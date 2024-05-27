Abgabefristende im Emissionshandel

Am 30.09.2025 endet die Abgabefrist für Emissionsrechte im EU-Emissionshandel und im nationalen Emissionshandel.

Der europäische Emissionshandel (EU ETS), welcher vor 20 Jahren eingeführt worden ist, zeigt Wirkung. Seit dessen Beginn haben die dem Emissionshandel unterliegenden ca. 9.000 Unternehmen in der Europäischen Union ihren Ausstoß an Treibhausgasen, allen voran CO2, mehr als halbiert.

Die verpflichteten Unternehmen müssen hierbei für jede Tonne CO2 oder dessen Äquivalent an anderen klimaschädlichen Treibhausgasen (CO2e) ein Emissionsrecht EUA – European Allowance) abgeben. Die Abgabefrist für das Jahr 2024 endet am Dienstag, dem 30.09.2025.

Für den im Jahr 2021 in Deutschland für die Sektoren Gebäude und Verkehr eingeführten nationalen Emissionshandel (nEHS) ist das Ender der Abgabefrist ebenfalls am 30.09.2025 für die nationalen Emissionszertifikate mit der Jahreskennung 2024 (nEZ24).

Hierbei können noch bis Donnerstag, den 18.12.2025 Zertifikate zum Preis von EUR 45,00 je nEZ24 an der Leipziger European Energy Exchange (EEX) im Rahmen der Nachkaufregelung erworben werden.

Ab dem kommenden Jahr ist auch beim nationalen Emissionshandel das Ende der Festpreisphase gekommen und die Zertifikate werden in einer Handelsspanne von EUR 55,00 bis EUR 65,00 versteigert. Ab 2027 ist die europaweite Einführung des EU ETS 2 für die Sektoren Gebäude und Energie geplant, wobei der Preis wie im EU ETS durch Angebot und Nachfrage geregelt wird.

Als Intermediär an der EEX beschafft die Advantag GmbH für ihre Kunden Emissionszertifikate an der Börse oder in bilateralen Geschäften seit über 15 Jahren mit der Erfahrung im Handel von mehr als 60 Millionen Zertifikaten unkompliziert und schnell. Zudem arbeiten die Spezialisten des Emissionshandels-unternehmens eine optimale Beschaffungsstrategie aus, da der Markt für Emissionsrechte teilweise einer hohen Volatilität unterliegt.

Die Advantag GmbH hat sich seit mehr als 15 Jahren auf den Handel von marktbasierten Klimaschutzinstrumenten spezialisiert und bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen im Bereich der einzelnen verpflichtenden und freiwilligen Märkte an. Unter anderem ist Advantag Intermediär (Broker Dealer) im verpflichtenden Europäischen Emissionshandel EU ETS, dem nationalen deutschen Emissionshandel nach Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), dem Handel von Emissionsrechten für den internationalen Flugverkehr (CORSIA), dem Handel von Herkunftsnachweisen (HKN) für Grünstrom und dem Handel von F-Gas-Quoten aktiv. Advantag besitzt die Börsenmitgliedschaften an diversen Handelsplätzen für marktbasierte Klimaschutzinstrumente.

