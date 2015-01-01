Abwasser-Verschwendung und Verkeimungsrisiko bei Umkehrosmose Anlagen? NEIN mit einem ökologischen Upgrade.

Umkehrosmoseanlagen stehen in der Kritik, Wasser zu verschwenden! Viele alte Filter haben ein ökologisch nicht mehr zu vertretendes Abwasser Verhältnis > 1:3 und stellen ein bakterielles RISIKO dar.

Die Gewinnung von reinstem Trinkwasser in den eigenen vier Wänden lag lange Zeit im ökologischen Zwiespalt. Klassische Umkehrosmoseanlagen stehen massiv in der Kritik, kostbares Trinkwasser buchstäblich literweise in den Abfluss zu jagen. Eine datenbasierte Analyse zeigt nun, dass moderne, tanklose Systeme wie z.B. die ULTRAFLAT von WERTACH Quelle diesen ökologischen Schwachpunkt nicht nur beseitigt haben, sondern auch ein gravierendes, oft unterschätztes Gesundheitsrisiko konsequent eliminieren: die erhöhte Verkeimungsgefahr durch verschleppte Wartungsintervalle.

Das ökologische Problem: Das Erbe der alten Tankanlagen

Das physikalische Prinzip der Umkehrosmose ist unbestritten das gründlichste Verfahren zur Wasserreinigung: Wasser wird mit hohem Druck durch eine mikroskopisch feine Membran gepresst. Schadstoffe wie z.B. Nitrat, PFAS, Nanopartikel, Hormone, Pflanzenschutzmittel, Wasseraufbereitungsstoffe und Schwermetalle und Kalk werden herausgefiltert. Damit die Membran nicht verstopft, müssen diese Rückstände kontinuierlich mit zusätzlichem Wasser – dem sogenannten Abwasser (Konzentrat) – weggespült werden.

Ältere Systeme, die mit einem Vorratstank arbeiten, weisen jedoch ein verheerendes Abwasserverhältnis von 1:3 bis zu 1:5 (und höher) auf. Für einen einzigen Liter gefiltertes Reinwasser fließen mind. 5 Liter Trinkwasser ungenutzt in die Kanalisation. Ursache ist der physikalische Gegendruck des Tanks, der den Filterprozess zunehmend ineffizient macht. Zudem jagen unkontrollierte, rein zeitgesteuerte Spülungen das Wasser unbemerkt in die Höhe.

Das versteckte Gesundheitsrisiko: Schadstoff-Durchbruch und Verkeimung

Weil bei klassischen Umkehrosmoseanlagen diese riesigen Abwassermengen _zuerst_ durch die Vorfilter und die Hauptmembranen fließen müssen, verschleißen die Filtermedien im Rekordtempo. Wer nun aus Kostengründen den fälligen Filterwechsel hinauszögert, geht ein extremes Risiko ein!

Der toxische Schadstoff-Durchbruch: Ist die Kapazitätsgrenze der Filtermaterialien (Sediment- bzw. Aktivkohlefilter) überschritten, kommt es zum gefürchteten „Durchbruch“. Angestaute Schadstoffe, Pestizide und Schwermetalle werden schlagartig in konzentrierter Form an das vorher gefilterte Wasser abgegeben.

Massive Verkeimungsgefahr: In den stehenden Gewässern der meist zu groß dimensionierten Vorratstanks älterer Systeme finden Bakterien und Keime den idealen Nährboden. Wird der Filterwechsel verschleppt, bilden sich mikrobiologische Biofilme, die das vermeintlich „reine“ Wasser unbemerkt kontaminieren. Diese sind dann selbst mit Desinfektionsmittel nicht mehr so einfach abbaubar. Ein Zustand, der den eigentlichen Zweck einer Gesundheitsvorsorge ins Gegenteil verkehrt.

