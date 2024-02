Das große Weinglossar für Weinkenner und solche, die es werden wollen

Ein Weinglossar enthält verständliche Erklärungen von Fachbegriffen für Weinkenner und Weingenießer, damit Sie auf der nächsten Party mit den Weinexperten mitreden können.

Schweiz, 14.02.2024 – Wichtige Begriffe für Weinkenner und Weingenießer verständlich erklärt

Laien auf einer Weinverkostung verlassen sich auf die Erklärungen des Sommeliers und ihren feinen Gaumen. Mit mehr Kenntnis über die verwendeten Fachbegriffe könnten sie sich in die Seele der verkosteten Weine noch besser einfühlen. Deshalb bietet SWISSCAVE ein Weinglossar, in dem von Weinsorten bis zur Weinlagerung eine Reihe von Fachbegriffen kurz und verständlich erklärt sind. Im Anschluss werden einige dieser Begriffe dargestellt und erklärt.

Weinglossar: Definition

Ein Glossar listet Fachbegriffe auf und erklärt sie kurz. Für Weine dient es als Lexikon, in dem sich Laien genauer über alle Herstellungs-, Reife- und Genussphasen des edlen Getränks informieren. Weinkenner erfahren darin sachliche und teilweise kuriose Erklärungen.

Warum auch Weinkenner immer wieder im Weinglossar nachschlagen

Einige eigentlich geläufige Begriffe werden im Weinglossar aus der Sicht des Winzers technisch erklärt. Zum Beispiel ist das Alter eines Weines unter bestimmten Voraussetzungen entscheidend für dessen Reife und Geschmack. Ebenfalls sollten Weinkenner wissen, wie Wein langfristig richtig gelagert wird und was während dieses Reifungsprozesses passiert.

Hier nun einige Fachbegriffe aus dem Weinglossar beispielhaft erklärt:

Erklärung der Chaptalisation

Chaptalisation ist die Unterstützung der Weinreife durch Zuckerung. Durch die sogenannte »Sonne aus dem Sack« entwickeln auch Jahrgänge aus schattigen Jahren einen höheren Alkoholgehalt. Die Methode wird tendenziell im niederpreisigen Segment angewendet.

Wann die Hefe für die Gärung in den Wein kommt

Weinhefen lagern als Naturprodukt auf den Traubenschalen während der Sonnenreife. Zusätzlich entwickeln und vermehren sich Hefestämme aus dem Labor der Winzer während der Anlaufphase des Gärprozesses.

Welche Menge an Weintrauben werden für einen Liter Wein benötigt?

Im Schnitt werden ein Kilogramm Weintrauben für die Herstellung einer Flasche Wein (0,75 Liter) benötigt. Einzelne Beeren können dafür nicht gezählt werden, weil diese je nach Sorte und Standortbedingungen unterschiedlich groß sind.

Wie kommen die Tannine in den Wein?

Tannine sind pflanzliche Gerbstoffe, die im Stielgerüst, den Beerenhäuten und Traubenkernen vorkommen. Der Inhaltsstoff verhindert die Oxidation im Rotwein und sorgt für lange Haltbarkeit.

Was versteht man unter Appelation A.O.C.?

Weine mit dieser Zusatzbezeichnung stammen aus einem urheberrechtlich geschützten Anbaugebiet. A.O.C. Steht für »Appellation d‘ Origine Controlée« in der Originalsprache des INAO (Institut National de l‘ Origine et qualité).

Warum Wein reifen muss und was dabei geschieht

Bei der Weinlagerung entwickeln sich unter minimaler, kontrollierter Sauerstoffzufuhr chemische Prozesse, die schließlich dem Wein seinen reifen und runden Geschmack verleihen. Dabei verbinden sich kurzkettige Phenolmoleküle zu größeren Verbindungen.

Die Rolle der Weinkühl-und -klimaschränke von SWISSCAVE für die Weinreifung

SWISSCAVE produziert Weinklimaschränke und Weintemperierschränke für die optimale Weinlagerung. Dabei kommt den Experten die eigene, jahrzehntelange Erfahrung mit der Herstellung und Reifung von Weinen zugute. Für maximalen Genuss sind die Kühl- und Klimaschränke in eleganten Designs gestaltet, ganz zu Ehren der edlen Weinsorten, die hier über Jahre immer mehr Charakter unter optimalen Bedingungen entwickeln. https://swisscave.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SWISSCAVE AG (2022)

Frau Sara Blüm

Churerstr. 158

8808 Freienbach

Schweiz

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.de/

email : swisscave@swisspace.ch

SWISSCAVE steht für höchsten Anspruch an Weinlagerung und damit für perfekten Weingenuss.

Für die repräsentative Wein-Auslage und Temperierung in Gastro, Restaurants, in Weinshops, oder zu Hause. SWISSCAVE Weinklimaschränke sind nach umfangreichen Kriterien von Weinkennern geplant und erprobt. Ergänzt wird das Angebot durch Humidore. SWISSCAVE Zigarren-Humidore unterscheiden sich von handelsüblichen Produkten durch die umfassende Klimaregelung und Überwachung.



