Ich wünsch mir so – der neue Song von Matt König

Der Erfolg geht weiter

Wie sagt man so schön, alles neu macht der Mai.

Das trifft und diesem Fall auch auf die Musik von Matt König zu.

Denn mit diesem Monat geht er mit einem neuen Song an den Start.

Es handelt sich um eine tanzbare Nummer, die eine Geschichte von zwei Menschen erzählt, die im frühen Kinder- und Jugendalter unzertrennlich waren. Mit zunehmendem Alter machte es der Altersunterschied unmöglich, sich auf mehr als Freundschaft einzulassen. Die Wege verlieren sich. Jeder geht in eine andere Richtung und lebt sein Leben.

Man lebt sich auseinander und sieht sich nie wieder.

Die Jahre vergehen, man wird älter und fragt sich mitunter, was ist wohl aus dem anderen, in diesem Fall der anderen geworden sein.

Eine Story, die so oder ähnlich sicher immer wieder passiert.

Über den Künstler:

Matt König bringt immer wieder neue Singles auf den Markt. Nicht jeder Song lässt sich leicht in das Genre Schlager einordnen.

Bei dem vorliegenden Fox „Ich wünsch mir so“ trifft das zweifelsohne nicht zu.

Seit sehr vielen Jahren tritt er als Sänger und Entertainer auf.

Gern wird Matt König mit seinen Schlagerprogrammen gebucht, stimmungsvoll sowohl mit eigenen als auch bekannten Partyhits.

Er passt seine Programme der jeweiligen Veranstaltungsart an,

von Schlagergalas bis hin zu Schlagerpartyprogrammen.

Matt König moderiert Veranstaltungen der verschiedensten Art in ganz Deutschland. Von Promotion- und Unterhaltungsveranstaltungen bis hin zu Sportgalas und Talkrunden. Mit rund 150 Operetten- und Straußgalas gastierte er in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und den Niederlanden.

Viel Spaß mit der aktuellen Single „Ich wünsch mir so“.

Der Song ist ab 16.Mai 2025 auf allen relevanten Streaming- und Download-Portalen verfügbar.

Artist: Matt König

Text: Matthias König

Musik: Bob Wundermann

ISRC: DEG792500201

Label: Nice Records LC 06512

Veröffentlicht: 16. Mai 2025

Quelle: König-Entertainment

