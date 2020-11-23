  • Abendkleider in Zürich: Nützliche Informationen für einen glamourösen Auftritt

    Ob Hochzeit, Gala oder Firmenanlass – wer in Zürich ein Abendkleid sucht, steht vor einer riesigen Auswahl. Samyra Fashion zeigt, worauf es bei der Wahl ankommt.

    BildZürich, Mai 2026 – Mit dem Start der Hochzeitssaison steigt auch die Nachfrage nach Abendkleidern in Zürich. Samyra Fashion, ein auf Braut- und Abendmode spezialisiertes Fachgeschäft an der Austrasse 38 in Zürich, führt seit 2007 eine grosse Auswahl an Abendkleidern für unterschiedliche Anlässe – von Hochzeiten über Galaabende bis zu Firmenfeiern.

    Abendkleider Zürich – Beratung und Anprobe im Showroom

    Die Kollektion umfasst Abendkleider ab Fr. 219.- in den Grössen 30 bis 60, darunter Modelle von Ladivine by Cinderella Divine, Luxuar Fashion und weiteren Designermarken. Interessentinnen können kostenlose Beratungstermine im Showroom buchen und die Kleider vor Ort anprobieren. Eine Partnerschneiderin ist für Anpassungen verfügbar.

    Von Cocktailkleid bis Ballkleid – Auswahl nach Anlass

    Das Sortiment reicht von kurzen Cocktailkleidern für Firmenfeiern und Diplomfeiern bis zu langen Abendkleidern für Hochzeiten und Galas. Samyra Fashion führt Abendkleider in Zürich in den Grössen 30 bis 60 – die gesamte Kollektion ist auch online einsehbar, eine persönliche Anprobe im Showroom wird ausdrücklich empfohlen.

    Über Samyra Fashion GmbH

    Samyra Fashion GmbH ist ein auf Braut- und Abendmode spezialisiertes Fachgeschäft mit Showroom in Zürich. Seit der Gründung im Jahr 2007 begleitet das Unternehmen Kundinnen in der Schweiz zu ihren wichtigsten Anlässen – mit persönlicher Beratung, fairen Preisen und einer grossen Auswahl in den Grössen 30 bis 60. Samyra Fashion ist bei Trusted Shops mit 4,97 von 5 Sternen ausgezeichnet und trägt den Excellent Shop Award seit fünf Jahren in Folge.
    Kontakt:

    Samyra Fashion GmbH
    Austrasse 38
    8045 Zürich
    Tel.: 044 451 11 00
    www.samyra-fashion.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Samyra Fashion GmbH
    Herr Marco Samuels
    Austrasse 38
    8045 Zürich
    Schweiz

    fon ..: +41444511100
    web ..: https://www.samyra-fashion.com
    email : info@samyra-fashion.com

    Pressekontakt:

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    Herr Marco Samuels
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