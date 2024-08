FM Power Hour: Die neue Wissensplattform für Entscheider im Facility Management

Die FM Power Hour ist Ihr wöchentliches, kostenloses Online-Forum für FM-Entscheider, moderiert von FM-Connect.com. Jeden Mittwoch um 15:00 Uhr tauschen Sie sich praxisnah über aktuelle FM-Themen aus.

Hamburg, 26. August 2024 – FM-Connect.com startet mit der FM Power Hour eine innovative, wöchentliche Online-Veranstaltung, die speziell auf die Bedürfnisse von Entscheidern im Facility Management zugeschnitten ist. Ab sofort treffen sich jeden Mittwoch um 15:00 Uhr Führungskräfte aus der Branche, um sich in einer praxisnahen und vertriebsfreien Atmosphäre über aktuelle Herausforderungen und Best Practices auszutauschen.

Die FM Power Hour ist mehr als nur ein Meeting – sie ist eine exklusive Plattform für Wissens- und Erfahrungsaustausch, die das Facility Management auf ein neues Level hebt. Moderiert von erfahrenen Experten bei FM-Connect.com, bietet diese einstündige Session die ideale Gelegenheit, sich mit Kollegen zu vernetzen, innovative Lösungen zu diskutieren und gemeinsam neue Standards zu setzen.

„In einer Zeit, in der die Anforderungen an Facility Manager stetig steigen, ist es entscheidend, Zugang zu den richtigen Informationen und Netzwerken zu haben. Die FM Power Hour bietet genau das: eine kompakte, effiziente Möglichkeit, am Puls der Zeit zu bleiben und von den Erfahrungen anderer zu profitieren,“ erklärt Kay Meyer, Geschäftsführer der FM-Connect.com Network GmbH.

Ein besonderes Merkmal der FM Power Hour ist ihre Offenheit und Flexibilität. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne vorherige Anmeldung möglich – einfach über den bereitgestellten Microsoft Teams-Link einsteigen. Dabei stehen der offene Austausch und die gegenseitige Unterstützung im Vordergrund. Vertriebsorientierte Beiträge sind bewusst nicht erwünscht, um den Fokus auf den echten Mehrwert für die Teilnehmer zu legen.

Jede Woche wird ein neues, praxisrelevantes Thema aufgegriffen, das gemeinsam diskutiert und aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet wird. Dabei haben die Teilnehmer die Möglichkeit, eigene Themenvorschläge einzubringen, die in zukünftigen Sessions berücksichtigt werden können. Um eine produktive Diskussion zu gewährleisten, sorgt die Moderation für einen strukturierten Ablauf und respektvollen Umgang.

Die FM Power Hour lädt alle Entscheider im Facility Management ein, Teil dieser dynamischen und inspirierenden Gemeinschaft zu werden. Nutzen Sie die Chance, Ihr Wissen zu erweitern, wertvolle Kontakte zu knüpfen und gemeinsam mit anderen Fachleuten die Zukunft des Facility Managements aktiv zu gestalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FM-Connect com Network GmbH

Kay Meyer

Am Altenfeldsdeich 16

25371 Seestermühe

Deutschland

fon ..: 01717044665

web ..: https://fm-connect.com/

email : info@fm-connect.com

FM-Connect.com ist eine führende Plattform für Facility Management, die sich darauf spezialisiert hat, Fachwissen, Innovationen und Netzwerkmöglichkeiten für die Branche bereitzustellen. Mit der FM Power Hour erweitert FM-Connect.com sein Angebot um ein Format, das speziell auf die Bedürfnisse von Entscheidern im Facility Management abgestimmt ist.

