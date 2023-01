Wunderbare Aussichten – Ines-Marie Jaeger mit ihrer Vision von Glück

Die neue Auskopplung aus ihrem Album

Ines-Marie Jaeger war schon immer eine große Künstlerin. Und eine große Visionärin, wie ihre zahlreichen und vielfältigen Karrierestationen beweisen. Stets hat sich die Bühnen-, Film- und TV-Schauspielerin und Sängerin dabei gesteigert und weiterentwickelt. Mit nichts Geringerem als der „Vision von Glück“‚ und der gleichnamigen Single geht es jetzt erneut weiter steil nach oben. Wunderbar!

Wunderbar bzw. wunderschön sind vor allem die Melodien der großen Könnerin, die schon an renommierten Häusern wie dem Deutschen Theater in München und dem Theater des Westens in Berlin gespielt und gesungen hat. Auch war sie weltweit bis nach Russland mit der international erfolgreichen Popgruppe Arabesque‘ unterwegs.

Zurück zum Glück! Fluss und Harmonie dieser herrlichen Nummer erinnern klanglich und

spirituell sogar an einen Welthit wie „From A Distance“ von Bette Middler. Der Ines-Marie Jaeger stimmlich um nichts nachsteht, hat sie inzwischen doch dank der sogenannten „Speech Level Singing“-Methode des Amerikaners Seth Riggs ihren Gesang potenziert und perfektioniert. Jaeger traf Riggs – auch er ein Mensch mit einer Vision – seinerzeit persönlich in Los Angeles. Mit seiner Technik wurden übrigens auch schon zahlreiche Grammy-Gewinner unterrichtet.

Im Dezember wurde nun das aktuelle Album der Sängerin MOMENTUM, gleich mit 4 Auszeichnungen der Dt. Popstiftung zum RockPopPreis 2022 ausgezeichnet. Auch erneut für die Gesamtproduktion der CD, dieses Jahr mit dem hervorragenden 1 Platz.

Die Lyrics zu „Vision vom Glück“ wurden bereits 2021 für den deutsche Songwriting Award nominiert.

Gerade auch der poetische und inspirierende Text ist Ihr grandios gelungen wie auch die Komposition. Von einer anfänglichen Melancholie steigern sich die Formulierungen zusehends und gehen schließlich mit großer Kraft in einen hoffnungsvollen Blick nach vorne auf. Man kann das besungene Sonnenlicht buchstäblich fühlen und den Strand unter den Füßen metaphorisch und fast schon tatsächlich spüren.

Mit dieser Auskopplung aus dem aktuellen Hit-Album „Momentum“ ist Ines-Marie Jaeger ein ganz großer Wurf in Sachen Weis- und Wahrheit gelungen. Ihre Vision von Glück ist dabei so universell wie individuell und für jeden nachvollziehbar.

Komponist: Helly Kumpusch & Manfred Hochholzer

Text: Ines-Marie JAEGER

VÖ: 18.11.22

Produzent Musik: Helly Kumpusch

ISRC-Code: DEKM62200055

Verlag: Sotto Voce Wien ISWC: T-309.043.860-7

Label: D7 Labelcode: LC 30296 GEMA: 22424972-001

Quelle: Büro Ines-Marie Jaeger

Zeitmanagement: warum eine Jahresplanung 2023 wichtig ist