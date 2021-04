Länder schielen nach Gold

Ungarn hat seine Goldreserven enorm erhöht und Indien importiert wieder sehr viel Gold.

Auch wenn der Goldpreis sich aktuell nicht viel bewegt, eine neue Kaufwelle könnte bevorstehen. Einige Länder haben schon zugeschlagen. So hat etwa Ungarn seine Goldreserven verdreifacht und besitzt jetzt 94,5 Tonnen des Edelmetalls. Damit verzeichnet das Land einen Höchststand seit Jahrzehnten. Als Grund wird der Wunsch nach Stabilisierung in Zeiten von Corona, Inflationsrisiken und dem Schuldenwachstum genannt. Ungarn nannte dabei „die Bedeutung von Gold in der nationalen Strategie als sicherer Hafen und als Wertaufbewahrungsmittel.

Auch die Notenbank von Polen hatte kürzlich erklärt, die Goldvorräte in den nächsten Jahren um weitere 100 Tonnen Gold zu vergrößern. Denn das Land solle international mehr wahrgenommen werden und die wirtschaftliche Stärke soll dadurch gewinnen. Für Gold, speziell Goldschmuck ist Indien ein wichtiger Abnehmer. Nach vielen Monaten, in denen eine geringe Nachfrage den Markt beherrschte, wendet sich nun das Blatt.

Die Goldimporte Indiens stiegen im März um 471 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat (160 Tonnen Gold). Insgesamt wurden laut der indischen Regierung im ersten Quartal 2021 rund 321 Tonnen eingeführt, somit eine Rekordmenge. Von Januar bis März 2020 lag die Importmenge nur bei 124 Tonnen Gold. Dieser Zuwachs in 2021 ist sicher auch auf verringerte Importsteuern und einen niedrigen Goldpreis im Februar zurückzuführen.

So wie die Länder auf Gold setzen, dient es auch dem Einzelnen als finanzielle Rücklage und Krisenabsicherung. Mit einem Hebel auf den Goldpreis gelingt dies bei Goldunternehmen wie Aguila American Gold oder CanaGold.

Aguila American Gold – https://www.youtube.com/watch?v=kTL7DtiLW8o&t=3s – besitzt die 70.000 Hektar große Wusa-Gold-Silber-Liegenschaft, gelegen in Oregon, USA. Diese liegt entlang des geologischen Trends Cordillera del Condor, wo bereits erfolgreiche Gesellschaften arbeiten.

CanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=FiKyEIVC3_s – konzentriert sich auf fortgeschrittene Goldprojekte in Nordamerika, in Nevada und British Columbia. Bedeutungsvoll ist besonders das hochgradige New Polaris-Projekt.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Elektroautos erobern auch den Rennsport