B

einschl. 25,5 26,2 0,7 85,6

4_5 23-4_5-E327_E328 / 23-505 48,7 51,7 3 14,7 Zielerzgang 4_5

19-4_5-E325

einschl. 50,9 51,7 0,8 46,6

23-520 6 6,5 0,5 66,8 Anderer Erzgang

und 82 83 1 3,5 Zielerzgang 4_5

A(HW) 14-A(HW)-N369 14-127 48,9 49,4 0,5 138,5 Anderer Erzgang

und 59,9 60,4 0,5 17,5 Zielerzgang A(HW)

14-129 60,4 60,9 0,5 26 Zielerzgang A(HW)

Wie in der Tabelle zu sehen ist, wurden in mehreren Abbaustätten Bohrungen für Erschließungs- und Definitionszwecke niedergebracht. Diese Bohrungen durchteufen jedoch häufig mineralisierte Abschnitte außerhalb der Ziele, die nicht immer in den Ressourcen berücksichtigt werden. In einigen Fällen könnten sich diese neuen Ziele als vielversprechender erweisen als die Hauptziele.

Die schrittweise Modellierung mit dem Eingang der Ergebnisse trägt zur Erweiterung der Ressourcen bei, selbst wenn die Bohrungen ursprünglich auf die Definition oder Erschließung ausgerichtet waren.

Abbildung 3: Längsschnitt der Förderstrossen

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Der Längsschnitt zeigt die für 2027 geplanten Abbaustätten, die bereits in die Kategorie der angedeuteten Ressourcen umgewandelt wurden und die dank des Bohrrasters, was ein gehobenes Vertrauensniveau gewährleistet, größtenteils ausreichend definiert sind. Er zeigt auch die Standorte, in denen bereits Bohrungen stattfanden oder in denen in den kommenden Monaten Bohrungen erfolgen werden. In derselben Strosse können in verschiedenen Phasen Bohrungen absolviert werden, zuerst für die Umwandlung der Ressourcen, dann für die Definition, bis letztendlich ein für die Aufnahme in den Abbauplan erforderliches Vertrauensniveau erreicht wurde. Die anderen aus der wirtschaftlichen Erstbewertung abgeleiteten Standorte werden Gegenstand weiterer Bohrungen sein, sodass dort das erforderliche Vertrauensniveau erreicht werden kann, um sie in den Abbauplan bis 2034 aufzunehmen.

Abbildung 4: Fotos der Kerne aus den besten Bohrabschnitten

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Die Fotos der Bohrkerne veranschaulichen das ausgeprägte Vorkommen von Sulfiden in den mineralisierten Erzgängen sowie ihre charakteristische Geometrie. Sie zeigen auch ihre Mächtigkeit, gewöhnlich zwischen 20 und 50 cm, was dem bei Sleeping Giant vorliegenden Erzgangtyp entspricht.

Maßnahmen zur Qualitätskontrolle (QA/QC)

Technische Aufsicht: Die Bohrungen und die Arbeiten zur Beschreibung der Bohrkerne erfolgten unter der Aufsicht von Mohamed Haithem Bennia, geo., geologischem Superintendenten und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101.

Probenahmeprotokolle

– Im Einklang mit dem analytischen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontroll-(QA/QC)-Programm wurden vor dem Versand Leerproben, Duplikate und zertifizierte Referenzmaterialien zu den Kernproben gegeben.

– Die Aufbereitung der Halbkernproben erfolgte im internen Labor der Mine Sleeping Giant unter strikter Einhaltung von Industriestandards.

Optimierung des Analyseverfahrens und des Zeitrahmens

Um den Erhalt der für diese Pressemitteilung erforderlichen Ergebnisse zu beschleunigen, wurden die Proben wie folgt verteilt:

– Internes Labor (Mine Sleeping Giant): Die Analysen erfolgten mittels Brandprobe mit abschließendem Atomabsorptions-(AA)-Verfahren. Proben mit einem Gehalt von mehr als 10 g/t wurden einer erneuten systematischen Analyse mit abschließendem gravimetrischem Verfahren unterzogen.

– Externes Labor (MSALABS, Val-dOr, Quebec): Ein Teil der Proben wurden als Gesteinspulver an diese Einrichtung überstellt, wo sie anhand der Photon AssayTM-Methode analysiert wurden. MSALABS ist ein globales Netzwerk an Laboren mit ISO-17025-Akkreditierung, insbesondere für diese photonische Analysemethode.

Wissenschaftliche Strenge und Validierung

Zur Validierung der Genauigkeit der Ergebnisse aus dem internen Labor wurden Kontrollanalysen von Techni-Lab S.G.B. Abitibi inc. (einer Abteilung von ActLabs) in Sainte-Germaine-Boulé (Quebec) absolviert. Dieses unabhängige externe Labor ist nach ISO 9001 registriert und durch den Standard Council of Canada (SCC) (lab707) und das Ministry of Environment, Fight Against Climate Change, Wildlife and Parks der Provinz Quebec (MELCCFP) (lab375) nach ISO/IEC 17025 zertifiziert.

Ergebnisse der Überprüfung: Die Ergebnisse der externen Kontrollanalysen korrelierten in hohem Maße mit den Daten aus dem internen Labor und bestätigten damit die Verlässlichkeit und Genauigkeit der veröffentlichten Ergebnisse.

Qualifizierte Sachverständige:

Mohamed Haithem Bennia, P.Geo., geologischer Superintendent bei der Mine Sleeping Giant, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung aufgesetzt, zusammengestellt, verifiziert und genehmigt.

Pascal Hamelin, P.Eng., President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verifiziert und genehmigt.

Die Herren Hamelin und Bennia sind qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101.

Über Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. ist ein Golderschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Betriebstätigkeit konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website www.abcourt.ca und in den unter unserem Profil auf der SEDAR+-Website unter www.sedarplus.ca eingereichten Dokumenten.

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert

VP Communication and Corporate Development

T: (514) 722-2276 DW 456

E-Mail: ir@abcourt.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

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