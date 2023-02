Du tust mir so gut bekennt musikalisch Michelzeit

Die Auskopplung aus seinem aktuellen Album

Es ist Michelzeit

Seine ersten Erfahrungen machte er als 15-jähriger Teenie. Mit Schulkollegen wurde die Band „Subway 36“ gegründet und erspielte sich an seinem Geburtsort Stolberg (Kreis Aachen) einen „Lokalmatador-Status“. Es sollte nun richtig professionell werden und deshalb ging es zum ersten Mal in die Doghouse Studios von Martin Ernst (RTL-Allstars). Trotz guter Kontakte zu Schall-plattenfirmen kam es nicht zu einer Veröffentlichung.

Schon während seiner Teeniezeit fand Michelzeit die Band „Trio“ gut, besonders den Gitarristen Kralle Krawinkel. „Wenn es den nicht gegeben hätte, wäre ich heute kein Musiker.

Im Internet

lernte er dann irgendwann weitere „Trio-Anhänger“ kennen. Bei einem Trio-Fantreffen in Großenkneten gründete er mit Daniel Adler und Matthias Klein die Trio-Coverband „Drei Mann im

Doppelbett“. Zusammen mit Peter Behrens (ex-Trio) wurde der Song „drei zwei“ als Maxi-CD und Video-Clip veröffentlicht. Kurze Zeit später meldete sich der Fernsehsender N3 und buchte die Band mit ihrem Song für die „Aktuelle Schaubude“ auf Langeoog. Zusätzlich lief der Video-Clip

bei einigen Fernsehsendern in der Rotation. Nachdem „Drei Mann im Doppelbett“ erst einmal eine Pause einlegten, schrieb Michelzeit wieder eigene Songs, doch nach einer schicksalshaften Begegnung änderte sich sein Stil komplett.

Seine Songs passen in keine „Schublade“. Es ist eine individuelle und emotionale Mischung aus Singer-/Songwriter, dt. Pop, Neue Deutsche Welle und noch vielem mehr.

Mit seinen beiden Alben „Viele Worte“ und „Augen zu und durch“ fand Michelzeit bereits viele Fans. Er kann mittlerweile auf zahlreiche Radiointerviews und einige TV-Auftritte in Deutschland und Holland verweisen. Dort war eine Single von ihm in niederländischer Sprache auf einem CDSampler erschienen.

Nun gibt es seit dem 23.01.2023 sein neues Album „Wege allein, junger Mann“ mit zehn neuen Songs, welches weltweit als Download erschienen ist und aktuell bei MPN zur Bemusterung vorliegt. Daraus wurde seine neue Single „Du tust mir so gut“ veröffentlicht. Mit Peter Behrens (Ex-Trio). Diese Single wurde von dem Label „Otre-Media“ veröffentlicht.

Michelzeit – Du tust mir so gut

Text: Michael Göbbels; Komposition: Michael Göbbels

Produktion: Michael Göbbels/Gerhard Schneider

Label und Labelcode: Baronton, LC 30589

MPN001802449

Mehr Infos zu den Künstler gibt es unter wwww.michelzeit.de und bei ihn auf den sozialen Medien

Quelle: Büro Michel Zeit

