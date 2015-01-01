Computer Entsorgung in München: ProCoReX Europe GmbH stellt Datensicherheit bei der zertifizierten Vernichtung

Mit ProCoReX Europe GmbH wird die Computer Entsorgung in München und Notebook Entsorgung zu einem sicheren, nachvollziehbaren Prozess, dank zertifizierter Festplattenvernichtung nach DIN-Normen.

Moderne Unternehmen in München sind einem konstanten Druck ausgesetzt, ihre IT-Systeme effizient und sicher zu verwalten. Dies beinhaltet auch die fachgerechte Computer Entsorgung in München sowie die professionelle zertifizierte Festplattenvernichtung. ProCoReX Europe GmbH bietet hierfür eine umfassende Dienstleistung an, die Datensicherheit und Umweltschutz in den Vordergrund stellt.

Ein zentraler Aspekt unserer Arbeit ist die zertifizierte Datenträgervernichtung gemäß den strengen Vorgaben der DIN Norm 66399. Diese Norm gewährleistet, dass Ihre sensiblen Daten, die auf Festplatten oder anderen Speichermedien gespeichert sind, unwiederbringlich gelöscht werden. Insbesondere bei der Notebook Entsorgung in München, wo oft persönliche und geschäftliche Daten parallel abgelegt sind, ist eine solche zertifizierte Festplattenvernichtung unerlässlich. Unsere geschulten Teams sorgen für eine sichere Abholung, einen geschützten Transport und eine zertifizierte Vernichtung nach höchsten Standards.

Der Ablauf der Computer Entsorgung in München bei ProCoReX Europe GmbH ist transparent und nachvollziehbar. Nach der Abholung Ihrer alten PCs, Laptops und anderer IT-Geräte erfolgt die sorgfältige Erfassung und Dokumentation aller Komponenten. Jeder Schritt, von der Geräteannahme bis zur endgültigen Zerstörung der Datenträger, wird protokolliert. Dies bietet Ihnen maximale Sicherheit und dient als Nachweis für interne Audits sowie zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

ProCoReX Europe GmbH legt großen Wert auf Nachhaltigkeit. Neben der sicheren Datenvernichtung kümmern wir uns um die umweltfreundliche Entsorgung und das Recycling aller Elektronikschrott-Bestandteile. Wertstoffe werden zurückgewonnen und dem Materialkreislauf zugeführt, während schädliche Stoffe ordnungsgemäß und gesetzeskonform beseitigt werden. Damit entlasten wir nicht nur Ihre Umweltbilanz, sondern tragen auch aktiv zum Schutz unserer Ressourcen bei. Unsere Expertise bei der Notebook Entsorgung in München gewährleistet eine umfassende und verantwortungsvolle Lösung für Ihre ausgediente Hardware.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/bayern-muenchen/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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