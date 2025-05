Abcourt durchteuft 3,7 g/t Gold auf 11 Metern direkt unterhalb der Abtragungsarbeiten bei Cartwright und bietet Überblick über die Bohrkampagne 2025 auf seinem Konzessionsgebiet Flordin im Gebiet Lebel-Sur-Quévillon

Rouyn-Noranda, Kanada, 12. Mai 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture : ABI) (OTCQB : ABMBF) freut sich, die neuesten Analyseergebnisse der Bohrkampagne 2025 auf seinem Konzessionsgebiet Flordin im Gebiet Lebel-Sur-Quévillon bekannt zu geben. In Bohrloch FL-25-284 durchteufte man einen Abschnitt von 11 Metern mit 3,7 g/t Gold, einschließlich 2,4 Meter mit 11,0 g/t Gold. Die hochgradige Goldmineralisierungszone liegt weniger als 3 Meter unter der Oberfläche direkt unterhalb der Abtragungsarbeiten bei Cartwright. Es gilt zu beachten, dass das am östlichsten gelegene Bohrloch im Bereich der Abtragungsarbeiten (FL-25-277: 1,4 g/t Gold auf 13 Metern) bestätigt, dass die mineralisierten Zonen Adam und Horse weit über diesen Bereich hinausgehen und nach Osten hin nach wie vor offen sind. Dasselbe gilt für das westlichste Bohrloch (FL-25-286: 0,4 g/t Gold auf 16 Metern), das ebenfalls die Kontinuität der Mineralisierung bestätigt, die weiterhin in diese Richtung offen ist.

Die im Gebiet Cartwright beschriebene Mineralisierung besteht hauptsächlich aus goldhaltigen Pyritbändern mit Kieselerde-Hämatit ohne Quarzgänge. Diese Art der charakteristischen hochgradigen Goldmineralisierung wurde bereits im zentralen Bereich des Konzessionsgebiets (Bohrungen 2023) und im Bereich der South Zone beschrieben, die fast 2 Kilometer von der Cartwright Zone entfernt liegt (die allgemeine Lage entnehmen Sie bitte dem Oberflächenplan). Eine vergleichende petrographische Studie wird von Frau Lucie Mathieu, Ph.D., Mitarbeiterin von GEOX Consulting Inc., durchgeführt, um die Ähnlichkeiten und Unterschiede zu beschreiben, die bei der Goldmineralisierung in den drei Bereichen (Cartwright, Central Zone und South Zone) festgestellt wurden. Außerdem ist eine geochemische Studie der wichtigsten Elemente im Gange, mit der die Lithologien und Alterationen in den verschiedenen mineralisierten Bereichen des Konzessionsgebiets identifiziert werden sollen.

Die Ziele der Bohrkampagne 2025 auf dem Konzessionsgebiet Flordin sind:

Ziel 1: Bestätigung der Kontinuität der Goldmineralisierung direkt unterhalb der im Herbst 2024 abgeschlossenen Abtragungsarbeiten bei Cartwright. Im Gebiet Cartwright wurden neun (9) kurze Bohrlöcher über insgesamt 1.227 Meter absolviert. Alle Bohrungen 2025, die in den Bereich unterhalb der Abtragungsarbeiten niedergebracht wurden, lieferten Goldwerte auf Dutzenden von Metern. Das Bohrloch FL-25-274 enthielt 3,5 g/t Gold auf 27,5 Metern, einschließlich 12,1 g/t auf 7,5 Metern, und damit einen der reichhaltigsten Goldabschnitte auf dem Projekt.

Ziel 2: Bestätigung des Vorkommens und der Kontinuität der South Zone, die 1988 von Cambior entdeckt wurde. Prüfung, inwiefern die Mineralisierung der South Zone der im Gebiet Cartwright beobachteten und beschriebenen Mineralisierung ähnelt bzw. sich von dieser unterscheidet. Insgesamt wurden vier (4) tiefe Bohrlöcher über 2.403 Meter niedergebracht. Alle Bohrungen 2025 in diesem Gebiet lieferten Goldwerte auf Dutzenden von Metern. Das Bohrloch FL-25-282 enthielt 1,1 g/t Gold auf 47,2 Metern, einschließlich 7,6 g/t Gold auf 3 Metern.

Die Mineralisierung in der South Zone ist mit der im Gebiet Cartwright beschriebenen Mineralisierung vergleichbar. Im Allgemeinen scheint die Verkieselung in der South Zone eine größere Rolle zu spielen. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass sich beide Zonen durch eine hochgradige Goldmineralisierung in Verbindung mit Bändern aus Pyrit, Kieselerde und Hämatit auszeichnen, d.h. die Goldmineralisierung steht nicht mit Quarzgängen, sondern mit Pyrit-Kieselerde-Hämatit-Bändern im Zusammenhang.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Zusammenfassung aller bedeutenden Goldanalyseergebnisse, die in den Bohrlöchern 2025 erzielt wurden. Es ist anzumerken, dass alle in dieser Arbeitsphase niedergebrachten Bohrlöcher, d.h. 100 %, Goldwerte enthielten.

