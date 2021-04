Das Kakaopulver der Königin

Kakaopulver kennt so ziemlich jeder, doch wer hat schon einmal die außergewöhnlich effektiven und schmackhaften Criollo Kakaobohnen probiert?

Bei diesem Kakaopulver handelt es sich um kein gewöhnliches Kakaopulver, sondern um hundertprozentiges Criollo-Kakao Pulver. Das Ergebnis der fein verarbeiteten Criollo Bohnen: ungesüßter, stark entölter Bio-Kakao ohne jegliche Zusätze. Nicht nur lecker, sondern auch gesund.



Die Königin der Kakaobohnen



Die Criollo Kakaobohne wird auch als Königin unter den Kakaobohnen bezeichnet. Das liegt vermutlich an den vielen, wertvollen Inhaltsstoffen sowie dem fabelhaften Geschmack. Der Schokoladengeschmack ist herb-bitter und kann vielfältig eingesetzt werden. Möglich ist z.B. der Einsatz in der Küche zum Backen oder natürlich auch die klassische Variante in Form eines Kakaos. Die klassische Variante ist vermutlich noch gesünder, schließlich konsumieren wir das Bio Kakao Pulver. hierbei auf eine natürliche Art und Weise, so dass durch die Hitze keine wertvollen Nährstoffe oder Spurenelemente beschädigt werden. Die Herstellung findet in den Niederlanden statt. Hier dürfen wir uns garantiert auf eine schonende Herstellung verlassen, welche das bestmögliche Ergebnis erzielt.



Professionelle Verkapselung ohne unerwünschte Stoffe



Alle Kapseln, welche aus dem Hause von Bionutra stammen, sind zu 100% vegan. Auch auf Laktose und Gluten wird gänzlich verzichtet. Darüber hinaus kann Bionutra auch 100% biologische Inhaltsstoffe garantieren, welche weder mit Farbstoffen noch mit Emulgatoren, Konservierungsstoffen oder anderen unerwünschten Beistoffen vermischt sind.

Hier finden sie absolute Reinheit in Form von Kapseln, gemischt mit dem heilenden und gesundheitsfördernden Potenzial der Natur.



Gesundheit ist unser höchstes Gut



Das Team von Bionutra ist der Meinung, dass Gesundheit das höchste Gut ist, über welches wir Menschen, beziehungsweise Lebewesen generell, verfügen und deshalb hat sich Bionutra dazu entschlossen, mit dem langjährigen Background aus der Biochemie, welcher unter anderem auf der langjährigen Forschungstätigkeit an der Berliner Charité basiert, wertvolle Pflanzen, Früchte und andere Geschenke der Natur so aufzubereiten, dass der Organismus auf eine preiswerte Art und Weise den maximalen, gesundheitlichen Nutzen erzielen kann – so, wie bei diesem leckeren und nährstoffreichen Bio Kakao Pulver.



Lassen sie sich einfach begeistern und nutzen sie das Potential von Bionutra, um Veränderungen in ihrem Leben zu erreichen, die wirklich nachhaltig, effektiv und gesund sind. Da Top-Qualität nicht immer teuer sein muss, setzt Bionutra auf mehr Inhalt, weniger Verpackung und möglichst kurze Lieferketten. Das Team, welches uns mit wertvollen Nahrungsergänzungsmitteln versorgt, verzichtet zudem gerne auch auf übermäßig viel Werbung und setzt lieber auf echte Kundenzufriedenheit und realistische Empfehlungen.



Werfen sie einfach einen Blick auf das breite Sortiment von Bionutra und Sie werden erkennen, dass es im Onlineshop neben dem Bio Kakao Pulver noch viel mehr wertvolle, heilsame und gesundheitsfördernde Nahrungsergänzungsmittel gibt, welche sie vielfältig einsetzen können. Sei es als elementarer Bestandteil für Ihr Gesundheitskonzept, als leckerer Zusatz zum Essen oder sogar als Heilmittel für eine akute Krankheit oder Verletzung.

