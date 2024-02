Tröstende Hufe: Eines neues Verzeichnis hilft Trauernden eine Trauerbegleitung mit Pferd in der Nähe zu finden

Das Verzeichnis für Trauerbegleitung mit Pferd ist eine neu gestartete Plattform, die darauf abzielt, Menschen in Trauersituationen mit qualifizierten pferdegestützten Trauerbegleitern zu verbinden.

Neunkirchen Seelscheid, 15.02.2024 – Inmitten der Herausforderungen des Trauerprozesses ist die Suche nach Trost und Unterstützung von entscheidender Bedeutung. Am 15.02.2024 gestartet (und weiter im Ausbau) ist das „Verzeichnis Trauerbegleitung mit Pferd“ trauerbegleitung-mit-pferd.de. Die Plattform bietet eine einzigartige Möglichkeit, sich von einfühlsamen Trauerbegleitern unterstützen zu lassen, die die tröstende und kraftvolle Wirkung der Pferde in ihre Arbeit integrieren.

Das Verzeichnis für den deutschsprachigen Raum präsentiert eine sorgfältig ausgewählte Gruppe von Trauerbegleitern, nach Postleitzahlen sortiert, die über die Ausbildung oder in pferdegestützter Trauerbegleitung, überprüft durch das EQzellent® Bildungszentrum, verfügen – und die Wirkung der Pferde einsetzen, um den Trauernden bei ihrem emotionalen Prozess zu helfen. Das Verzeichnis ermöglicht es Menschen, qualifizierte Trauerbegleiter in ihrer Nähe zu finden, die nicht nur über die notwendigen Fähigkeiten, sondern auch über die nötige Empathie und über Pferde verfügen, um individuell und einfühlsam auf die Trauernden einzugehen.

Die Gründerin Anabel Schröder ist davon überzeugt, dass die besondere Beziehung zwischen Mensch und Pferd einen einzigartigen Beitrag zur Trauerbewältigung leisten kann. „Mit diesem Verzeichnis möchte ich eine unterstützende Gemeinschaft schaffen, die Menschen in Trauersituationen den Weg zu Trost und Kraft ebnet. Denn Pferde eigenen sich sehr gut in der Trauerbegleitung und können für Menschen jeden Alters und in verschiedenen Phasen des Trauerprozesses hilfreich sein. Pferde ermöglichen einen einzigartigen Zugang zu den eigenen Emotionen und Ressourcen und helfen so, den Verlust zu bewältigen und wieder Kraft zu tanken. Ich freue mich, dieses Verzeichnis als Ressource für alle anzubieten, die in schweren Zeiten eine besondere Form der Unterstützung suchen“, so Anabel Schröder.

Wer selbst Trauerbegleiter mit Pferd ist und Interesse hat, im Verzeichnis gelistet zu sein, kann sich unter trauerbegleitung-mit-pferd.de/gelistet-werden/ melden und dort Voraussetzungen und Preise erfahren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EQzellent Bildungszentrum für pferdegestützte Coachings

Frau Anabel Schröder

Rehfeld 6

53819 Neunkirchen Seelscheid

Deutschland

fon ..: 017664600495

web ..: https://www.trauerbegleitung-mit-pferd.de/

email : anabel@trauerbegleitung-mit-pferd.de

Zum Verzeichnis:

Zur Firma & Person dahinter:

EQzellent® – Bildungszentrum für pferdegestütztes Coaching und Lebensberatung, Inhaberin Anabel Schröder, hat als Mission, exzellente pferdegestützte Coaches und Trauerbegleiter/innen auszubilden, die mit der Kraft und der Magie der Pferde andere Menschen auf ihrem Weg begleiten. EQzellent® bietet eine Zertifikats-Ausbildung zum pferdegestützten Coach an sowie die Spezialisierung auf pferdegestützte Themen wie die Ausbildung zur Kursleitung „Trauerbegleitung“, „Führung und Team“ oder „Glücklich-Sein“. Die Absolventen werden nach ihrer Ausbildung kostenfrei weiterhin betreut. Die Inhaberin Anabel Schröder ist seit 2007 Lehrcoach für Coachings mit Pferden und hat an vier Büchern zum Thema mitgewirkt.

