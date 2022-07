MFA Weiterbildungen – Von der MFA zur Praxismanagerin (m/w/d) oder Abrechnungsmanagerin (m/w/d)

Lassen Sie sich in diesen einwöchigen Zertifikatslehrgängen zum/zur „Praxismanager/in (IHK)“ oder „Abrechnungsmanager/in (IHK)“ weiterbilden und erhöhen Sie Ihre berufliche Qualifikation.

IHK-Zertifikatslehrgänge für Praxis- und MVZ-Personal!

Lassen Sie sich zum/zur „Praxismanager/in (IHK)“ oder „Abrechnungsmanager/in (IHK)“ weiterbilden, erhöhen Sie Ihre berufliche Qualifikation und steigen Sie beruflich auf.

Die beiden einwöchigen Präsenzlehrgänge werden von der Frielingsdorf Akademie in Kooperation mit der IHK zu Köln angeboten und schließen nach erfolgreich absolviertem Test mit einem deutschlandweit anerkanntem IHK-Zertifikat ab.

Werden Sie „Praxismanager/in (IHK)“ oder „Abrechnungsmanager/in (IHK)“ innerhalb von einer Woche!

Der Unterschied unserer Zertifikatslehrgänge „Praxismanager/in (IHK) – Arztpraxis / MVZ“ und „Abrechnungsmanager/in (IHK) – Arztpraxis / MVZ“ mit IHK-Zertifikat zu anderen Fortbildungsangeboten besteht in der besonderen Kombination aus Vorträgen und Übungen, die eine intensive und kompakte Vermittlung der Inhalte in einer Woche garantiert!

Das Erlernte kann danach umgehend in den beruflichen Alltag integriert und angewandt werden. Darüber hinaus profitieren unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Wissen und den langjährigen Erfahrungen verschiedener Dozentinnen und Dozenten aus unterschiedlichen Bereichen des ambulanten Gesundheitswesens, wie z.B. langjährig erfolgreiche Praxismanager/innen, Abrechnungs-Trainer/innen, Vertreter/innen öffentlicher Körperschaften und Kommunikations-Trainer/innen.

Praxismanagerin (m/w/d): Optimierung der Praxisabläufe und -organisation

Nach Abschluss unserer Weiterbildung zur/zum „Praxismanager/in (IHK)“ sind Sie in der Lage, Strukturen in Praxisabläufen zu erkennen und zu verbessern. Sie haben gelernt, dass Praxis-Team zu leiten und zu koordinieren, und für einen reibungsloseren Praxisablauf zu sorgen. Durch Schulungseinheiten zur Honorar-Abrechnung, zum Umgang mit der Praxis-EDV und zum Praxis-Marketing haben Sie darüber hinaus wertvolle Kenntnisse erworben, die unmittelbare Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Erfolg der Praxis haben.

Abrechnungsmanagerin (m/w/d): Managen Sie Ihre Kassen- und Privatabrechnung und steigern Sie Ihre Gewinne!

Die korrekte Abrechnung von Kassen- und Privatleistungen ist in Arztpraxen und MVZ mit vielen Fallstricken gespickt. Einerseits gibt es viele Unsicherheiten in rechtlicher Hinsicht, andererseits viele Besonderheiten, was man wie zusammen abrechnen darf. Im schlimmsten Fall geht jedes Quartal viel Honorar verloren.

In unserem Zertifikatslehrgang vermitteln wir Ihnen das nötige Expertenwissen, um sich sicher in EBM, GOÄ und BG-GOÄ zurechtfinden. Sie erhalten wertvolle Tipps und Kniffe, wie Sie Ihre Kassen- und Privatabrechnung optimieren und effektiv steigern können. Sie lernen Ihre Abrechnung rechtssicher zu managen und Regresse zu vermeiden. Ein Kommunikationstraining für den Umgang mit Selbstzahlern nach der Rechnungsstellung rundet den Zertifikatslehrgang zur Abrechnung in Arztpraxen / MVZ ab.

Qualifikation – Ihr Titel

Die Zertifikatslehrgänge berechtigen nach der jeweils erfolgreich abgeschlossenen Prüfung (lehrgangsinterner Test) dazu, entweder den Titel „Praxismanager/in (IHK)“ oder „Abrechnungsmanager/in (IHK)“ zu führen.

Zielgruppe

Beide Weiterbildungen richten sich an MFA, Arzthelfer/Arzthelferinnen, Erstkräfte und Praxis- sowie MVZ-Personal, das mit der Abrechnung betreut ist, sowie Betriebswirte/Betriebswirtinnen oder Kaufleute im Gesundheitswesen – idealerweise mit Erfahrung in der Praxisarbeit.

Termine und weitere Veranstaltungsdetails

Der IHK-Zertifikatslehrgang „Abrechnungsmanager/in (IHK) – Arztpraxis / MVZ“ findet vom 19. bis zum 24. September 2022 statt. Der IHK-Zertifikatslehrgang „Praxismanager/in (IHK) – Arztpraxis / MVZ“ folgt dann im November und geht vom 7. bis zum 11 November 2022. Beide Weiterbildungen werden als Präsenzveranstaltung in Köln angeboten.

Weitere Informationen zu den einzelnen Programmpunkten und Anmeldemodalitäten erhalten Sie unter der Rufnummer 0221-139836-63, per Mail unter koenig@frielingsdorf.de oder auf unserer Akademie-Homepage unter www.frielingsdorf-akademie.de.

Die Frielingsdorf Akademie – Ihre Abkürzung zum Erfolg!

