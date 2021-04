Hagebutten hat viel Vitamin C

Wer denkt, dass Zitronen die Früchte mit dem meisten Vitamin C sind, hat sich noch nie mit dem Wunder Potential der Pflanze Hagebutte auseinandergesetzt.

Hagebutten enthalten sage und schreibe 20 Mal soviel Vitamin C, wie eine gewöhnliche Zitrone und gehören somit ganz klar zu den Superfoods, welche uns mit reichlich Großzügigkeit und dem Potenzial der Natur versorgen können. Doch nicht nur das Vitamin C macht Hagebutten zu einem wertvollen Nahrungsergänzungsmittel. Enthalten sind darin nämlich zudem Galaktolipide sowie Polyphenole und Fettsäuren. Das Pulver, welches in die Bio Hagebuttenkapseln kommt, wird aus der Blüte sowie den Kernen hergestellt. Natürlich wird darauf geachtet, dass hier nur wertvolle Bio Hagebutten verwendet werden, sodass wir wirklich die Reinheit der Natur nutzen können, um unseren Körper mit gesunden Nahrungsergänzungsmitteln zu versorgen.



Bei den Bio Hagebutten Kapseln handelt es sich um eine Packung mit 240 veganen hochdosierten Kapseln á 650 mg Bio Hagebuttenpulver, selbstverständlich in Premium-Qualität. Das Pulver wird aus vollreifen ganzen Früchten durch eine schonende Trocknung hergestellt. Die Früchte stammen dabei natürlich aus 100% biologischem Anbau und sind von reizauslösenden Härchen befreit.



Auf jegliche Zusatzstoffe wird gänzlich verzichtet, sie werden hier weder Laktose, noch Gluten, Magnesiumstearat oder andere Füllstoffe finden. Bionutra verzichtet nicht nur vollständig auf alle Zusätze, sondern lässt die Produkte auch in Deutschland durch das Unternehmen Agrolab testen, wodurch eine Rückstandskontrolle hinsichtlich Schwermetallen und weiteren, unerwünschten Stoffen gewährleistet werden kann.



Die Bio Hagebutten Großpackung reicht bei einer Dosierung von 4 Bio Hagebutten Kapseln pro Tag gute 2 Monate, sodass wir mit dieser Packung gut versorgt sind und ausreichend natürliches Vitamin C, Lycopin sowie Galaktolipid zu uns nehmen können. Die Verkapselung findet übrigens ausschließlich in Deutschland statt und zwar in deutscher, pharmazeutischer Qualität. (ISO 9001, HACCP, GMP)



Natürlich möchte man Nahrungsergänzungsmittel nicht von jedem x-beliebigen Unternehmen kaufen, welches sich für die Herstellung von gesunden Ergänzungsmitteln als der richtige Ansprechpartner vorstellt. Schließlich weiß man nie, was genau dahinter steckt. Das Team von Bionutra hingegen profitiert durch die langjährige Forschungstätigkeit an der Berliner Charité und kann somit im Rahmen der Biochemie einiges an Fachwissen vorweisen, welches notwendig ist, um bei der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln sowie der Verkapselung und Bereitstellung als Bio Hagebutten Pulver wirklich akkurat zu arbeiten. Vertrauen Sie ganz einfach auf die Expertise eines Teams, welches sogar an der Berliner Charité gearbeitet hat und profitieren auch Sie durch das umfangreiche Fachwissen von Bionutra.



Werfen Sie bei Interesse einfach einen Blick auf das Sortiment von Bionutra und Sie werden feststellen, dass Sie im Online-Shop noch viel mehr wertvolle Nahrungsergänzungsmittel finden, welche Sie zur Instandhaltung sowie zur Förderung ihrer Gesundheit einsetzen können. Wir freuen uns; das höchste Gut, welches ihnen zur Verfügung steht unterstützen zu dürfen: Ihre Gesundheit.

