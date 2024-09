Die 5 wichtigsten Weintrends 2024 – was Weinkenner wissen sollten

PIWIS, Zukunftsweine, Weinanbau an der Nordsee – wer dachte, die Weinbranche hält nichts Neues bereit, hat sich getäuscht. Weinkenner sollten die Weintrends 2024 kennen und verstehen.

Schweiz, 19.09.2024 – Nichts ist konstanter als der Wandel – das gilt auch in der Weinbranche

Was die Weintrends 2024 betrifft, so liegen vor allem Nachhaltigkeit und alternative Verpackungen im Trend. Das äußert sich nicht nur durch biologischen Anbau und die Mehrfachnutzung von Weinflaschen, sondern auch durch Mindestpreise für Qualitätsweine. Aber auch dem Gesundheitsaspekt kommt 2024 neben der Nachhaltigkeit eine tragende Rolle zu.

Lagen zuletzt noch alkoholfreie Weine im Trend, steht bei den Weintrends 2024 vielmehr der maßvolle Genuss im Mittelpunkt. Aber auch weinähnliche Getränke befinden sich nach wie vor im Aufwind. Klassiker wie Riesling und Burgunder sowie regionale Weine aus Deutschland, der Schweiz, Italien oder Portugal erfreuen ebenfalls wieder viele Weinkenner.

Neue Weinregionen – neue Weine

Unter den neuen Weinregionen findet sich insbesondere Georgien, aber auch solche aus den mittelosteuropäischen Ländern wie Slowenien, Kroatien und Ungarn. Außerhalb Europas lohnt sich ein Blick nach Mexiko und Uruguay. PIWI-Rebsorten erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit. Hierbei handelt es sich um pilzwiderständige Neuzüchtungen, die zudem viel weniger Spritzmittel benötigen.

Eine Renaissance erleben derzeit deutsche Rotweine, mit dem Spätburgunder auf dem Spitzenplatz der Rangliste. Im Sommer sorgt dagegen der Kabi oder Kabinettwein für spritzigen Sommergenuss auf der Terrasse. Dieser Wein überzeugt durch seine Leichtigkeit und seine Aromen gleichermaßen.

In der Gastronomie nehmen Weine seit jeher einen bedeutenden Platz ein, denn zu vielen Gerichten wird vom Kellner ein passender Wein serviert. Zugleich fördert Wein Kommunikation und Geselligkeit zu Tische. Die Atmosphäre mit Wein ist eine andere als ohne einen edlen Tropfen.

Weinreisen, Weinwanderung, Weinproben – Genuss und Erlebnis

Schließlich steht derzeit der Weintourismus bei vielen Weinliebhabern hoch im Kurs. Diese Entwicklung unter den Weintrends 2024 umfasst Weinwanderungen genauso wie das Übernachten auf einem idyllisch gelegenen Weingut und selbstverständlich die Teilnahme an einer Weinprobe. Dieser Trend hängt auch mit der wachsenden Begeisterung für die Slow-Food-Bewegung zusammen, die ihren Ursprung im italienischen Piemont hat.

Die Zukunft der Weinbranche verspricht spannende Neuerungen; trotz vieler Herausforderungen zeigt sich die Branche innovations- und experimentierfreudig. Gleichzeitig sind die Verbraucher und Weinliebhaber anspruchsvoller geworden. Von Billigweinen kann unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit schon länger keine Rede mehr sein. Vielmehr sehen sich die Winzer und Getränkehändler dazu gezwungen, detaillierte Informationen zu den Inhaltsstoffen und Nährwerte der Weine bereitzustellen.

Genuss wird zelebriert – SWISSCAVE unterstützt dabei

Gute Weine brauchen jedoch immer auch gute Fürsorge und Lagerung. Hier sorgt SWISSCAVE für Weinkenner und die Gastronomie mit seinen international bekannten Weinklimaschränken und Weintemperier-Schränken für Abhilfe. Gründe für deren Anschaffung gibt es mehrere: Er dient der Langzeitlagerung von edlen Tropfen und imitiert die Charakteristika eines Weinkellers, mit konstanter Temperatur, Dunkelheit, keine Vibrationen sowie eine ideale Luftfeuchtigkeit. Somit gleicht der Weinklimaschrank einer Schatztruhe für passionierte Weinkenner. Nicht zuletzt überzeugen sie durch ihre ansprechende Optik und das gelungene Design.

Ein Weinklimaschrank von SWISSCAVE ist in insgesamt vier Ausführungen erhältlich – vom Kücheneinbau bis zur Deluxe Edition. Neben Weinklimaschränken liefert SWISSCAVE nützliches Zubehör und praktische Utensilien für Weinliebhaber wie Korkenzieher, Vakuumpumpen oder Flaschenkühler, sowie für Liebhaber von Zigarren auch liebevoll ausgestattete Humidore.

https://swisscave.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SWISSCAVE AG

Frau Sara Blüm

Churerstr. 158

8808 Freienbach

Schweiz

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.de/

email : swisscave@swisspace.ch

SWISSCAVE steht für höchsten Anspruch an Weinlagerung und damit für perfekten Weingenuss.

Für die repräsentative Wein-Auslage und Temperierung in Gastro, Restaurants, in Weinshops, oder zu Hause. SWISSCAVE Weinklimaschränke sind nach umfangreichen Kriterien von Weinkennern geplant und erprobt. Ergänzt wird das Angebot durch Humidore. SWISSCAVE Zigarren-Humidore unterscheiden sich von handelsüblichen Produkten durch die umfassende Klimaregelung und Überwachung.



Pressekontakt:

SWISSCAVE AG

Frau Sara Blüm

Churerstr. 158

8808 Freienbach

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.de/

email : swisscave@swisspace.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nur noch kurze Zeit: Spare jetzt mind. 700 EUR beim E-Bike Kauf oder Bikeleasing / Jobrad Silbermarkt steuert auf Versorgungskrise zu