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Länge Gehalt Zone Metallfaktor (Länge x

(m) (g/t) Gehalt)

FL-25-273 29,5 48 18,5 1,2 22

einschl. 29,5 38 8,5 0,6 Adam 5

einschl. 46 48 2,0 6,6 Horse 13

FL-23-274 28 55,5 27,5 3,5 96

einschl. 28 31 3,0 0,8 Adam 2

einschl. 48 55,5 7,5 12,1 Horse 91

FL-25-275 43 43,5 0,5 1,8 Adam 1

81,5 82 0,5 1,3 Horse 1

FL-25-276 45,5 46,5 1,0 1,5 Adam 2

82 87 5,0 1,5 8

einschl. 86,5 87 0,5 11,1 Horse 6

FL-25-277 27,5 29,5 2,0 0,9 Adam 2

38 51 13,0 1,4 18

einschl. 48,5 51 2,5 5,4 Horse 14

FL-25-278 27,5 29,5 0,5 0,5 Adam 0

44 67,5 23,5 1,2 28

einschl. 64 67,5 3,5 4,5 Horse 16

FL-25-280 483,5 484 0,5 5,7 South Zone 2

540,5 569 28,5 1,3 new 37

einschl. 563 565 3,0 5,1 new 15

FL-25-281 394 413 17 0,5 South Zone 9

einschl. 398 400 2 1,3 South Zone 3

451 452 1 1,2 new 1

FL-25-282 367 414,2 47,2 1,1 South Zone 52

einschl. 374 377 3,0 7,6 South Zone 23

FL-25-283 130 149 19,0 0,9 Altered 17

einschl. 140,9 144 3,1 3,1 Altered 10

557 574 17,0 1,0 South Zone 17

einschl. 560 561 1 6,5 South Zone 7

FL-25-284 3 14 11,0 3,7 Adam 41

einschl. 6,6 9 2,4 11,0 26

55 59 4 1,3 Horse 5

FL-25-285 64 66 2,0 1,2 Adam 2

107 111 4,0 0,6 Horse 2

FL-25-286 58 74 16,0 0,4 Adam 6

73 74 1 1,2 Horse 1

Pascal Hamelin, President und Chief Executive Officer, sagt dazu: Die Bohrkampagne 2025 auf unserem Projekt Flordin war ein großer Erfolg. Alle von unserem technischen Team absolvierten Bohrlöcher lieferten Goldwerte auf Mächtigkeiten von Dutzenden Metern. Im Zuge dieser ersten Arbeitsphase konnten wir diese charakteristische hochgradige Goldmineralisierung auf einer Strecke von mindestens 2 Kilometern ermitteln. Das Ziel der zweiten Bohrphase wird darin bestehen, die verschiedenen mineralisierten Zonen seitlich miteinander zu verbinden. Das Projekt Flordin befindet sich in günstiger Lage weniger als 20 Kilometer nördlich der Gemeinde Lebel-Sur-Quévillon und weniger als 1,5 Kilometer nördlich der Canadian National Transcontinental Railway.

Abbildung 1: Regionale Lage des Konzessionsgebietes Flordin

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79581/Abcourt_120525_DEPRCOM.001.png

Abbildung 2: Lage des Konzessionsgebietes Flordin und angrenzende DEE-Besitzer

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79581/Abcourt_120525_DEPRCOM.002.png

Abbildung 3: Oberflächenplan

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79581/Abcourt_120525_DEPRCOM.003.png

Abbildung 4: Bohrungen 2025, Gebiet Cartwright

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79581/Abcourt_120525_DEPRCOM.004.png

Abbildung 5: Bohrungen 2025, South Zone

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79581/Abcourt_120525_DEPRCOM.005.png

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Robert Gagnon, P.Geo. Vice-President Exploration des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Qualitätskontrollmaßnahmen (QA/QC)

Im Anschluss an ein analytisches Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm wurden den NQ-Halbkernproben Blindproben und zertifizierte Referenzmaterialien hinzugefügt und an das Labor MSALABS in Val-d’Or (Quebec) geschickt, wo sie mit der Photon AssayTM-Methode analysiert wurden. Die Proben wurden zerkleinert (70 % kleiner als 2 mm) und in 500-Gramm-Portionen für die Analyse auf Gold mittels Gammastrahlung aufgeteilt. Gemäß dem internen Verfahren von MSALABS wurden Blind- und Standardproben hinzugefügt. MSA betreibt zahlreiche Labore weltweit und verfügt über die ISO-17025-Akkreditierung für viele Methoden zur Bestimmung von Metallen. MSA ist ein nach ISO 17025 akkreditiertes Labor für die Photonenanalyse-Methode. Die Bohrungen, die Kernbeschreibung und die Vorbereitung der Proben wurden unter der Aufsicht von Robert Gagnon, P.Geo., Vice President of Exploration von Abcourt Mines, einer gemäß NI 43-101 qualifizierten Person, durchgeführt.

Über Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. ist ein Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt besitzt die Mine und Mühlenkomplexes Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, wo es seine operativen Betriebe konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und Chief Executive Officer

Tel: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.,

Tel: (514) 722-2276 DW 456

E-Mail: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. „plant“, „strebt an“, „erwartet“, „projiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“, „schätzt“, „könnte“, „sollte“, „wahrscheinlich“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „erreicht werden können“, „sollten“, „werden“ oder “ erzielt werden“ oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Abcourt erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Unterlagen von Abcourt dargelegt sind, die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Obwohl Abcourt der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Abcourt lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

