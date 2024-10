Die besten und spektakulärsten Wein-Auktionen

Vor einiger Zeit wurde auf einer Auktion für einen Posten Wein eines sehr bekannten Winzers 30 Millionen Euro erzielt. Auf einer anderen Auktion erzielte eine besondere Flasche Wein stolze 350.000 EUR

Schweiz, 24.10.2024 – Was Weinkenner über Weine aus Auktionen wissen sollten

Weine, die auf einer Wein-Auktion erworben werden, sind oftmals von besonderer Herkunft, besitzen exzellente Eigenschaften und werden zum Teil zu immens hohen Preisen gehandelt. Damit die wertvollen Weine auf Dauer ihre Eigenschaften erhalten, sollten Weinkenner auf eine größtmöglich korrekte Lagerung und Temperierung achten. Dies ist wichtig für die Werterhaltung und kann beispielsweise mit Hilfe von passenden Wein-Klimaschränken von SWISSCAVE gewährleistet werden.

Eine spektakuläre Wein-Auktion zieht garantiert die Aufmerksamkeit vieler Weinkenner auf sich. Ob für informatorische Zwecke beziehungsweise um selbst am Auktionsgeschehen teilzunehmen und mitzubieten. Eine Wein-Schätzung ergibt für manche Weine einen Preis von rund EUR 1.500,00 pro Flasche – für andere begehrte Sorten, und laut der Meinung der Weinkenner ist das nicht viel. Raritäten erzielen oftmals ein Vielfaches solcher Summen. Kein Wunder, dass Weinliebhaber ihr Augenmerk auf spezielle Auktionen richten. Eine Beobachtung der Auktionen bringt viele hilfreiche Informationen und kann das Wissen um Qualität und den Umgang mit Weinen erweitern.

Weine und die Wein-Auktion – Wertsteigerung inklusive

Schwer vorstellbar ist es für Laien, dass auf einer Wein-Auktion außergewöhnlich hohe Preise für einen Wein aufgerufen werden und diese vom Weinkenner gezahlt werden. In Trier findet jährlich die Wein-Auktion Großer Ring – VDP Mosel statt. Nach einer Vorprobe von ausgewählten Weingütern kommen dort zugelassene beste Weine zur Auktion. Es werden gereifte und ausgesuchte Raritäten versteigert.

Oftmals werden Rekordpreise erzielt, wie zum Beispiel im Jahre 2015: Vom 2003er Jahrgang der Scharzhofberger Trockenbeerenauslese vom Weingut Egon Müller Scharzhof wurden insgesamt zweiundzwanzig Flaschen (à 0,75 Liter) zur Auktion gegeben. Das Ergebnis – EUR 12.000,- pro Flasche.

In der Markthalle von Beaune (Frankreich) findet jährlich eine Wein-Auktion statt, die mit einer Wohltätigkeitsauktion verbunden ist. Während dieser berühmten Versteigerung wurden im Jahr 2022 Weine im Gesamtwert von rund EUR 31,0 Millionen versteigert. Die Auktion wird vom Auktionshaus Sotheby’s moderiert und geleitet.

Für eine Wein-Schätzung, auf der Auktionspreise basieren, können viele unterschiedliche Faktoren ausschlaggebend sein. Das sind beispielsweise eine ausgesprochen hohe Weinqualität, das Alter und der Reifegrad sowie Lagerung, das Design und die Aufmachung der Weinflasche selbst. Viele Weinkenner sehen die erworbenen Weine einer Wein-Auktion wie eine Wertanlage. Mit den Hintergründen und einer professionellen Wein-Schätzung ist das möglich.

Richtige Wein-Lagerung – essentiell zum Werterhalt

Wird ein exklusiver Wein, der auf einer Wein-Auktion ersteigert wurde, falsch gelagert, ist das für den Weinkenner ein Desaster. Die Weinlagerung und die Reifung von Weinen spielen eine große Rolle zur Werterhaltung. Die SWISSCAVE AG aus der Schweiz bietet zahlreiche Lösungen im Bereich korrekter Weineinlagerung. Dem Weinkenner werden professionelle und hochwertige Weinklimaschränke und Anlagen zur richtigen Temperierung angeboten.

Optimale Lagerung für außergewöhnliche Auktions-Weine – mit SWISSCAVE gelingt es

Weinklimaschränke von SWISSCAVE sind für exklusive Weine eine optimale Möglichkeit, dauerhaft ihre exzellenten Eigenschaften zu bewahren. Eine hohe Funktionalität mit 2-Zonenkühlsystem, Temperatur-Zonen zur konstanten Temperatureinhaltung sind Features, die Weinkenner zu schätzen wissen. Ein kostenloses Beratungsgespräch ermöglicht es, Informationen über den geeigneten Weinklimaschrank von SWISSCAVE zu erhalten. https://swisscave.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SWISSCAVE AG

Frau Sara Blüm

Churerstr. 158

8808 Freienbach

Schweiz

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.de/

email : info@swisscave.ch

SWISSCAVE steht für höchsten Anspruch an Weinlagerung und damit für perfekten Weingenuss.

Für die repräsentative Wein-Auslage und Temperierung in Gastro, Restaurants, in Weinshops, oder zu Hause. SWISSCAVE Weinklimaschränke sind nach umfangreichen Kriterien von Weinkennern geplant und erprobt. Ergänzt wird das Angebot durch Humidore. SWISSCAVE Zigarren-Humidore unterscheiden sich von handelsüblichen Produkten durch die umfassende Klimaregelung und Überwachung.



