Abcourt übt Option auf Rückkauf einer NSR-Royalty von 0,5 % aus und stockt Darlehensfinanzierung von Nebari weiter auf

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Rouyn-Noranda, Kanada, 19. September 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Option ausübt, die Net Smelter Return-Royalty auf sämtliche metallische und nichtmetallische Minerale, die in den Konzessionsgebieten Sleeping Giant und Dormex abgebaut oder auf andere Weise gewonnen werden, (die Royalty) zugunsten von Maverix Metals Inc. (Maverix) im Einklang mit den Bedingungen der Net-Smelter Return-Royalty-Vereinbarung, die das Unternehmen und Maverix am 22. September 2022 abgeschlossen hatten (die Royalty-Vereinbarung), von 2,0 % auf 1,5 % zu reduzieren.

Der Royalty-Satz wurde gegen eine Barzahlung in Höhe von 2.000.000 US$ um 0,5 % verringert (die erste Option). Gemäß der Royalty-Vereinbarung kann Abcourt sich jederzeit bis zum 22. September 2028 dazu entscheiden, den Royalty-Satz gegen eine Zahlung von 4.000.000 US$ an den Inhaber der Royalty um weitere 0,5 % zu verringern, um die Royalty damit auf 1,0 % zu reduzieren.

Abcourt gibt ferner bekannt, dass es eine zweite Änderung seiner Kreditvereinbarung (Darlehensvereinbarung) mit Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP (der Kreditgeber oder Nebari) vereinbart hat, im Rahmen derer dem Unternehmen ein zusätzliches Darlehen in Höhe von 2.000.000 US$ zur Verfügung gestellt wird (das aufgestockte Darlehen). Der Erlös aus dem aufgestockten Darlehen wird zur Ausübung der ersten Option verwendet. Es wurden keine weiteren wesentlichen Änderungen der Darlehensvereinbarung zwischen dem Unternehmen und Nebari vorgenommen.

Im Rahmen des aufgestockten Darlehens beläuft sich der Gesamtbetrag, den das Unternehmen vom Kreditgeber aufgenommen hat, auf 12.000.000 US$ (der Kapitalbetrag), aufgeteilt in drei Tranchen: (i) 8.000.000 US$ am 3. Juli 2025 (Tranche 1), (ii) 2.000.000 US$ am 10. September 2025 (Tranche 2) und (iii) 2.000.000 US$ am heutigen Datum (Tranche 3). Weitere Einzelheiten zur ursprünglichen Darlehensvereinbarung entnehmen Sie bitte den Pressemeldungen von Abcourt vom 3. Juli 2025 und 10. September 2025.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss des aufgestockten Darlehens wird das Unternehmen 14.395.259 nicht übertragbare Warrants (die Warrants) an den Kreditgeber ausgeben. Jeder Warrant kann bis zum 3. Juli 2028 ausgeübt und gegen eine Stammaktie des Unternehmens (eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 0,096 $ pro Warrant-Aktie eingelöst werden, vorbehaltlich einer anteiligen Reduzierung, wenn der Kapitalbetrag vor dem 3. Juli 2026 ganz oder teilweise zurückgezahlt wird. In diesem Fall wird die Laufzeit einer anteiligen Anzahl von Warrants gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange (TSXV) auf den 3. Juli 2026 oder 30 Tage nach dem Datum der Reduzierung oder Rückzahlung des Kapitalbetrags vorverlegt, wobei der spätere Zeitpunkt maßgeblich ist.

Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt, sagt dazu: Wir sind der Ansicht, dass sich die Reduzierung der NSR-Royalty bei der Mine Sleeping Giant für den langfristigen Plan von Abcourt bezahlt machen wird. Es ist wichtig für uns, in den nächsten Jahren das gesamte Potenzial der Mine Sleeping Giant zu erschließen.

Steven Bowles, Managing Director des Kreditgebers, erklärt: Nebari freut sich, Abcourt in noch größerem Umfang bei den Anlaufaktivitäten für seine Mine Sleeping Giant zu unterstützen und damit zu gewährleisten, dass die Aktionäre des Unternehmens einen noch größeren Wert aus diesem Projekt in diesem starken Goldpreisumfeld ziehen können.

Das aufgestockte Darlehen und die Ausgabe der Warrants stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSXV. Die Warrants (sowie die im Falle ihrer Ausübung auszugebenden Warrant-Aktien) unterliegen nach den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Diese Wertpapiere wurden weder nach dem U.S. Securities Act noch nach sonstigen einzelstaatlichen US-Wertpapiergesetzen registriert und werden auch nicht registriert. Sie dürfen – weder direkt noch indirekt – in den Vereinigten Staaten oder an bzw. zugunsten von US-Personen angeboten, verkauft oder geliefert werden, sofern keine Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar und es erfolgt kein Verkauf von Wertpapieren in einem US-Bundesstaat, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Der Kreditgeber steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Erschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T : (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.

T : (514) 722-2276, DW456

E-Mail : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. plant, strebt an, erwartet, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden können, sollten oder werden oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der voraussichtlichen Verwendung der Erlöse aus dem aufgestockten Darlehen und der Genehmigung durch die TSXV, beruhen auf den Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl Abcourt der Ansicht ist, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, wird keine Gewähr dafür übernommen, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren – weder aufgrund neuer Informationen, noch afgrund zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Abcourt Mines Inc.

Pascal Hamelin

475 avenue de l’Église

J0Z 1Y0 Rouyn-Noranda, Québec

Kanada

email : phamelin@abcourt.com

Pressekontakt:

Abcourt Mines Inc.

Pascal Hamelin

475 avenue de l’Église

J0Z 1Y0 Rouyn-Noranda, Québec

email : phamelin@abcourt.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

GEO Agentur: geoagentur.de® macht Marken in ChatGPT & Co. sichtbar ÖDP unterstützt die Klima-Demo am 20. September 2025: Klimaschutz statt Gaskraftwerken