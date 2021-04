Elektroautos erobern auch den Rennsport

Elektroautos stehen stark im Interesse der Kunden. Aber auch im Rennsport tut sich viel.

Der sogenannte „Umweltbonus“, die Kaufprämie für Elektroautos wurde im ersten Quartal 2021 in Höhe von 765 Millionen Euro ausgezahlt. Dies ist ein Rekord. Im vergangenen Jahr belief sich die Kaufprämie auf insgesamt 652 Millionen Euro. Die Prämie von 9.000 Euro für reine Elektrofahrzeuge unter 40.000 Euro hat die Verkaufszahlen stark angekurbelt. Auch für Wasserstoff-Brennstoffzellenautos und für Plug-in-Hybridfahrzeuge gibt es Zuschüsse.

Die Klimavorgaben der EU will man erfüllen und diese werden immer strenger. Auch im Rennsport wird es umweltfreundlicher. Bei der Rally-Dakar, der härtesten, die es gibt, sollen 2022 Komponenten für zukünftige Elektroantriebe getestet werden. Die Formel-E ist eine offizielle Weltmeisterschaft und befindet sich schon in der siebten Saison, jetzt übrigens auch im Free-TV zu bewundern. Hersteller von Elektroautos nutzen die Formel-E, um sich im E-Mobilitäts-Markt zu positionieren. Neu im Rennsport ist die Motorsportserie Extreme E. Das erste Rennen fand in Saudi-Arabien mit Elektro-SUVs statt. Extreme-E soll auf die Vergänglichkeit der Natur aufmerksam machen.

Das ist eine spannende Entwicklung. Möglich ist sie durch den Einsatz von Batterie-Rohstoffen, die in den Elektroautos verbaut sind. Neben Lithium ist dies vor allem Kobalt. Da Kobalt oft aus dem problematischen Kongo kommt, sind Kobalt-Projekte in anderen Ländern ein großes Plus. Hier kommen die Canada Nickel Company und Mawson Gold ins Spiel.

Mawson Gold – https://www.youtube.com/watch?v=w7nqj4MLbIk – besitzt in Finnland das hochwertige Rajapalot-Gold-Kobalt-Projekt. Neben diesem Flaggschiffprojekt gehören Goldprojekte in Australien und ein Goldprojekt in Oregon zum Portfolio.

Die Canada Nickel Company – https://www.youtube.com/watch?v=a8sELAUH-_Y – ist in Ontario mit seinem zu 100 Prozent im Eigenbesitz befindlichen Nickel-Kobalt-Sulfid-Projekt Crawford auf der Spur der Batteriemetalle.

