Abnehmen mit Vitalstoffe

Wie man mit einem 3 Säulen Abnehm Konzept, den Jo-Jo Effekt vermeiden und auf gesunder und achtsamer Weise sein Idealgewicht wieder erreichen kann.

Nach einer persönlicher schwerer Krankheit hatte der Autor über 25 Kilo zugenommen, obwohl er als Personal Trainer wusste, wie man sich zum Thema Gewichtsreduktion und Ernährung zu verhalten hatte.

Er wurde mit der Realität konfrontiert, dass nach einer drastischen Gewichtszunahme und einer schweren Krankheit es gar nicht so leicht war, die angesetzten Kilos wieder loszuwerden. Es gab unzählige Diätvorschläge und Ratgeber auf dem Markt, die eine schnelle Gewichtsreduktion „garantierten“. Unzählige Tipps und unzählige Produkte, die jedoch mit einer gesunden und nachhaltigen Gewichtsreduktion nichts zu tun hatten, ja, die sogar in den meisten Fällen nach Abschluss einer Diät den bekannten JO-JO Effekt nur unterstützten bzw. beschleunigten und unsere Gesundheit nur schädigen.

Er wurde mit verschiedenen Realitäten konfrontiert:

Realität 1: Wie vermeidet man den JoJo Effekt?

Realität 2: Wie kann man nachhaltig und gesund Abnehmen?

Realität 3: Was benötigt der Körper zum Abnehmen?

Realität 4: Wie soll man sich ernähren, damit man ohne drastische Einschnitte und penibles Kalorien zählen wieder zu seinem Idealgewicht kommt?

Realität 5: Wie soll man sich sportlich betätigen, damit man seine Motivation aufrecht erhalten kann?

Dem Autor war es sehr wichtig, seine langjährige Erfahrung in ein Konzept einfliessen zu lassen, dass von jedem umgesetzt werden kann. Seine Bücher enthalten viele Tipps, die man direkt in der Praxis anwenden kann – ohne wenn und aber!

In seiner Buchreihe wird keine kurzfristige Diät vorgestellt, sondern ein Konzept zu einer echten und gesunden Lebensumstellung.

Ein Konzept, dass JEDER mit ein wenig Ehrgeiz und Engagement umsetzen und somit gesund und nachhaltig abnehmen kann.

Sein 3 Säulen Abnehm Konzept ist auf

Ernährung, Sportliche Betätigung und Nahrungsergänzung aufgebaut, dass in einem gemeinsamen Zusammenspiel den Körper unterstützt, den Stoffwechsel beschleunigt und somit eine nachhaltige Gewichtsreduktion nach sich zieht.

Die Zeiten der unnötigen und sinnlosen Hard Core Crash Diäten sind vorbei. Achtsames und gesundes Abnehmen ist die Zukunft.

Es gibt die Möglichkeit seine Kindle E-Books vom 16.04.2020 – 21.04.2020 kostenlos bei Amazon herunter zu laden:

Valentino Bonsanto, Jahrgang 1971,

ist Unternehmer, Berater und Coach. Nach einer Ausbildung zum „Bankkaufmann“ und einem Studium mit dem Abschluss in „Internationale Betriebswirtschaftslehre“ an der Fachhochschule Reutlingen, war er fast 20 Jahre als Start up Berater in der Welt tätig.

Durch seinen ständigen Drang nach Neuem Wissen und seine Liebe für Fitness, Sport und Gesundheit absolvierte er zusätzliche Ausbildungen zum „ärztlich geprüften medizinischen Fitness Trainer“, „Personal Trainer“ sowie Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung.

Valentino betreibt mit viel Liebe und Engagement seinen Blog:

Service-blogger.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Valentino Bonsanto

Herr Valentino Bonsanto

Hauptstrasse 1

5243 Mülligen

Schweiz

fon ..: 0049 17666553022

web ..: http://service-blogger.com

email : vbonsanto@puravitum.com

