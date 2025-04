Leg endlich los – die neue Popsingle von Ines-Marie JAEGER

Eine Auskopplung aus dem Album Momentum

Durchstarten in den Frühling !

Mit „Leg endlich los“ präsentiert Ines-Marie JAEGER eine Komposition aus einzigartiger Zusammenarbeit und Freundschaft mit Loomis Green,

besser bekannt als Loomyloo. Der Gitarrist Loomis Green arbeitete mit Musiklegenden wie Eartha Kitt, Santana und Jan Delay zusammen, wobei er nicht

nur auf Tourneen glänzte, sondern auch Alben mit Platinstatus mit komponierte.

An einem Sonntagnachmittag zum Kaffee ….. entwickelten beide zusammen einen Song mit starkem Klangbild und energiegeladenem Stil, der leicht an die Red Hot Chili Peppers erinnert.

Die starken Gitarrenriffs und die kraftvollen Lyrics machen den Song zu einem echten Motivationsschub.

Der Songtext von Ines-Marie ermutigt dazu die einschränkenden Grenzen zu überwinden und Träume wie neue Ziele zu verfolgen.

Sie zeigt mit Ihrer Arbeit, dass es möglich ist, Lebens-Träume zu verwirklichen und sich selbst doch treu zu bleiben.

Ines-Marie Jaeger beweist einmal mehr ihre Fähigkeit, Emotionen in ihre Songs zu transportieren. Hier ist somit ein Aufruf zur Selbstreflexion und zur Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins.

Sie ist eine Künstlerin, die mit ihrer Musik und ihrer Persönlichkeit begeistert und es bleibt spannend, welche Facetten Sie in Zukunft noch präsentieren wird.

Jetzt aber erstmal – Durchstarten in den Frühling !

Musik: Loomis Green; Ines-Marie JAEGER

Text: Ines-Marie JAEGER

Label: D7 – LC 30296 Verlag: Sotto Voce

ISRC: DEKM62200054 Gema Werk NR.: 22424998

Foto : Frank Altmann

Quelle: Büro Ines-Marie Jaeger

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

