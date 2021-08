Weiss-Institut – Mit Leichtigkeit die Stress-Rauch-Stress-Falle verlassen!

Die Lösung ist näher als man selbst oft denkt

Die vielschichtigen Hintergründe von Gewohnheit und Sucht

DAS Buch von Amir Weiss „Gewohnheiten ändern und Sucht loslassen

Aus einer Pressemitteilung von destatis von Januar 2021 geht hervor, dass im Vergleich zu 2019 allein im Jahr 2020 insgesamt Rauchwaren im Wert von 28,8 Milliarden Euro und damit 5,0 % mehr als im Vorjahr versteuert wurden (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/ 2021/ 01/PD21_N003_799.html).

Auch der Konsum von Alkohol, Fastfood und Industriezucker-Produkten ist nach einer anonymen Befragung von Global Drug Survey seit dem Frühjahr 2020 signifikant gestiegen.

Die Umsatz-Steigerung bei Raucher-Produkten spricht allerdings eine deutliche Sprache. Denn gerade Raucher*innen begründen ihr Rauch-Bedürfnis häufig mit einem Verlangen nach Stress-Reduzierung und Entspannung. Andere Wege zur Entspannung und den in allen Lebensbereichen gestiegenen, leidvoll erfahrenen Stresspegel zu senken, erkennen sie häufig nicht (mehr) – und/oder es ist in der aktuellen Krisen-Bewältigungs-Zeit nicht gestattet, diese auszuüben. Auch dadurch wird zusätzlicher Stress erzeugt, der wiederum das Risiko erhöht, mangels leicht erreichbarer Alternativen zu betäubenden Stimulanzien zu greifen, um zumindest kurzfristig den Stress nicht mehr zu spüren.

Amir Weiss erforscht bereits seit 40 Jahren aus bioenergetischer Sicht den Teufelskreis von Stress und Sucht: „Es ist zunächst der alltägliche Stress, an den wir uns gewöhnt haben. Unbemerkt kann Stress selbst zur Sucht werden. Ohne permanente Spannung beginnt man sich zu langweilen und sucht zusätzliche Anregung. So beginnt eine Dauer-Überspannung. Das natürliche Bedürfnis, sich zu entspannen und auszuruhen, ist nicht mehr zu spüren und zu befriedigen. Und so steigt der Stresspegel weiter. Ein Teufelskreis, erst recht, wenn Menschen beginnen, mit Hilfe von Stimulanzien den Stress kontrollieren und vermindern zu wollen. Auf diese Weise entsteht der Stress-Sucht-Stress-Kreislauf.“

Im Dezember 2020 hat Amir Weiss sein erstes Buch über seine Arbeit veröffentlicht: „Gewohnheiten ändern und Sucht loslassen“. Sein Buch ermutigt dazu, die Kraft zur inneren Freiheit gerade jetzt neu zu entdecken und das Abenteuer einzugehen, die Stress-Sucht-Falle hinter sich zu lassen. Er lädt dazu ein, ohne schädigende Stress-, Ess- und andere Gewohnheiten so zu sein, wie wir ursprünglich geschaffen sind, als einzigartige menschliche Wesen.

Die Zeit des äußeren Stillstandes kann zu einer Zeit innerer Befreiung werden, um zu erkennen, was im eigenen Leben wirklich wichtig ist. Zentrale Fragen können sein: Was bremst mein Leben? Welchen Ballast möchte ich abwerfen? Wodurch werden meine Lebensfreude, Gesundheit und Verbundenheit mit anderen Menschen und Natur eingeschränkt? Hier geht’s zum Buch.

„Gewohnheiten ändern und Sucht loslassen“ ist ein Leitfaden zu einem wachen Selbst-Verständnis und ein wertvolles Tool, um auf die Herausforderungen dieser Zeit mit Entschiedenheit, Kraft und Lebens-Freude zu antworten. Dazu Weiss: „Wer sich z.B. aus Respekt für das eigene Leben, ein als hinderlich erkanntes Stress-Verhalten und das Rauchen beenden zu wollen, hat den entscheidenden Schritt zum Neu-Start in ein innerlich freies Leben bereits getan, hin zur eigenen natürlichen Spannungs- und Entspannungs-Balance, in der er/sie sich auch wohlfühlt.“

Erfahren Sie auf unserer Webseite mehr darüber, wie das Weiss-Institut bei der Entwöhnung vom Rauchen Unterstützung anbietet. Das Weiss-Methoden-Seminar zur Raucherentwöhnung kann vor Ort an einem der Standorte des Weiss-Instituts in Deutschland, Österreich und der Schweiz wahrgenommen werden. Es kann auch am Telefon stattfinden, gerade jetzt ein leichter, schneller und praktischer Weg, der sich vielfach bewährt hat.

Auch und gerade in dieser Krisenzeit, die für viele mit finanziellen Einbußen und Engpässen verbunden ist, möchte das Weiss-Institut interessierte Menschen ermutigen, Kontakt mit dem Service-Büro des Weiss-Instituts aufzunehmen. Im persönlichen Gespräch können sie prüfen, wie sie ihr Raucherentwöhnungs-Seminar auch unter den derzeit erschwerten Umständen realisieren können. Alle Kontakt-Möglichkeiten finden Sie auf unserer Webseite.

