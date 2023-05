Mit Pferden achtsamer und Stress stabiler werden – Ausbildung

EQzellent® setzt die Wirkung von Pferden in ihrer Ausbildung zur „pferdegestützten Kursleitung Achtsamkeit und Stressabbau“ ein

Erftstadt, 15.05.2023 _In der hektischen und schnelllebigen Welt von heute ist es wichtiger denn je, achtsam mit sich selbst und anderen umzugehen. In diesem Kontext freuen wir uns, die Einführung unserer Ausbildung zum pferdegestützten Achtsamkeits- und Stressabbautrainer bekannt zu geben._

Pferdegestütztes Stressabbau- und Achtsamkeitstraining ist eine innovative Möglichkeit, Achtsamkeitspraktiken und pferdegestützte Aktivitäten zu kombinieren, um Menschen dabei zu unterstützen, ihre innere Ruhe zu finden und ihre Fähigkeit zur Achtsamkeit zu entwickeln. Die Ausbildung richtet sich an Menschen, die ihre eigene Achtsamkeitspraxis und Stresskompetenz vertiefen möchten und gleichzeitig ihre Fähigkeiten nutzen möchten, um anderen zu helfen.

Während der Ausbildung werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fähigkeiten erwerben. Sie lernen, wie sie Achtsamkeitstechniken effektiv anwenden können, um das Wohlbefinden und die Selbstreflexion bei sich selbst und anderen zu fördern. Darüber hinaus werden sie lernen, wie man pferdegestützte Aktivitäten nutzt, um eine tiefere Verbindung zur Natur, zu sich selbst und zu den Tieren aufzubauen und wieder die innere Balance zu finden.

Die Wirkung der Pferde

Die Arbeit mit Pferden ermöglicht eine einzigartige und bereichernde Erfahrung, da Pferde als hochsensible Tiere intuitiv auf die Gefühle und Stimmungen der Menschen reagieren. Indem sie mit Pferden interagieren, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre eigenen Emotionen besser verstehen und lernen, präsent und achtsam im Hier und Jetzt zu sein, sowie mit Hilfe der Präsenz der Pferde ruhiger und entspannter zu werden.

„Pferde sind wunderbare Lehrer“, sagt Anabel Schröder, Gründerin von EQellent®, dem Bildungszentrum für pferdegestützte Coachings. „Sie spiegeln unsere Gefühle wider und erfordern von uns, im gegenwärtigen Moment präsent zu sein. Diese Ausbildung bietet die Möglichkeit, die Kraft der Pferde für persönliches Wachstum und die Unterstützung anderer Menschen einzusetzen.“

Die Ausbildung zum pferdegestützten Achtsamkeitstrainer richtet sich an Menschen, die bereits Erfahrung mit Pferden haben oder die bereit sind, ihr Wissen in diesem Bereich zu erweitern. Sie ist sowohl für Einzelpersonen geeignet, die ihre eigene Achtsamkeitspraxis vertiefen möchten, als auch für Fachleute aus den Bereichen Coaching, Therapie, Psychologie oder Pädagogik, die ihre Arbeit um pferdegestützte Elemente erweitern möchten. Sie besteht aus 2 Online-Modulen á 4 Stunden sowie einem Praxiswochenende in Erftstadt.

Interessierte können sich ab sofort für die Ausbildung zum pferdegestützten Achtsamkeits- und Stressabbautrainer anmelden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite https://www.pferdegestuetzte-coachings.de/stressabbau

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EQzellent Bildungszentrum für pferdegestützte Coachings

Frau Anabel Schröder

Rehfeld 6

53819 Neunkirchen Seelscheid

Deutschland

fon ..: 017664600495

web ..: https://www.pferdegestuetzte-coachings.de/

email : anabel@eqzellent.de

EQzellent® – Bildungszentrum für pferdegestütztes Coaching und Lebensberatung, Inhaberin Anabel Schröder, hat als Mission, exzellente pferdegestützte Coaches und Lebensberater*innen auszubilden, die mit der Kraft und der Magie der Pferde andere Menschen auf ihrem Weg begleiten. EQzellent® bietet eine Zertifikats-Ausbildung zum pferdegestützten Coach an sowie die Spezialisierung auf pferdegestützte Themen wie die Ausbildung zur Kursleitung „Trauerbegleitung“, „Achtsamkeit und Stressabbau“, „Führung und Team“ oder „Erfolgreich-Sein“. Weiterhin hat EQzellent das Netzwerk „Community Plus+“ ins Leben gerufen, ein internationales Netzwerk für alle pferdegestützten Coaches und Therapeuten mit Pferd, die sich vernetzen möchten und sich mit Gleichgesinnten austauschen wollen. Die Inhaberin Anabel Schröder ist seit 2007 Lehrcoach für Coachings mit Pferden und hat an 4 Büchern zum Thema mitgewirkt. Kooperationspartnerin von EQzellent ist Diana Brasse von der Firma Spurwandel, ebenfalls Lehrcoach und leitet gemeinsam mit Anabel Schröder das Community Plus+ Netzwerk.

