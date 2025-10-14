Abcourt kündigt vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von bis zu 8,5 Mio. $ an

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Rouyn-Noranda, Kanada, 14. Oktober 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Red Cloud Securities Inc. (der Lead Agent) abgeschlossen hat, die als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Vermittlern (zusammen die Agenten) im Zusammenhang mit einer vermittelten Best-Efforts-Privatplatzierung (das vermarktete Emissionsangebot) mit einem Gesamtbruttoerlös von bis zu 8.500.000 $ fungieren wird. Das Angebot erfolgt durch den Verkauf von (i) bis zu 41.666.666 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens, die an gemeinnützige Anleger verkauft werden sollen (jeweils eine Charity-FT-Einheit), zu einem Preis von 0,12 $ pro Charity-FT-Einheit, und (ii) bis zu 41.176.471 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,085 $ pro Einheit (der Einheitspreis).

Jede Charity-FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine FT-Aktie), die als eine Flow-Through-Aktie im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Kanada) (das Steuergesetz) begeben wird, und einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber bis zu dem Tag, der 36 Monate nach dem Abschlussdatum (wie hierin definiert) liegt, zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine Warrant-Aktie) zum Preis von 0,12 $ pro Warrant-Aktie.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine Einheitsaktie) und einem Warrant, wobei jeder Warrant den entsprechenden Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Warrant-Aktie des Unternehmens zum Preis von 0,12 $ pro Warrant-Aktie berechtigt.

Die Charity-FT-Einheiten und Einheiten werden in den kanadischen Provinzen Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario, Saskatchewan und Québec gemäß der Listed Issuer Financing Exemption (Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten) nach Teil 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions, geändert durch die Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die Listed Issuer Financing Exemption), im Rahmen einer vermittelten Privatplatzierung auf Best Efforts-Basis angeboten. Die gemäß der Listed Issuer Financing Exemption begebenen Wertpapiere sollten nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sofort frei handelbar sein, wenn sie an Käufer mit Wohnsitz in Kanada verkauft werden.

Die Agenten verfügen über die Option, bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum weitere Einheiten im Wert von bis zu 1.500.000 $ zum Einheitspreis zu verkaufen (die Mehrzuteilungsoption und zusammen mit dem vermarkteten Emissionsangebot das Emissionsangebot). Die Option kann ganz oder teilweise ausgeübt werden.

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Charity-FT-Einheiten ist für die Finanzierung der Exploration und den Ausbau des Projekts Flordin-Cartwright des Unternehmens im Grünsteingürtel Abitibi vorgesehen. Der Bruttoerlös aus der Ausgabe und dem Verkauf der Charity-FT-Einheiten wird der Finanzierung kanadischer Explorationsausgaben gemäß der Definition von Canadian Exploration Expense in Abschnitt (f) in Unterabschnitt 66.1(6) des Steuergesetzes dienen, die als Flow-Through-Mining Expenditures im Sinne von Unterabschnitt 127(9) des Steuergesetzes gelten und sich wiederum als Flow-Through-Mining Expenditures im Sinne von Abschnitt 359.1 des Québec Tax Act qualifizieren (die berechtigten Ausgaben). Diese berechtigten Ausgaben werden bis spätestens 31. Dezember 2026 getätigt und den Käufern der Charity-FT-Einheiten gegenüber bis spätestens 31. Dezember 2025, dem Stichtag, in Höhe eines Betrags geltend gemacht, der insgesamt mindestens dem Bruttoerlös aus der Ausgabe der Charity-FT-Einheiten entspricht. Sollte das Unternehmen nicht in der Lage sein, die berechtigten Ausgaben zu 100 % geltend zu machen oder zu tätigen, wird das Unternehmen jeden Käufer der Charity-FT-Einheiten für die zusätzlichen Steuern entschädigen, die dieser Käufer infolge des Unvermögens des Unternehmens, die berechtigten Ausgaben wie vereinbart geltend zu machen, zahlen muss.

Der Abschluss des Emissionsangebots erfolgt voraussichtlich am oder um den 31. Oktober 2025 bzw. einem anderen vom Unternehmen und dem Lead Agent vereinbarten Datum (das Abschlussdatum) und unterliegt weiterhin bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen wie etwa der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca bzw. auf der Webseite des Unternehmens unter www.abcourt.info kann ein Angebotsdokument in Verbindung mit dem Emissionsangebot eingesehen werden. Potenzielle Anleger sollten dieses Angebotsdokument vor einer Investitionsentscheidung lesen.

Diese angebotenen Wertpapiere wurden weder nach dem U.S. Securities Act noch nach sonstigen einzelstaatlichen US-Wertpapiergesetzen registriert und werden auch nicht registriert. Sie dürfen – weder direkt noch indirekt – in den Vereinigten Staaten oder an bzw. zugunsten von US-Personen angeboten, verkauft oder geliefert werden, sofern keine Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar und es erfolgt kein Verkauf von Wertpapieren in einem US-Bundesstaat, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Erschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant, auf die es seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.

T: (514) 722-2276, DW 456

E-Mail: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Informationen hierin können zukunftsgerichtete Informationen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. plant, strebt an, erwartet, schätzt, beabsichtigt, antizipiert, glaubt, könnte, dürfte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten, erreicht werden – oder ähnliche Ausdrücke – können, werden, könnten, würden oder dürften. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Erwartungen des Managements des Unternehmens in Bezug auf die Verwendung des Erlöses und die Verwendung der verfügbaren Mittel nach Abschluss des Emissionsangebots sowie den Abschluss des Emissionsangebots und das entsprechende Datum dieses Abschlusses, beruhen auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Faktoren sowie sonstigen Unsicherheiten und Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Unterlagen von Abcourt dargelegt sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Obwohl Abcourt davon ausgeht, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte diesen Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen dennoch kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren – weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

