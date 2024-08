Ines-Marie Jaeger: Mit „ENORME GEFÜHLE“ geht es bei den Paralympics in Paris weiter und beim ISTAF in Berlin

Auch der Sport setzt solche Gefühle frei

Nach den 33 deutschen Medaillen in Paris geht es weiter mit den Paralympics in Frankreich.

Ebenso folgen auch Events wie das ISTAF in Berlin und neue Sportsaison aller Disziplinen und Vereine.

Mit dem Arena Remix ENORME GEFÜHLE ist der passende Song zu persönlichen Erfolgen und sportlichen Erfolgen nun auch als Videoclip online.

Innerhalb von 2 Wochen wurde der Clip schon über 25.000 im Youtube Kanal des Labels der 7us Media Group gestreamt und wurde in diversen Playlisten aufgenommen.

Zum Video: https://youtu.be/EFBmFd2NdmM?si=kdXMOc_m2b0wY9Mv

Der Songtext ist ihr im Zusammenspiel mit ihrem Komponisten Helly Kumpusch wunderbar gelungen. Mit dem Remix ihres Tracks „Enorme Gefühle“, ebenfalls aus ihrem Erfolgsalbum entnommen,

hat die Ausnahmekünstlerin nun diesen idealen sportlichen Track vorgelegt „Ich wollte einen Song schreiben, der diese besonders strahlend herausragende Glücks-Lebens-Momente nachspüren lässt, wenn phänomenales geschafft, geleistet oder geglückt ist.“

Mit ihren bisherigen Veröffentlichungen, vor allem auch aus dem Album „Momentum“ hatte Ines-Marie Jaeger, ebenso stimmstarke wie hochausgebildete Sängerin, bereits für viel Furore gesorgt.

Ob als Finalistin beim arrivierten „San Remo Seniors „-Festival letztes Jahr , den deutschen und österreichischen Dj-Charts oder Einladungen in arrivierte TV-Sendungen: Ines-Marie Jaeger gehört

zu den Aufsteigerinnen der Deutschpop-Szene! Vielseitig und Wunderschön sind die Songs und Melodien der großen Könnerin, die schon an renommierten Häusern wie dem Deutschen Theater in München und dem Theater des Westens in Berlin gespielt und gesungen hat. Auch war sie weltweit mit der international erfolgreichen Popgruppe Arabesque‘ unterwegs.

Für diese neue Fassung ihres selbstgetexteten Titels konnte Ines-Marie den internationalen, wie sehr erfahrenen Live-DJ und Remixer Dario Caminita gewinnen. Der Italiener ist Dance and Electronic Producer, lebt auf Sizilien in Palermo und spielt Events von Italien – bis Baden bei Wien oder entfernt in Hawaii.

Der Refrain prägt sich ein und fordert alle Hörer zum Tanzen und in auch zum Mitsingen auf.

Enorme Gefühle im ARENA-REMIX by Dario Caminita ist ein druckvoller Popschlager für Sporthighlights, die Tanzflächen und jeglichen Events.

Musik: Wolfgang Harm, Helly Kumpusch, Ines-Marie JAEGER

Text: Ines-Marie JAEGER

Label: D7 – LC 30296 Verlag: Sotto Voce

ISRC: DEKM62400293 ISWC: T-306.936.868-5

EAN: 4260437293055

Grafik: Daria Fürst

Quelle: Büro JAEGER / Label D7 – 7us media group

