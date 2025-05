Start der Auktionen im nationalen Emissionshandel

Der CO2-Emissionshandel ist auch nach der Wahl der neuen Bundesregierung das bevorzugte und effizienteste Instrument der Treibhausgasreduktion.

Geldern, 19.05.2025

* 2025 beginnen die Auktionen im nationalen Emissionshandel verspätet

* Grund hierfür waren die Neuwahlen und die Novellierung des TEHG

* Advantag bereitet bereits jetzt Auktionsteilnahmen für Kunden an der EEX vor

In den vergangenen Jahren haben die Auktionen im nationalen Emissionshandel Deutschlands deutlich früher als in diesem Jahr begonnen. 2022 und 2023 starteten die ersten Auktionen im Januar und im vergangenen Jahr Anfang März. 2025 erfolgt die erste Auktionsteilnahme für verpflichtete Unternehmen, sogenannte Inverkehrbringer für fossile Brennstoffe, am 3. Juni 2025. Fossile Brennstoffe sind insbesondere Heizöl, Erdgas, Kohle, Diesel und Benzin.

Eine Besonderheit des nationalen Emissionshandels ist, dass man bereits bis Anfang Dezember des laufenden Jahres die Zertifikate beschaffen sollte, da man im Folgejahr lediglich 10% der Menge zum Festpreis des Vorjahres kaufen kann, welche man am 31.12. des Verpflichtungsjahres auf dem Registerkonto der Deutschen Emissionshandelsstelle hat. Sind darüber hinaus mehr Zertifikate nötig, helfen Intermediäre wie die Advantag GmbH, diese günstiger zu beschaffen als der Zukauf von Zertifikaten des laufenden Jahres. Die Zertifikate des Verpflichtungsjahres 2024 kosten 45 Euro und die des Jahres 2025 nunmehr 55 Euro.

Auch wenn bis zum Ende der Abgabefrist am 30. September noch Zeit ist, ist man gut beraten, seinen finalen Bedarf rechtzeitig zu kennen und sich mit den noch zu beschaffenden Emissionszertifikaten einzudecken.

Da der nationale Emissionshandel Deutschlands im Jahr 2027 planmäßig in den EU-Emissionsrechtehandel EU ETS 2 übergehen soll, ist bei der Auswahl des richtigen Partners für die Beschaffung entsprechende Expertise von Vorteil, um über die richtige Beschaffungsstrategie im volatilen Börsenumfeld zu verfügen.

Hier hilft die Erfahrung der Händler und Berater der Advantag GmbH, welche seit Jahrzehnten im Börsenbereich tätig sind und seit mehr 15 Jahren im EU ETS auf den Handel von mehr als 60 Millionen Emissionszertifikaten verweisen können. Vereinbaren Sie einfach einen Rückruf-Termin und das „Onboarding“ kann beginnen.

Die Advantag GmbH hat sich seit mehr als 15 Jahren auf den Handel von marktbasierten Klimaschutzinstrumenten spezialisiert und bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen im Bereich der einzelnen verpflichtenden und freiwilligen Märkte an. Unter anderem ist Advantag Intermediär (Broker Dealer) im verpflichtenden Europäischen Emissionshandel EU ETS, dem nationalen deutschen Emissionshandel nach Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), dem Handel von Emissionsrechten für den internationalen Flugverkehr (CORSIA), dem Handel von Herkunftsnachweisen (HKN) für Grünstrom und dem Handel von F-Gas-Quoten aktiv. Advantag besitzt die Börsenmitgliedschaften an diversen Handelsplätzen für marktbasierte Klimaschutzinstrumente.

