Die Zeit bleibt stehen -Es ist endlich wieder Michelzeit!

Eine schöne Rock-Ballade

Hier ist seine neue Single „Die Zeit bleibt stehen“.

Nachdem Michelzeit die letzten anderthalb Jahre einige Schicksalsschläge verkraften musste, hat er sich soweit davon erholt und veröffentlicht nun seine neue Single „Die Zeit bleibt stehen“.

Sie ist eine Hommage an seinen Vater, der letztes Jahr auf der Autobahn tödlich verunglückt ist.

Als sein Debüt-Album „Viele Worte“ herauskam, war die Spannung groß, welche Art von Musik ein Musiker privat favorisiert, der mit der NDW-Band „Trio“ in Verbindung gebracht wird. Schnell wurde deutlich, dass hier jemand agiert, dem wichtig ist, authentisch rüberzukommen, der seine (spirituellen) Erlebnisse gerne mitteilen möchte, mit denen man sich identifizieren kann. Aus dem Album „Viele Worte“ wurden dann auch einige Songs, eigentlich die stärksten des Albums, als Single veröffentlicht.

Danach kam das zweite Album „Augen zu und durch“ heraus, welches auch wieder sehr persönlich und authentisch war.

Aus diesem Album wurden einige Singles veröffentlicht, z.B. „Wo willst du hin?“, eine Liebeserklärung an seine große Liebe Nadine. Aufgrund seiner Mehrsprachigkeit (englisch, französisch, niederländisch) und schon einigen TV-Auftritten in Holland war der Song „Warum hast du Angst?“ auch in einer niederländischen Version „Waarom ben je bang?“ auf dem Album vertreten. Er wurde in Holland auf einem CD-Sampler mit weiteren niederländischen Künstlern veröffentlicht.

Das dritte Album „Wege allein, junger Mann“ folgte kurze Zeit später.

Da war zum einen „Das war wie Magie“, das von seiner Seelenliebe handelt, sozusagen eine chronologische Fortsetzung vom Song „Wo willst du hin?“ aus seinem 2. Album „Augen zu und durch“. Zum anderen gab es den Song „Meine Zeit“, der sich mit den Themen „Gott“ und „Seelenplan“ auseinandersetzt. Der Song „Sommerland“ handelt nicht etwa von einer Urlaubsreise, sondern vom Thema „Jenseits“.

Aus diesem Album wurde die Single „Du tust mir so gut“ ausgekoppelt und bei TV-Sendern vorgestellt.

Eigentlich war daraufhin eine neue Single geplant. Doch es folgten mehrere Schicksalsschläge, die Michelzeit dazu bewogen, sich aus der Musikwelt zurückzuziehen und das Geschehene zu verarbeiten. Nachdem er sich wieder einigermaßen gefangen hat, kommt endlich wieder ein neues Lebenszeichen von ihm, nämlich die Single „Die Zeit bleibt stehen“. Sie ist eine Hommage an seinen Vater, der 2024 auf der Autobahn tödlich verunglückt ist.

Für weitere Promotion werden Radiointerviews und TV-Auftritte gesucht.

Management und Exclusiv-Booking: www.otre-media.de

Label und Labelcode: Baronton, LC 30589

EAN: 9705 192 306 466

Verlag: Baronton

Texter: Michael Göbbels

Komponist: Michael Göbbels

VÖ-Datum: 14.05.2025

Mehr Infos zum Sänger finden Sie im Web unter www.michelzeit.de

Quelle: Büro Michelzeit

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 0172 3832237

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 0172 3832237

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Natürlich Schwimmen lernen: Neue Schwimmkurse der Gesellschaft zur Förderung des Wassersports e.V. an Badeseen Abcourt durchteuft 3,7 g/t Gold auf 11 Metern direkt unterhalb der Abtragungsarbeiten bei Cartwright und bietet Überblick über die Bohrkampagne 2025 auf seinem Konzessionsgebiet Flordin im Gebiet Lebel-Sur-Quévillon