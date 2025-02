ABW Automatendreherei: Präzisionsdrehteile für vielfältige Branchen

Mit über 80 Drehmaschinen fertigt ABW jährlich rund 60 Millionen Drehteile für diverse Industriezweige.

Die ABW Automatendreherei Brüder Wieser GmbH produziert jährlich etwa 60 Millionen Drehteile für verschiedene Branchen. Der Maschinenpark umfasst über 80 Drehmaschinen, darunter Kurvendrehautomaten, CNC-Drehmaschinen, Einspindler, Sechsspindler sowie Kurz- und Langdreher. Diese Vielfalt ermöglicht es, für jedes Drehteil die effizienteste und kostengünstigste Fertigungsmethode auszuwählen.

Die Produktpalette von ABW umfasst Automatendrehteile und CNC-Drehteile aus verschiedenen Werkstoffen wie Messing, Automatenstahl, Kunststoff, Kupfer und Edelstahl (Niro). Diese Präzisionsdrehteile finden Anwendung in der Automobil-, Elektro-, Schmuck- und Sportartikelindustrie. Beispiele sind Gewindebolzen aus Edelstahl für Elektrofahrzeuge, die in der Automobilbranche eingesetzt werden, oder Automatendrehteile für Skibindungen in der Sportartikelindustrie.

Die Qualität der gefertigten Drehteile basiert auf der hohen Kompetenz der Mitarbeiter und wird durch den Einsatz moderner Technik sichergestellt. Über 2.000 Messmittel und vollautomatische Prüfanlagen kommen zum Einsatz, die regelmäßig geprüft werden, um höchste Präzision zu gewährleisten.

Die ABW Dreherei legt Wert auf eine breite Auswahl an Fertigungsmöglichkeiten, um den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Mit einem Durchmesserbereich von 2 bis 65 mm und Fertigungslosen ab 500 Stück bietet das Unternehmen Flexibilität für verschiedene Projektgrößen.

Die internationale Ausrichtung von ABW spiegelt sich in der Zusammenarbeit mit über 300 Kunden aus mehr als 20 Ländern wider. Die gefertigten Drehteile werden weltweit in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt und begleiten Menschen im Alltag, sei es beim Kaffeegenuss, in der Dusche oder im Fahrzeug.

Durch kontinuierliche Erweiterung und Optimierung der Leistungen, beispielsweise durch den Einsatz automatisierter Bestückungsanlagen, strebt ABW danach, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Das Unternehmen versteht sich als verlässlicher Partner für Präzisionsdrehteile und setzt auf Qualität, Flexibilität und Kundennähe.

