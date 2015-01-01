Computer Entsorgung in Hamburg: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Festplattenvernichtung und Nachhaltigkeit

ProCoReX Europe GmbH ermöglicht in Hamburg eine zukunftssichere Computer Entsorgung und Notebook Entsorgung – mit zertifizierter Festplattenvernichtung und umfassendem Recycling für eine grüne IT.

Unternehmen, die ihre IT-Infrastruktur modernisieren, stehen vor der doppelten Herausforderung, sensible Daten sicher zu entsorgen und dabei gleichzeitig ökologische Verantwortung zu übernehmen. ProCoReX Europe GmbH bietet in Hamburg eine ganzheitliche Lösung für die Computer Entsorgung, die diese Aspekte perfekt miteinander verbindet. Unsere Dienstleistung gewährleistet nicht nur die vollständige Datensicherheit, sondern fördert auch eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.

Unsere geschulten Teams kümmern sich um die sichere Abholung aller IT-Altgeräte, einschließlich Desktop-PCs, Server und insbesondere Notebooks. Bei der Notebook Entsorgung in Hamburg wird jeder Schritt sorgfältig dokumentiert. Der geschützte Transport zu unseren zertifizierten Verwertungsanlagen stellt sicher, dass Ihre Daten zu keinem Zeitpunkt gefährdet sind. Diese lückenlose Prozesskette ist entscheidend, um den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und anderen strengen Compliance-Vorschriften gerecht zu werden.

Die Kernkompetenz von ProCoReX Europe GmbH liegt in der zertifizierten Festplattenvernichtung nach DIN Norm 66399. Diese Norm ist der anerkannte Standard für die unwiederbringliche Zerstörung von Datenträgern. Vertrauliche Informationen auf Festplatten oder anderen Speichermedien werden physisch zerstört, sodass eine Wiederherstellung ausgeschlossen ist. Nach der erfolgreichen Vernichtung erhalten Sie ein detailliertes Zertifikat, das als offizieller Nachweis Ihrer Sorgfaltspflicht dient und für Audits unerlässlich ist.

ProCoReX Europe GmbH engagiert sich zudem aktiv für den Umweltschutz. Alle nicht datentragenden Komponenten werden fachgerecht recycelt und so dem natürlichen Materialkreislauf wieder zugeführt. Wertvolle Rohstoffe wie Metalle, Kunststoffe und Edelmetalle werden zurückgewonnen, während umweltschädliche Substanzen ordnungsgemäß entsorgt werden. Mit unserer Expertise bei der Computer Entsorgung in Hamburg und der sicheren Notebook Entsorgung bieten wir eine verantwortungsvolle und zukunftsorientierte Lösung für Ihre ausgediente Hardware.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/computer-edv-it-entsorgung-hamburg/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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