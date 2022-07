Metaverse-Trends informiert über die Entwicklung des Metaversums

Das Metaverse ist in aller Munde. Aber was genau ist eigentlich das Metaverse und wie sieht die Entwicklung in den nächsten Jahren aus?

Das Internet der Zukunft liegt im Metaverse Mit dem Begriff „Metaverse“ wird ein virtueller Raum bzw. eine virtuelle Realität bezeichnet, in der alle Teilnehmer miteinander vernetzt sind. Dieses Netz der Zukunft vereint dadurch das weitestgehend eindimensionale Internet, wie wir es heute nutzen, mit neuen virtuellen Welten und zahlreichen Elementen der realen Welt in einer innovativen Konstruktion. Abläufe aus der realen Welt können dabei in eine neue virtuelle Umgebung transformiert werden. So wie bestimmte reale Güter, beispielsweise ein Auto, von einem Ort zu einem anderen bewegt werden, können in einem Metaverse-Ökosystem auch virtuelle Güter existieren.

Aber warum sollten Sie sich für das Metaverse und den ganzen Hype darum interessieren? Darauf gibt es eine einfache Antwort. Das Metaverse verändert bereits jetzt die Art und Weise, wie Menschen interagieren, dramatisch.

Es wäre nicht zu übertrieben zu sagen, dass das Metaverse der nächste Schritt in der Evolution der menschlichen Interaktion und Gesellschaft ist. Und es spricht vieles dafür, dass die Tech-Giganten der Welt begonnen haben, massiv in die Entwicklung und Gestaltung dieser Spitzen-technologie zu investieren.