Der technologische Durchbruch: Directflow und intelligente Sensorik

Moderne Directflow-Systeme filtern das Wasser genau in dem Moment, in dem der Wasserhahn geöffnet wird. Die technologische Spitze besetzt hierbei u.a. die ULTRAFLAT von WERTACH Quelle. Durch das hocheffiziente Zusammenspiel aus leistungsstarker Hardware und smarter Sensorik erreicht das System unter optimalen Bedingungen ein Abwasserverhältnis von weniger als 1:0,6. Anstatt Wasser zu verschwenden, produziert das System deutlich mehr reines und leckeres Gourmetwasser, als Abwasser anfällt.

Ein sensorgesteuertes Spülmanagement verhindert zudem starre, ungenutzte Spülintervalle: Das System spült nur bei tatsächlicher Entnahme und führt im Hintergrund (z. B. im Urlaub) alle 24 Stunden eine automatische Hygienespülung gegen Stagnationswasser in den RO-Membranen durch.

Gesamthochrechnung: Die realen Betriebskosten im Vergleich

Wir betrachten einen Haushalt mit einer täglichen Entnahme von 10 Litern reinem Trinkwasser (zum Trinken, Kochen, Kaffee-/Teezubereitung).

_KOSTENTABELLE: UMKEHROSMOSE-BETRIEBSKOSTEN IM PRAXIS-VERGLEICH_

1 JAHR NUTZUNG

System Extrem (Verhältnis 1:5): Gesamt-Wasserverbrauch: 21.915 Liter | Wasserkosten: 98,62 EUR & Filter-Verschleißkosten: 450,51 EUR | Gesamte Betriebskosten: 549,13 EUR

System Klassisch (Verhältnis 1:3): Gesamt-Wasserverbrauch: 14.610 Liter | Wasserkosten: 65,74 EUR & Filter-Verschleißkosten: 300,34 EUR | Gesamte Betriebskosten: 366,08 EUR

ULTRAFLAT von WERTACH Quelle (Verhältnis 1:0,6): Gesamt-Wasserverbrauch: 5.844 Liter | Wasserkosten: 26,30 EUR & Filter-Verschleißkosten: 120,14 EUR | Gesamte Betriebskosten: 146,43 EUR

_Deine Ersparnis mit ULTRAFLAT nach 1 Jahr: + 402,69 EUR (vs. 1:5) / + 219,65 EUR (vs. 1:3)_

5 JAHRE NUTZUNG

System Extrem (Verhältnis 1:5): Gesamt-Wasserverbrauch: 109.575 Liter | Wasserkosten: 493,09 EUR & Filter-Verschleißkosten: 2.252,55 EUR | Gesamte Betriebskosten: 2.745,64 EUR

System Klassisch (Verhältnis 1:3): Gesamt-Wasserverbrauch: 73.050 Liter | Wasserkosten: 328,72 EUR & Filter-Verschleißkosten: 1.501,70 EUR | Gesamte Betriebskosten: 1.830,42 EUR

ULTRAFLAT von WERTACH Quelle (Verhältnis 1:0,6): Gesamt-Wasserverbrauch: 29.220 Liter | Wasserkosten: 131,49 EUR & Filter-Verschleißkosten: 600,68 EUR | Gesamte Betriebskosten: 732,17 EUR

_Deine Ersparnis mit ULTRAFLAT nach 5 Jahren: + 2.013,47 EUR (vs. 1:5) / + 1.098,25 EUR (vs. 1:3)_

10 JAHRE NUTZUNG

System Extrem (Verhältnis 1:5): Gesamt-Wasserverbrauch: 219.150 Liter | Wasserkosten: 986,18 EUR & Filter-Verschleißkosten: 4.505,10 EUR | Gesamte Betriebskosten: 5.491,27 EUR

System Klassisch (Verhältnis 1:3): Gesamt-Wasserverbrauch: 146.100 Liter | Wasserkosten: 657,45 EUR & Filter-Verschleißkosten: 3.003,40 EUR | Gesamte Betriebskosten: 3.660,85 EUR

