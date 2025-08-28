Abcourt ernennt einen neuen Direktor und gewährt Aktienoptionen

Rouyn-Noranda, Kanada, 29. April 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) begrüßt Frau Amélie Rouleau in seinem Board of Directors (das Board). Die Bestellung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Frau Rouleau übernimmt diese Funktion, die nach dem Rücktritt von Herrn Loic Bureau im Januar 2026 vakant wurde.

Amélie Rouleau ist eine Führungskraft im Bereich Public Affairs und strategisches Engagement mit über 18 Jahren Erfahrung im Bergbau- und Metallurgiesektor. Sie bekleidete Schlüsselpositionen bei der Firma Glencore, insbesondere im Bereich der Mine Raglan und im nordamerikanischen Kupfergeschäft, wo sie einen entsprechenden Beitrag zur Einbindung der Themen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die unternehmerische Entscheidungsfindung leistete. Sie ist für ihre Führungsqualitäten in einem komplexen, öffentlichkeitswirksamen Umfeld bekannt und verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Regierungsbeziehungen, Stakeholder Management und gesellschaftliche Akzeptanz. Besonders hervorzuheben sind ihre Kompetenzen bei der Erarbeitung nachhaltiger Ansätze in der Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinschaften, insbesondere den Inuit. Frau Rouleau spielte zudem eine strategisch wichtige Rolle bei der Bewältigung heikler Situationen im Zusammenhang mit Umwelt- und Gesundheitsthemen sowie bei der Einrichtung von Governance-Mechanismen unter Einbeziehung verschiedener Interessengruppen, die eine fundierte und nachhaltige Entscheidungsfindung fördern.

Änderungen des Aktienoptionsplans und Gewährung von Optionen

Das Board hat die Änderungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens (der Plan) insofern genehmigt, als die Höchstzahl an Stammaktien des Unternehmens, die bei Ausübung von Optionen im Rahmen des Plans ausgegeben werden dürfen, auf 119.026.226 Stammaktien erhöht wird (das entspricht rund 10 % der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens). Diese Planabänderung ist noch von der TSX Venture Exchange (die Börse) sowie von den Aktionären des Unternehmens im Rahmen der nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre zu genehmigen.

Darüber hinaus hat das Board im Rahmen des Plans insgesamt 51.600.000 Aktienoptionen an bestimmte Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter und Berater ausgegeben. 23.500.000 Optionen davon wurden Direktoren und Mitgliedern der Unternehmensführung gewährt. Die Optionen sind fünf Jahre lang gültig und können in diesem Zeitraum zum Preis von 0,10 $ pro Stammaktie ausgeübt werden. Die Optionen können nur ausgeübt werden, wenn die Aktionäre der Planabänderung zustimmen, und werden bei Genehmigung zu 20 % unverfallbar. Danach werden ab dem ersten Jahrestag der Gewährung der Aktienoptionen jedes Jahr jeweils 20 % unverfallbar.

Ernennung von Marc Boudreault zum strategischen Berater

Des Weiteren gibt das Unternehmen mit Freude bekannt, dass Herr Marc Boudreault zum strategischen Berater des Unternehmens bestellt wurde. Herr Boudreault hat in der Beratung von Bergbauunternehmen, auch was die Mittelbeschaffung und Abwicklung von Finanzierungsrunden im Bergbau betrifft, knapp 40 Jahre Erfahrung. Im Jahr 1995 stieg Herr Boudreault bei Semafo Mining ein und unterstützte das Team beim Firmenaufbau und bei den ersten Finanzierungsrunden auf dem Weg zu einem äußerst erfolgreichen Unternehmen, das letztlich eine Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. CAD erreichte. In seiner Funktion als strategischer Berater wird Herr Boudreault das Unternehmen bei der strategischen Positionierung und bei der Sondierung von Investitions- und Finanzierungsmöglichkeiten begleiten.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Golderschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine Sleeping Giant sowie die zugehörige Aufbereitungsanlage, auf die das Unternehmen seine Entwicklungsaktivitäten konzentriert, sowie das Explorationsprojekt Flordin.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

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ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen durch Wörter wie beabsichtigen, planen, erwarten, glauben, schätzen, voraussehen, möglicherweise, werden, sollten, könnten, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden oder eintreten könnten. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens, die Zustimmung der Börse und die Zustimmung der Aktionäre zur Änderung des Plans zu erhalten, sowie die Unverfallbarkeit der vom Unternehmen gewährten Aktienoptionen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Annahme, dass die erforderlichen Genehmigungen rechtzeitig und zu für das Unternehmen zufriedenstellenden Bedingungen erteilt werden und dass sich die Richtlinien der Börse sowie die geltenden regulatorischen Anforderungen nicht in einer Weise ändern werden, die sich nachteilig auf das Vorstehende auswirken würde. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das Risiko, dass die Börse die Planänderung nicht akzeptiert oder dass die Aktionäre ihr nicht zustimmen; Veränderungen der Marktbedingungen, Kursschwankungen und der Handelsliquidität; Beschränkungen durch geltende Wertpapiergesetze und Börsenrichtlinien; sowie Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft und dem Betrieb des Unternehmens, einschließlich der Risiken, die in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben.

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J0Z 1Y0 Rouyn-Noranda, Québec

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