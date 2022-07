Ines-Marie Jaeger: Mit Eleganz, Leichtigkeit und neuem Album durch den Alltag!

Die singende Schauspielerin ist nicht zu fassen: Auf ihrem aktuellen Album „Momentum“ bewegt sich Ines-Marie Jaeger elegant zwischen schickem Schlager und urbanem Pop

Bereits ihre Singles „Raus aus den Wolken“ „Flashback“, sowie „Alles gut – alles nice“ brachten die mediale Welt in Wallung – mit hunderten Radio-Airplays, Platzierungen in Amazon- wie DJ-Charts, TV-Auftritten und Features u.a. in den verschiedensten Printmedien – von „Musix“, über „Hossa“ bis hin zu „Frau im Spiegel“.

Das neue Album ist eine aufregende musikalische Reise zwischen anspruchsvollem Schlager und zeitlosem Chanson; zwischen eher leisem Liedermaching, und lustvoll-lockerem Deutschpop, zwischen großem Hörkino und der kleiner Popminiatur…Vielschichtigkeit in einer virtuoser Zusammenstellung.

„Momentum“ enthält authentische Songs einer erwachsenen Pop-Poetin, die über persönliche Wegmarkierungen und Wendepunkte nachdenkt und in Lyrics fasst. Mit besonderer Handschrift formuliert sie mal motivierend, mal reflektiert und durchaus auch verletzlich. Ihre Titel sind ebenso mitreißend wie stilistisch vielfältig.

Ihre künstlerische Laufbahn nahm ihren Ursprung auf bundesweiten Bühnen. So spielte sie Theater und vielfach auch in Musicals wie „Westside Story“, „StreetScene“, „Non(n)sens“ und „Sunset Boulevard“(Europa-Premiere). Doch auch vor der Kamera ist die Kölnerin eine gern gesehene Persönlichkeit. Sie arbeitete bereits für diverse Filmprojekte sowie TV & Fernseh-Produktionen wie z.B. „Für alle Fälle Stefanie“, „Fahnder“, „Die weißblauen Geschichten“ und viele mehr.



Nach verschiedenen Bandprojekten veröffentlichte Sie 2014 ihr Debüt-Album “Keine Zeit verschwenden“ und zeichnete sich hier bereits als Produzentin aus. Seit dem erfolgreichen Start ihres Debütalbums wurde auch die Radiolandschaft auf sie aufmerksam. Mehrere Titel konnten sich in den bundesweiten deutschen Radiocharts bzw. DJ- Charts über einige Wochen in den Top 100 halten. Die Powerfrau wurde zudem bereits sieben Mal mit Preisen der Popstiftung ausgezeichnet und auch 2016 für den deutschen Singer Preis nominiert. Zudem ist sie auch auf dem bereits jetzt kultverdächtigen Benefiz-Sampler „Pride Hits“ zu hören!



Ines-Marie Jaeger gewinnt ihre Hörer mit hochwertig produzierter Musik und gekonnt eingesetzten akustischen Instrumenten und handwerklich fein arrangierten Liedern. Sie hat vor allem eines im Sinn: Gute Unterhaltungsmusik.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

7us media group GmbH

Herr Nino Gaumann

Alfred-Kärcher-Str. 10

71364 Winnenden

Deutschland

fon ..: +49 (0) 71 95 – 90780-80

web ..: http://www.sevenus.de

email : service@sevenus.de

Pressekontakt:

7us media group GmbH

Herr Nino Gaumann

Alfred-Kärcher-Str. 10

71364 Winnenden

fon ..: +49 (0) 71 95 – 90780-80

web ..: http://www.sevenus.de

email : service@sevenus.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Metaverse-Trends informiert über die Entwicklung des Metaversums