Wenn Elfen und Kobolde den Bodensee erobern …

… dann gibt es ein neues Buchprojekt von Papierfresserchens MTM-Verlag – nicht nur für Kinder

Während in Lindau Kobolde ihr Unwesen treiben, ist die Blumen-Insel Mainau das Zuhause von Feen und Elfen. Sie leben dort zwischen prächtigen Blumen und Tausenden von Schmetterlingen. Doch wenn es dunkel wird, schleichen sich die Elfen aus ihrem Versteck und beherrschen die Welt der Menschen. Dabei müssen sie sich vor den kleinen Kobolden stets in Acht nehmen. Das glauben Sie uns nicht? Aber wir müssen es wissen, denn Papierfresserchens MTM-Verlag hat seinen Sitz am Bodensee. Und genau deshalb sucht der Verlag Märchen, Sagen und Geschichten, die sich um das Schwäbische Meer zwischen Konstanz und Bregenz, zwischen Meersburg und Romanshorn drehen.

Erschienen sind in der Reihe „Magische Märchen vom Bodensee“ bereits drei Bände. Aber das Erscheinen dieser drei Bücher liegt jedoch bereits fast zehn Jahre zurück, sodass der Verlag entschlossen ist, neue Märchen aus der Tiefe des Sees und den Federn der Autorinnen und Autoren zu bergen.

Die vollständigen Ausschreibungsunterlagen sind auf der Verlagsseite zu finden: www.papierfresserchen.de. Mitmachen können bei diesem Projekt wieder Autor*Innen jeden Alters, auch Kinder und Jugendliche sind aufgerufen, sich an dem Buch zu beteiligen. Einsendeschluss für alle Texte ist am 15. November 2023. Die Beiträge können per E-Mail info@papierfresserchen.de oder über das Einsendeformular des Verlags eingereicht werden.

„Die Geschichten dürfen von den Autorinnen und Autoren gerne auch illustriert werden „, freut sich Verlegerin Martina Meier auf zahlreiche Einreichungen und lädt dieses Mal besonders Schulklassen dazu ein, sich mit dem Bodensee und der wunderschönen Region im Dreiländereck Deutschland, Österreich und der Schweiz auseinanderzusetzen.

