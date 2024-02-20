  • Antizyklisches Investieren bei ABW – Erweiterung des Maschinenparks

    ABW investiert antizyklisch: 3 neue CNC-Langdrehautomaten sichern Wachstum & Kapazität für die steigende Nachfrage in 2025.

    In der ersten Jahreshälfte 2025 war für den oberösterreichischen Drehteilehersteller ABW DREHTEILE bereits eine gesamtwirtschaftliche Erholung spürbar.

    Derzeit geht man aufgrund der steigenden Auftragslage von einem Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2025 von 15 % aus.

    Um auch für einen wirtschaftlichen Aufschwung gerüstet zu sein, wurde bereits im 2. Quartal antizyklisch in 3 neue Citizen CNC-Langdrehautomaten unterschiedlicher Größen investiert, welche seit einigen Tagen frische Drehteile produzieren.

    Auch wurden neue Mitarbeiter wie auch Lehrlinge aufgenommen.

    Als eine der führenden Drehereien fertigt ABW Automatendrehteile und CNC Drehteile aus verschiedensten Werkstoffen. Diese Präzisionsdrehteile finden Sie beispielsweise in der Elektroinfrastruktur, Automobil-, Elektro-, Schmuck- und Sportartikelindustrie.

    Zu den namhaften Kunden zählen ABB, Bosch, BWT, Colop, Fischer Sports, KTM, Rosenbauer, Stihl, Voestalpine, Windhager u.v.m.

    Ob beim Kaffeegenuss, in der Dusche, ob im Auto, Zug oder auch im Flugzeug, Drehteile von ABW begleiten Sie im Alltag!

    Aufgrund des großen Maschinenparks mit über 80 Kurvendrehautomaten und CNC-Drehmaschinen besteht die Möglichkeit und Kapazität, für Ihre Drehteile immer die beste und kostengünstigste Fertigungsvariante auszuwählen!

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ABW Automatendreherei Brüder Wieser GmbH
    Herr Andreas Hupf
    Gewerbestraße 2
    4882 Oberwang
    Österreich

    fon ..: (0043) 6233 20055
    fax ..: (0043) 6233 20055 100
    web ..: https://www.abw-drehteile.at/
    email : verkauf@abw-drehteile.at

    Wir erzeugen Drehteile von 2 – 65 mm Durchmesser aus allen zerspanbaren Materialien wie Automatenstahl oder Rostfrei, Messing, Kupfer, Aluminium, Kunststoff sowie auch Titan. Unsere Stärken sind Serien ab 500 Stück.

    Aufgrund unseres großen Maschinenparks mit Kurvendrehautomaten, CNC-Drehmaschinen, Einspindlern, Sechsspindlern sowie auch Kurzdrehern und Langdrehern haben wir die Möglichkeit für Ihre Drehteile immer die beste und kostengünstigste Fertigungsvariante auszuwählen!

    Beinahe 3.000.000 Drehteile im Monat werden derzeit auf über 50 Drehautomaten hergestellt.
    Ihre Drehteile könnten auch dabei sein!

    Pressekontakt:

    ABW Automatendreherei Brüder Wieser GmbH
    Herr Andreas Hupf
    Gewerbestraße 2
    4882 Oberwang

    fon ..: (0043) 6233 20055
    web ..: https://www.abw-drehteile.at/
    email : presse@top-ranking.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Antizyklisches Kaufen: Lohnt es sich, Sommerprodukte im Winter zu kaufen und andersherum?
      Preisvergleichsportal billiger.de untersucht Saisonprodukte verschiedener Kategorien...

    2. ABW Automatendreherei: Präzisionsdrehteile für vielfältige Branchen
      Mit über 80 Drehmaschinen fertigt ABW jährlich rund 60 Millionen Drehteile für diverse Industriezweige....

    3. Kunststoff Drehteile: Präzisionsteile für zahlreiche industrielle Anwendungen
      Hochwertige Kunststoff Drehteile spielen nicht nur in der Automobilindustrie eine tragende Rolle....

    4. Amex erbohrt 29,00 g/t Au über 3,50 m in der neuen westlichen Erweiterung der Goldzone Gratien und berichtet über die Abgrenzung und Erweiterung der Goldzonen Team und E3
      Montreal, Quebec – 20. Februar 2024 / IRW-Press / – Amex Exploration Inc. (Amex oder das Unternehmen) (TSX-V: AMX, FWB: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich, hochgradige Goldergebnisse aus einer neuen...

    5. Präzision in Perfektion: ABW Automatendreherei überzeugt mit hochwertigen CNC-Dreh- und Automatendrehteilen
      Die ABW Automatendreherei ist bekannt für ihre exzellenten CNC-Drehteile und Automatendrehteile, die höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden....

    6. Dr. Reuter Investor Relations – Kupfer: Investmentfonds investieren antizyklisch in neue Minen!
      Derzeit wird wenig in Kupferprojekte investiert. Eine Ausnahme scheint Chile zu sein, wo der Private Equity Fonds RCF gerade 90 Mio. Euro in das El Espino-Projekt investiert hat. Dies dürfte...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.