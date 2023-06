Wie Pferde Trauernden helfen – Trauerhilfe auf vier Hufen

Das Thema „Trauerbegleitung mit Pferden“ wird populärer, Zeitungen und TV Sender greifen das Thema auf. Doch wie funktioniert pferdegestützte Trauerbegleitung?

Neunkirchen Seelscheid, 14.06.2023 _Trauerbegleitung mit Pferd – eine zunächst ungewöhnlich klingende Kombination – bietet viele Vorteile. Trauernde können mit Pferden lernen, die Trauer zuzulassen, Stille zu ertragen, sich abzugrenzen oder Kraft zu tanken. Pferde können trösten. EQzellent®, das Bildungszentrum für pferdegestützte Coachings und Lebensberatung, bietet vier Mal im Jahr eine Ausbildung zur Trauerbegleitung mit Pferd an, in Köln Erftstadt, der nächste praktische Teil findet am 05. + 06. August statt, Pressevertreter sind herzlich eingeladen vormittags zuzuschauen._

Das Thema „Trauerbegleitung mit Pferden“ wird populärer, Zeitungen und TV Sender greifen das Thema auf. Doch wie funktioniert pferdegestützte Trauerbegleitung?

Ein Beispiel aus einem Trauerbegleitungskurs mit Pferden

Die Teilnehmerin Klara hat ihren Mann und ihren Vater verloren – kurz hintereinander. In dem heutigen Trauerbegleitungskurs geht es um „Für sich sorgen“ und „Kraft tanken“. Klara bekommt die Aufgabe, in der Reithalle einen Platz für sich zu finden, an dem es ihr gut geht. Die beiden Ponys Rocky und Blacko laufen frei in der Halle herum. Klara sucht sich in der rechten vorderen Ecke ihren Platz, stellt einen Stuhl hin, malt im Hallen-Sand einen Kreis um sich herum und setzt sich. Die beiden Pferde fangen an, sich zu jagen, man spürt Dynamik und Aufregung im Raum. Nach einer Weile des Herumtobens wälzen sie sich, schütteln sich und gehen dann zur Teilnehmerin, die beobachtend auf dem Stuhl sitzt. Es ist Ruhe in der Halle eingekehrt. Erst beschnuppert Rocky sie vorsichtig, dann kommt Blacko und legt seinen Kopf auf ihren Schoß. Der Kontakt zu den Pferden tut der Teilnehmerin gut, sie krault die Pferde intensiv.

In der Reflexion nach dieser Übung geht es um folgende Themen: Weshalb suchte sich Klara die Ecke als Kraftort aus (weil die Wände Sicherheit gaben) und was kann ihr im realen Leben diese Sicherheit geben? Wer darf in den Kreis, sprich in die Komfortzone rein? (Nur Lebewesen, die gut tun). Wo kann ihre Wohlfühlzone in Zukunft sein? (Im Gästezimmer, dort herrscht Ruhe und sie wird nicht ständig an ihren Mann erinnert, sie möchte sich dort ein Malzimmer einrichten). Die Dynamik der Pferde, die deutlich zu beobachten war, das Kabbeln und Toben bis sie endlich zur Ruhe kamen – kennt die Teilnehmerin dies? (Ja, so geht es ihr häufig – dass sie innerlich aufgewühlt ist und dann auch mit anderen in Konflikt geht). Da die Pferde ihre innere Aufgewühltheit und Aufregung gespiegelt haben, dann aber zur Ruhe kamen: Wie hat sie es selbst geschafft, zur Ruhe zu kommen? (Indem sie mehrfach durchgeatmet hat und sich dann auf die Pferde konzentriert hat, statt an ihren Mann zu denken). Und was könnte sie in Zukunft tun, um besser zur Ruhe zu kommen?

Wie Trauerbegleitung mit Pferden funktioniert

An diesem Beispiel erkennt man, dass eine pferdegestützte Trauerbegleitung respektive ein pferdegestütztes Coaching aus vier Elementen besteht:

* Es gibt ein Thema/ein Ziel, in diesem Fall war es „Zur Ruhe kommen und Kraft tanken“.

* Es wird eine Übung mit einem Pferd durchgeführt. Diese Übung findet immer am Boden statt.

