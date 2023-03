Erstkommunion 2023? Nützliche Checkliste für den Entspurt.

Ein großer Tag im Leben Ihres Kindes ist nun zum Greifen nah!

Damit Sie am Schluss nichts Wichtiges vergessen, haben wir diese Last-Minute-Checkliste für Sie zusammengestellt.

Die Kommunion ist ein wichtiges Ereignis im Leben eines jungen Menschen. Nachdem große Feiern lange Zeit nicht möglich waren, ist es umso schöner, dass nun alle Familienmitglieder und Freunde wieder zusammen an einem Tisch sitzen können, um gemeinsam die Erstkommunion zu feiern.

In diesem Jahr fällt der Weiße Sonntag auf den 16. April. An diesem Tag und in den kommenden Wochen feiern viele Mädchen und Jungen ihre erste heilige Kommunion. Die Einladungen sind schon verteilt, jetzt gilt es, das Fest bestmöglich vorzubereiten. Hier ein paar letzte Denkanstöße für den großen Tag:

? Bei der Feier im Restaurant

o Ist das Menü oder Buffet und die Getränkeauswahl festgelegt?

o Müssen Kuchen / Salate noch selbst organisiert werden?

? Bei der Feier zuhause oder in gemieteten Räumlichkeiten

o Wer hilft mit? Sind die Aufgaben an die fleißigen Heinzelmännchen verteilt?

o Ist das Buffet bestellt?

o Sind genug Stühle, Tische und Tischdecken vorhanden?

o Bestände an Geschirr, Besteck, Gläser, Servietten, Kaffeekannen und Geschirrhandtüchern checken.

? Kommunionkleider

o Liegt das Kommunionkleid bzw. der Kommunionanzug bereit?

o Für Mädchen außerdem: weiße Schuhe, Feinstrumpfhose und evtl. ein Kränzchen aus Myrte.

o Für Jungs: dunkle Schuhe und Strümpfe, weißes Hemd, evtl. Fliege oder Krawatte.

? Schmuck zur Kommunion

Zum festlichen Outfit darf natürlich auch Schmuck nicht fehlen. Eine besonders schöne Idee: Kommunionschmuck mit persönlicher Gravur, der dem Kommunionkind morgens als Geschenk überreicht wird und während der Erstkommunion mit gesegnet wird. So kann der Schmuck das Kind stets an die Erstkommunion erinnern und ein Leben lang als Glücksbringer begleiten.

? Kommunionkerze

Eine Kommunionskerze braucht jedes Kommunionkind. Diese wird während der Messe an der Osterkerze entzündet. Die Kommunionskerze soll das Licht Gottes symbolisieren und sowohl den Kindern, als auch allen Anwesenden Hoffnung spenden. Häufig nutzen die Kommunionskinder als Kerze auch ihre Taufkerze, die sie als Lebenskerze ein Leben lang begleitet und Licht in dunkle Zeiten bringen soll. Tipp: Kerzenständer nicht vergessen!

? Tischdekoration

o Spezielle Tischdekoration für die Kommunion kommt gut an, wie z.B. Kerzen, Servietten und Streudeko mit kirchlichen Symbolen, wie Fische, Herzen, Kreuze oder Schiffe. Während Mädchen hier mehr pastellfarbene Rosa- oder Violett-Töne lieben, stehen Jungen mehr auf neutralere, gedeckte Farbtöne, wie z. B. grün und blau.

o Auch Blumen, Tischkarten und festliche Tischdecken sollten farblich abgestimmt sein.

o Menükarten kommen bei vielen Gästen gut an – ob gebastelt passend zur Einladungskarte oder gedruckt.

? Die Erinnerung an die erste heilige Kommunion in Bildern festhalten

Für die Kirche wird häufig eine zentrale Person bestimmt, die die Messe filmt oder Fotos macht. Hier kann man sich gut zusammenschließen, damit nicht zu viel Trubel während der heiligen Kommunionmesse entsteht. Doch auch bei der anschließenden Feier darf ein Fotograf oder Kameramann nicht fehlen. Am besten beauftragen Sie eine Person, die sich darum kümmert, sonst sind schnell die schönsten Augenblicke verstrichen. Das kann auch ein Gast sein, der ein gutes Händchen für Fotos und Videos hat.

? Geschenk zur Kommunion

Neben dem klassischen Kommunion Schmuck als Geschenk, werden von Eltern und Verwandten oft Geldgeschenke gemacht, damit das Kommunionkind sich einen lang ersehnten Wunsch erfüllen kann. Häufig gibt es auch ein Fahrrad oder eine Uhr.

Eine zauberhafte Idee ist zum Beispiel eine echte Sternschnuppe zur Kommunion zu schenken, die ein Leben lang Glück bringen und Wünsche in Erfüllungen gehen lassen soll.

? Gastgeschenke / Gratulantengeschenke

Eine wunderschöne Idee für die Kommunion sind thematisch zum Fest passende Gastgeschenke in Form von Bonbonieren, auch zusammengestellt als Bonbonierentorte. Sie verschönern Ihre Festtafel als Tischdeko, als Platzkarte oder Erinnerungs-Geschenk an das Kommunionsfest. Eine schöne Geste für Ihre Gäste, Paten, Großeltern aber auch für Nachbarn und Freunde, die dem Kommunionkind gratulieren. Auch mit Anhänger (Name und Datum oder Taufspruch) erhältlich.

Auch kleine Aufmerksamkeiten für Nachbarn und Freunde, die Geschenke überreichen, aber nicht zur Feier eingeladen sind, dürfen nicht fehlen.

? Kommuniontorte

Bei der Kommunion-Torte gibt es unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten: Manche Torten zur ersten heiligen Kommunion sind rund und mehrstöckig wie eine Hochzeitstorte mit entsprechenden Kommunion-Symbolen oder haben die Form eines überdimensionales, aufgeschlagenes Gebetbuchs.

Es geht aber auch schlichter und weniger aufwendig: beispielsweise eine einstöckige Torte mit Kommunionfigur in der Mitte.

Sehr im Trend liegen Torten mit Fotoauflage, auf dem das Kommunionskind abgebildet ist. Den gestalterischen Fähigkeiten der Konditoren oder der lieben Mama, die sich um das süße Ereignis kümmert, sind hier wenige Grenzen gesetzt.

? Danksagungen

Die Danksagungen haben noch ein wenig länger Zeit und können entspannt einige Tage oder Wochen nach der Kommunion verteilt werden. Schöne Idee: Die Danksagung mit persönlichen Fotos aufwerten.

Und denken Sie daran, je mehr im Vorfeld organisiert ist, desto stressfreier und genussreicher wird der große Tag selbst. Im diesem Sinne allen Kommunionkindern eine wunderschöne Erstkommunion 2023.