ULTRAFLAT von WERTACH Quelle (Verhältnis 1:0,6): Gesamt-Wasserverbrauch: 58.440 Liter | Wasserkosten: 262,98 EUR & Filter-Verschleißkosten: 1.201,36 EUR | Gesamte Betriebskosten: 1.464,34 EUR

_Deine Ersparnis mit ULTRAFLAT nach 10 Jahren: + 4.026,93 EUR (vs. 1:5) / + 2.196,51 EUR (vs. 1:3)_

_Berechnungs- und Hintergrundbasis für die Presse-Redaktion:_

Reinwasser-Bedarf: Angenommen werden 10 Liter gefiltertes Trinkwasser pro Tag im Haushalt (für Kaffee, Tee, Kochen und Trinken).

Wasserkosten: Ein kombinierter Frischwasser- und Abwassertarif von 4,50 EUR pro m³ (entspricht 0,0045 EUR pro Liter).

Filter-Verschleiß: Basierend auf einem gängigen Vorfiltersatz (67,00 EUR bei 10.000 l Kapazität) und einem 800GPD Hauptmembranen-Set (194,00 EUR bei 14.000 l Kapazität). Das ergibt kumulierte Filtermaterial-Abnutzungskosten von ca. 0,02061 EUR für jeden einzelnen Liter Wasser, der durch die Anlage läuft.

Zeitbasis: Ein Jahr wird mathematisch exakt mit 365,25 Tagen (inklusive Schaltjahresanteil) berechnet.

Dabei sind der Komfort der schnellen Entnahme (bis 1,9 Liter/Minute) und der fast unbegrenzten Menge im direkten Durchfluss noch gar nicht berücksichtigt. Stagnationswasser in einem Tank sind Geschichte und das Risiko der alten klassischen Umkehrosmoseanlagen durch innovative Technologie ersetzt.

Schluss mit „totem“ Wasser und Platzmangel

Neben der unschlagbaren Effizienz räumt die ULTRAFLAT mit zwei weiteren Vorurteilen auf:

Serienmäßige Remineralisierung: Klassische Anlagen filtern alle Mineralstoffe heraus, wodurch das Wasser oft „leer“ oder sauer schmeckt. Die ULTRAFLAT führt dem gefilterten Wasser über eine integrierte Remineralisierungsstufe gezielt natürliche Mineralstoffe zurück – für ein quellwasserähnliches, leicht basisches und leckeres Gourmetwasser.

Kompaktes Platzwunder: Mit einer Gehäusebreite von nur 10,5 cm gehört die ULTRAFLAT zu den schmalsten Systemen am Markt. Dank ihrer Bauweise kann sie völlig flexibel stehend oder liegend im Untertischschrank oder in der Sockelleiste verbaut werden.

Einfacher Filterwechsel und Transparenz: Mittels innovativem Bügelverschluss sind die Filter im Gerät in 1-2 Minuten getauscht. Dank ihrer integrierten App-Funktion (optional auch ohne erhältlich) können die TDS-Werte, die entnommene Wassermenge sowie die Filterlebenszeit ausgelesen werden.

Fazit

Ein Upgrade auf ein innovative Umkehrosmoseanlage wie z.B. die ULTRAFLAT ist zwar mit einer überschaubaren Anfangsinvestition verbunden. Jedoch amortisiert sich diese Investition schnell und spart dann Jahr für Jahr kostbares Trinkwasser und Ihr verdientes Geld.

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Wasserfilter-DOC e.V.

Herr Thomas Schwabe

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Der Wasserfilter-DOC e.V. ist ein eingetragener Verein aus dem Zusammenschluss von Produktentwicklern, Herstellern und Medizinern, welcher sich zum Ziel gesetzt hat, die Aufklärung im Bereich Trinkwasser und Wasserfilter voran zu bringen. Dabei wird sowohl auch Chancen und Risiken zugleich hingewiesen. Ein Wasserfilter muss immer ein Verbesserung bringen und darf selbst nie zur Gefahr werden.

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