* Die Person in der Übung hat ein inneres Erleben.

* Dieses innere Erleben wird im Nachgang durch den/die Trauerbegleiter/in reflektiert.

Die Pferde übernehmen in der Trauerbegleitung gleich zwei Rollen. Erstens spiegeln sie den Menschen, da Pferde sehr feinfühlig sind, kleinste körpersprachliche Veränderungen wahrnehmen, den Menschen „lesen können“ und auf ihn reagieren. So kann man vom Verhalten des Pferdes Rückschlüsse auf das innere Befinden des Teilnehmers ziehen. Zweitens sind Pferde in diesem Kontext Kraftspender und Tröster, man kann sie streicheln und Haut-/Fellkontakt führt in der Regel zur Ausschüttung von Wohfühlhormonen. Der oder die Trauernde kann sich am Pferd anlehnen bzw. fühlt sich dank der Präsenz des Pferdes nicht so allein.

Die Ausbildung zur Trauerbegleitung mit Pferd

In der Ausbildung zur Trauerbegleitung mit Pferd bei EQzellent® (www.eqzellent.de) lernen die Teilnehmenden, was Trauer ist, wie Trauer verläuft, sie reflektieren ihre eigene Trauer und üben das einfühlsame Zuhören sowie die trauer- und verlustorientierte Begleitung in Theorie und Praxis. Gleichzeitig lernen sie, wie Pferde hierbei eingesetzt werden, welche Übungen mit dem Pferd für welche Themen geeignet sind und wie die Reflektion der pferdegestützten Übung erfolgt. Am letzten Tag der Ausbildung, der Lehrprobe, erarbeiten sie ein eigenes Kurs-Konzept inkl. pferdegestützter Übung und führen diese Übung am Pferd durch. Die Ausbildung besteht aus 2 Onlinemodulen und einem Praxiswochenende in Erftstadt sowie einem 65-seitigen Handout, kostet 1.071EUR pro Person, die nächste Ausbildung findet statt im Juli/August 2023. Am Praxisteil 05/06 August 2023 von 09:00-13 Uhr in Erftstadt können Journalisten gerne zuschauen.

Mehr zur Trauerbegleitung mit Pferd in diesem Film: https://www.youtube.com/watch?v=5ZA0WMnsbFM

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EQzellent Bildungszentrum für pferdegestützte Coachings

Frau Anabel Schröder

Rehfeld 6

53819 Neunkirchen Seelscheid

Deutschland

fon ..: 017664600495

web ..: https://www.pferdegestuetzte-coachings.de/

email : anabel@eqzellent.de

EQzellent® – Bildungszentrum für pferdegestütztes Coaching und Lebensberatung, Inhaberin Anabel Schröder, hat als Mission, exzellente pferdegestützte Coaches und Lebensberater*innen auszubilden, die mit der Kraft und der Magie der Pferde andere Menschen auf ihrem Weg begleiten. EQzellent® bietet eine Zertifikats-Ausbildung zum pferdegestützten Coach an sowie die Spezialisierung auf pferdegestützte Themen wie die Ausbildung zur Kursleitung „Trauerbegleitung“, „Achtsamkeit und Stressabbau“, „Führung und Team“ oder „Erfolgreich-Sein“. Die Absolventen werden nach ihrer Ausbildung kostenfrei weiterbetreut in einer interne facebook Gruppe und 2-3 Onlinemeetings im Jahr. Die Inhaberin Anabel Schröder ist seit 2007 Lehrcoach für Coachings mit Pferden und hat an 4 Büchern zum Thema mitgewirkt. Kooperationspartnerin von EQzellent ist Diana Brasse von der Firma Spurwandel, ebenfalls Lehrcoach.

Pressekontakt:

EQzellent Bildungszentrum für pferdegestützte Coachings

Frau Anabel Schröder

Rehfeld 6

53819 Neunkirchen Seelscheid

fon ..: 017664600495

email : anabel@eqzellent.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Rapid Dose Therapeutics erhöht Privatplatzierungsfinanzierung auf bis zu CAD 5 Mio. 3M Chief Science Advocate Jayshree Seth ist Keynote-Speakerin beim Women in Tech Summit in Warschau