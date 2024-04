Zeit hinter Dir – das neue Lied von Ines-Marie Jaeger

Die neue Auskopplung aus ihrem aktuellem Album

Ines Marie Jaeger veröffentlicht „Zeit hinter dir“, im leichten California Sound. Ob cineastischer Pop oder anspruchsvoller Schlager, ob Chanson oder angejazzte Ballade – für Ines-Marie Jaeger, ebenso stimmstarke wie hochausgebildete Sängerin, sind stilistische Grenzen schlicht dazu da, um eingerissen zu werden. Dass musikalische Qualität einziges Kriterium ihres künstlerischen Wirkens darstellt, zeigt die charismatische Künstlerin erneut: „Zeit hinter dir“, entnommen aus ihrem Erfolgsalbum „Momentum“, schlängelt sich im leichten California-Sound ins Ohr.

Dieser lässige Song gewinnt mit eingängigen Pop-Gitarren im Stil der Doobie Brothers, die dem Song einen besonderen Flair und Drive verleihen. Durch die brillanten Bläser groovt die Nummer auch erstklassig.

Ines Marie singt darüber, wie wichtig es ist, loszulassen und sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Der Song hat eine positive Botschaft und ermutigt die Hörer, sich nicht von ihrer Vergangenheit belasten zu lassen.

„Zeit hinter dir“ zeigt einmal mehr das Talent und die Vielseitigkeit als Musikerin. Mit ihrem einzigartigen Stil verpackt Ines-Marie echte Aussage zum Nachdenken und verbreitet gleichzeitig gute Laune mit ihrer tanzbaren Musik.

Produziert wurde der Titel gemeinsam mit GIORGIO und MARTIN KOPPEHELE vom Team AVENUE MUSIC München (Alan Parsons , Placido Domingo, Boy George, Nicole, Lou Bega, Michelle, Suzie Quatro).

Die Arrangements und Studio Koordination übernahm Thomas Erich Killinger.

Komposition & Text & Konzept sind eine Zusammenarbeit von Wolfgang Harm und Ines-Marie Jaeger.

Ihr aktuelles Album MOMENTUM ist eine authentische musikalische Reise einer erwachsenen Pop-Poetin. Dies ergibt einen Brückenschlag zwischen lustvoll-lockerem Deutschpop, gefühlvoller Songwriter-Musik, zeitlosem Chanson und anspruchsvollem Schlager. Das locker-luftige „Zeit hinter dir“ jedenfalls gehört zu den rundesten Tracks darin.

Wie schrieb noch das Fachmagazin Musix: „Ines-Marie überzeugt mit warmer, kraftvoller Stimme, hat ein natürliches Timbre und schafft einen hochwertigen Sound: frisch und urban“. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Außer vielleicht das: mit der famosen Nummer „Zeit hinter dir“ wird der Alltag unserer Welt etwas leichter! „Viel Spaß beim rein hören!“

Komponist + Text :Wolfgang Harm & I-M. Jaeger

Label: D7 – LC 30296

Verlag: Sotto Voce Wien

ISRC: DEKM62200050

Gema-WERKNR 11937866

VÖ: 12.04.2024

www.ines-marie-jaeger.dewww.ines-marie-jaeger.de

Quelle: Büro Ines-Marie Jaeger

