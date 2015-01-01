Computer Entsorgung in Essen: ProCoReX Europe GmbH schützt sensible Daten – zertifizierte Vernichtung

Mit ProCoReX Europe GmbH erhalten Unternehmen in Essen eine sichere Computer Entsorgung und Notebook Entsorgung mit zertifizierter Festplattenvernichtung nach DIN 66399, für maximale Datensicherheit

Die Verwaltung und Entsorgung von IT-Altgeräten stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen, insbesondere wenn es um den Schutz sensibler Daten geht. ProCoReX Europe GmbH bietet in Essen eine umfassende Lösung für die Computer Entsorgung, die höchste Standards bei der Datensicherheit und beim Umweltschutz setzt. Im Zentrum unserer Dienstleistung steht die zertifizierte Festplattenvernichtung, um alle Informationen unwiederbringlich zu zerstören.

Unser Service umfasst die sichere Abholung Ihrer ausgedienten IT-Geräte, einschließlich PCs, Server und insbesondere Notebooks. Bei der Notebook Entsorgung in Essen ist besondere Vorsicht geboten, da diese Geräte oft hochvertrauliche Daten enthalten. Unsere geschulten Teams gewährleisten einen geschützten Transport zu unseren zertifizierten Anlagen. Jeder Schritt des Entsorgungsprozesses, von der ersten Kontaktaufnahme bis zur endgültigen Vernichtung, ist transparent und nachvollziehbar dokumentiert.

Die zertifizierte Festplattenvernichtung erfolgt streng nach den Vorgaben der DIN Norm 66399. Diese Norm ist der Goldstandard für die unwiederbringliche Zerstörung von Datenträgern und stellt sicher, dass keine Ihrer Daten wiederhergestellt werden können. Nach der erfolgreichen Vernichtung erhalten Sie ein detailliertes Vernichtungszertifikat, das als verbindlicher Nachweis für Ihre Compliance und zur Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) dient. Dies ist ein entscheidender Vorteil bei Audits und zur Vermeidung von Datenlecks.

ProCoReX Europe GmbH legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Praktiken. Alle nicht datentragenden Komponenten werden fachgerecht recycelt und so dem Materialkreislauf wieder zugeführt. Schädliche Substanzen werden ordnungsgemäß und gesetzeskonform entsorgt, wodurch wir aktiv zum Schutz der Umwelt beitragen. Unsere Expertise bei der Computer Entsorgung in Essen und insbesondere bei der Notebook Entsorgung in Essen macht uns zu Ihrem verlässlichen Partner für eine sichere und verantwortungsvolle Entsorgung Ihrer IT-Hardware.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/nordrheinwestfalen-essen/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/nordrheinwestfalen-essen/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sierra Madre erhält von der mexikanischen Kartellbehörde die Genehmigung für den Erwerb der Del-Toro-Mine Wochenrückblick KW 21-2026: Das bekannte Muster – Öl und Inflation gegen KI und Frieden!